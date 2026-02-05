澎湖某資源回收場大火！燃燒面積破2千平方公尺　火舌濃煙直竄天際

記者陳洋、戴若涵／澎湖報導

澎湖縣白沙鄉岐頭村5日清晨發生一起火警！警消接獲民眾報案，岐頭村一處資源回收場起火燃燒，現場黑煙密布且火勢迅速蔓延，隨即派遣第二大隊及白沙分隊等單位，共計6車11人趕赴現場搶救。救護人員抵達後發現，現場燃燒物多為塑膠廢棄物，火光沖天，所幸經搜救後確認無人員受困傷亡，目前消防人員仍持續在場佈線搶救中。

▲澎湖資源回收場發生火警，現場畫面曝光。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

警消5日上午5時45分接獲民眾報案，白沙鄉岐頭村一處資源回收場發生火災，隨即趕赴現場處理。消防人員趕抵後發現，火場內堆置大量廢棄物，導致火勢一發不可收拾，黑煙伴隨塑膠燃燒異味直竄天際，燃燒面積初估約2千平方公尺，現場還有一部挖土機遭到火舌吞噬燒毀。為防止火勢擴大，消防局先後加派馬公、澎南及湖西分隊到場支援，目前火勢已大致趨緩。

由於火場堆積大量塑膠類廢棄物，增加滅火難度，現場已協請白沙鄉公所支援挖土機到場，協助開挖與翻動廢棄物，以利消防人員澈底消滅殘火並加速滅火進度。白沙鄉長宋萬富亦親自趕往現場關切，同時環保局與自來水公司也派員到場協同處置。目前消防局勤務人員仍持續進行搶救作業，全力撲滅深層殘火，至於詳細火警發生原因、經過，仍有待進一步調查釐清。