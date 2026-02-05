嘉義朴子警分局護童勤務　開學首日守護學童安全

▲寒假結束迎開學 朴子警分局啟動護童勤務守護學童安全 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

昨（4）日嘉義縣各國民小學10天寒假正式結束，迎來114學年度第二學期開學首日。為確保學童上學安全及校園周邊交通順暢，嘉義縣警察局朴子分局全面規劃「護童勤務」，於各校校門口及周邊重要路口部署警力，並結合校方導護老師與志工家長，共同築起學童安全防護網。

考量開學首日人車潮明顯增加，朴子警分局長莊于瑩親自率領同仁前往朴子市大同國小執行護童勤務，並與校長吳順發、導護老師及志工家長共同投入守護行列。警方除協助維持校園周邊交通秩序、疏導家長接送車輛外，也向接送家長宣導行人路權及交通安全觀念，提醒用路人共同守護孩子通學安全。

此外，警方也把握時機進行犯罪預防宣導，提醒家長提高反詐騙意識，特別呼籲如有求職或貸款需求，若對方要求租借、買賣存摺帳戶，皆屬詐騙手法，切勿輕信話術而成為人頭帳戶，避免誤觸法網。

朴子警分局表示，校園安全一向是警方重點工作，未來將持續由轄區分駐（派出）所同仁於學童上、放學時段，加強校園周邊交通疏導與治安維護。警方也呼籲民眾行經校園周邊路段時務必減速慢行，家長接送學童請勿併排停車，以免影響其他學童用路安全，共同營造安心、友善的校園環境。