台南隨機攻擊案引爆不安　李伯利籲從親職教育與緝毒源頭重建治安

▲台南南區發生隨機攻擊事件，引發地方居民對治安的高度關注與不安，身兼金華義警分隊長的李伯利，前往派出所慰勞第一線執勤員警，感謝其守護市民安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區金華路3日晚間發生一起隨機攻擊事件，案發地點距離派出所僅數步之遙，消息曝光後引發地方居民高度不安，也再度掀起社會對治安問題的焦慮與討論。

長期關注基層治安的市議員參選人李伯利指出，隨機攻擊事件已非單一個案，也不只是特定區域問題，而是整個社會正在面對的結構性危機。他直言，類似案件接連發生，已讓台灣社會陷入集體不安，政府若只在事後表達遺憾，無法真正解決問題。

李伯利分析，過去南部常被視為純樸、安全的代名詞，但近年隨機攻擊事件頻傳，顯示惡意與暴力早已不分城鄉。他憂心指出，年輕世代的憤怒與失控，正逐步侵蝕社區信任，而問題的根源，往往來自內在心理與外在環境的交互影響。

李伯利進一步點出，許多具反社會傾向的邊緣人士，成長背景常見原生家庭支持系統薄弱，甚至出現疏離或過當管教情形，長期缺乏情感支持，導致情緒無法妥善調節，進而以暴力作為宣洩出口。另一方面，當前網路環境與政治場域充斥對立與謾罵，也可能讓價值觀尚未成熟的年輕人，誤以為攻擊與仇恨是表達不滿的手段。

針對治安隱憂，李伯利提出三大主張，呼籲政府必須主動出擊，而非被動善後。首先是強化親職教育，建議編列專款預算，結合民間專業資源，廣設親職課程，讓家長在面對孩子情緒與行為問題時，有實際可用的專業支援。其次是推動良善治理，呼籲執政者停止煽動社會對立，改以理性對話與正向競爭，修補社會撕裂。第三則是全面宣戰毒品與幫派文化，李伯利強調，毒品是暴力犯罪的重要溫床，政府必須從源頭斬斷供應鏈，並嚴防幫派勢力滲透校園。

身兼金華義警分隊長的李伯利，4日也親自前往金華派出所，頒發慰勞金給在此次案件中迅速應變、守護市民安全的員警，感謝警方第一線承擔風險、維護社區安定的辛勞與付出。

「平安不該只是僥倖，安全是百姓應有的權利。」李伯利強調，在警力人力長期吃緊的情況下，政府更應從教育與預防端著手，從心理衛生、家庭支持到緝毒防黑全面布局，並結合警民力量，共同打造真正安心的生活環境，避免悲劇一再重演。