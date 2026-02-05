三寶爸好心載陌生女搭便車　竟遭「近距離爆頭」奪車棄屍街頭

▲三寶爸載人搭便車遇害。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一名父親好心在路上幫助一名需要搭便車的女子，計畫載對方到當地避寒所中休息，沒想到卻遭到對方槍殺。

善心讓人搭便車 美國父親遭奪命

身為三寶爸的50多歲男子帕爾默(William Palmer)，1日凌晨2時30分被發現陳屍在密蘇里州聖路易斯市街上，頭部中彈身亡。警方調查發現，事發前他好心讓36歲女子里沃伊爾(Brittany Rivoire)與一名朋友搭便車，卻遭對方開槍射殺並搶劫車輛。

Brittany Rivoire, 36, has been charged with shooting and killing a man Downtown early Sunday morning after he gave her a ride to keep her warm. Rivoire stole and drove the victim's truck after shooting him. https://t.co/wllYIxt4gV pic.twitter.com/WCQzeJeWR1 — KMOV (@KMOV) February 2, 2026

警方表示，里沃伊爾的朋友原本也在車內，但也被她的犯罪行為嚇到，後來下車，里沃伊爾駕車逃逸幾條街後棄車逃跑，目前已經落網，被控一級謀殺、非法持有槍枝、持械犯罪等多項罪名。

警方目前仍在調查命案發生原因。帕爾默的未婚妻瓊斯(Riyen Jones)表示，帕爾默時常在街上熱心幫助陌生人，「我以前就常告訴他不要在路邊載人了，但他還是經常這樣做，他只是想幫助那名女子，她不但不感激還搶劫，我完全無法理解」。