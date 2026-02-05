鹹酥雞365元男「認愛新歡」　等現任領年終還錢！網噴：會死很慘

▲女方點365元鹹酥雞被罵拜金，男方自爆交了新女友。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名女網友點了365元鹹酥雞被罵「拜金女」，男方甚至欠2萬未還。如今男方再度現身該篇文章，並自爆已經交了新女友，並喊話等他們小倆口領到年終，就可以還欠款。更新文曝光後，再度引發網友開砲，「年終還是現女友（新ATM）提供的」、「別再借了，以後哪天遇到對錢很執著的，你真的會死很慘」。

在Dcard引發全台討論的「點了$365鹹酥雞被嫌貴」，女方抱怨，是男友答應一起吃且表示願意出錢，自己才點了365元的鹹酥雞，未料返家後，男友突然翻臉，質疑她是拜金女，「最後我氣到直接跟他說不用付了，他還說這是妳自己說的喔。」

女方仔細計算，發現男友指定的品項就佔了190元，「光你想吃的就要190了，加上我想吃的當然會破300」。雙方爭執後，她決定分手，收拾後東西後離開住處，還主動補貼2個月房租給男友，「怕他可能要重新找房子，這是補貼給他的」，結束這段僅三個月的戀情。

事實上，原PO也提到雙方的經濟狀況，她月薪5萬，男友方則是4萬，交往採AA制。豈料事後男友打電話質問，原PO提及男友曾借2萬元補習費未歸還，男方表示現在拿不出錢，下秒突然掛斷電話，兩人再也沒有聯繫。

▲男方自爆交了新女友，且還願意幫還欠款。（圖／翻攝Dcard）



交新女友！男自爆雙方領到年終：可還19500元

如今男方有了新近況，他在該篇貼文底下回應，「我們雙方分手後都已經各自安好，我已經有了新的幸福」，認為原PO不想再和他有任何瓜葛，「她也跟我一樣往前看了，也並不希罕我還錢給她，所以我選擇尊重她的意見」。

關於欠款2萬部分，原PO直言，前任可以私訊他的小帳告知還款需求，「如果要我還那19500元，我也是沒問題的，只是要再等一陣子我+女友的年終才會發放，只要女方需要我們就會還她19500元」。

欠2萬變19500元？網轟：臉皮多厚



消息曝光後，再度引發網友傻眼開罵，並質疑欠款竟自扣500元，「老兄你能不能別再借了？以後哪天遇到對錢很執著的，你真的會死很慘」、「覺得這留言是反串欸？還特別強調19500這種數字」、「趕快還錢好嗎？哪來那麼多理由」、「莫名其妙為什麼自動減少500變19500元，現在竟說對方要你還才會還，而且要等年終？從未見過像你如此厚顏無恥之徒」、「你現任知道你是這篇文的主角嗎」。