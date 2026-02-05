外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

▲氣球突然在電梯中爆炸。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度孟買發生爆炸案，一名男子抱著一束氣球進入電梯中，沒想到氣球瞬間爆炸，在狹小空間內燃起巨大火球，嚇得電梯內3人立即到外面，造成2人受傷，畫面在網路上流傳。

氣球突然爆炸 電梯瞬間成火海

事件2日晚間發生在孟買市郊區戈雷岡(Goregaon)西區當地社區大樓Anmol Towers中。監視器畫面中可看到，電梯門打開後，拖著行李箱的21歲女子希瑪尼(Himani Tapriya)先進入電梯中，後方32歲送貨員拉朱(Raju Kumar Mahato)帶著一袋裝著十幾顆氣球，與另一名黑衣男子也進入電梯中。

Mumbai Viral Video | Narrow Escape in Goregaon Building Lift



A shocking incident has come to light from Anmol Tower in Goregaon, where gas-filled balloons exploded inside a lift. The balloons were reportedly filled with hydrogen gas and were being carried in a dangerous manner.… pic.twitter.com/jQlCs4WFcA — Pune Pulse (@pulse_pune) February 5, 2026

3人進入電梯後由於空間狹窄，希瑪尼正想要騰出空間時，沒想到氣球就突然爆炸，現場瞬間燃起熊熊火焰，嚇得3人趕緊逃出電梯外。

警方表示，事件造成希瑪尼與拉朱身上多處燒傷，拉朱當時身上攜帶的10至12顆氣球是大樓住戶為了慶祝生日訂購，由於拉朱的雇主沒有向外送員提供安全須知導致事故，所以也依疏忽罪對雇主立案調查。