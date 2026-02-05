　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

三寶爸好心載陌生女搭便車　竟遭「近距離爆頭」奪車棄屍街頭

三寶爸好心載陌生女搭便車　竟遭「近距離爆頭」奪車棄屍街頭。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲三寶爸載人搭便車遇害。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一名父親好心在路上幫助一名需要搭便車的女子，計畫載對方到當地避寒所中休息，沒想到卻遭到對方槍殺。

善心讓人搭便車　美國父親遭奪命

身為三寶爸的50多歲男子帕爾默(William Palmer)，1日凌晨2時30分被發現陳屍在密蘇里州聖路易斯市街上，頭部中彈身亡。警方調查發現，事發前他好心讓36歲女子里沃伊爾(Brittany Rivoire)與一名朋友搭便車，卻遭對方開槍射殺並搶劫車輛。

警方表示，里沃伊爾的朋友原本也在車內，但也被她的犯罪行為嚇到，後來下車，里沃伊爾駕車逃逸幾條街後棄車逃跑，目前已經落網，被控一級謀殺、非法持有槍枝、持械犯罪等多項罪名。

警方目前仍在調查命案發生原因。帕爾默的未婚妻瓊斯(Riyen Jones)表示，帕爾默時常在街上熱心幫助陌生人，「我以前就常告訴他不要在路邊載人了，但他還是經常這樣做，他只是想幫助那名女子，她不但不感激還搶劫，我完全無法理解」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老翁推病妻墜14樓摔死！　法官同情輕判
快訊／愛爾麗董座常如山遭控性侵　訊後限制出境出海
大S剛嫁具俊曄「健康已極差」：吃不下動不了
爸媽禁玩戀愛遊戲　印度3姊妹「集體墜樓」
陳宗彥仍處昏迷狀態！　危險期需觀察兩周
快訊／魏哲家親訪高市早苗！　台積電證實：熊本2廠改採3奈米
「一屍兩命」撞擊瞬間！　27歲孕婦頭部重創亡
直播喊「這壽衣誰穿」全放送！購物天后：以為關麥　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

零下6度低溫！女暴風雪好心「帶流浪犬回家照顧」　竟吃上官司

男客機上性侵犯16歲少女　機長飛一小時「霸氣調頭」返回原機場

12歲女童跌出滑雪纜車　「苦撐懸掛8公尺半空」脫手墜地畫面曝

男下葬18歲愛貓　驚見橘貓「靜趴墓前哀悼」網心碎：牠也懂悲傷

跟風TikTok危險挑戰　9歲童「壓力球丟微波爐爆炸」半臉被炸重傷

挑嘴西施犬拒吃飯飯　「主人苦勸沒用」聽2字秒變臉：我乖乖吃

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

日本飯店NG行為公開！　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

台積電撐起經濟！彭博點出台灣1危機：所得集中度「比美國還極端」

民調：全球9國把政治列首要問題　台灣居首位超越美國

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

日本飯店NG行為公開！　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

台積電撐起經濟！彭博點出台灣1危機：所得集中度「比美國還極端」

民調：全球9國把政治列首要問題　台灣居首位超越美國

三寶爸好心載陌生女搭便車　竟遭「近距離爆頭」奪車棄屍街頭

魏哲家諾「台積電在日量產3奈米先進晶片」！　高市早苗：全力支持

末日時鐘倒數！美俄「最後核武條約」今失效　全球恐陷失控軍備賽

爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　最後遺言：心碎了

川習熱線！白宮稱對台政策未變　美媒：4月川習會可能提台灣

日本暴雪38死413傷！新潟京都再增3死　今晚北海道恐迎暴風雪

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

新北男突抽搐「手腳僵直、嘴歪」送醫不治　供毒的損友被起訴

快訊／常如山遭控性侵限制出境出海　愛爾麗：將對不實誣指採取行動

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

綠營初選血戰！陳其邁5子弟兵聯合登記　黃捷喊品質有保證

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音、說有人討厭代表被重視

【原以為只是被打】台南砍人案女傷者發聲！　一摸溫熱才知遭砍濺血

國際熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

Google財報出爐　盤後一度重挫6%

挪威王儲妃認與淫魔往來　長子涉迷姦痛哭喊冤

科技股重挫！那指收黑逾350點　台積電ADR跌近3％

川普深夜報喜　習近平承諾「對美大採購」

400kg腿推「啪」一聲　猛男腿斷掉癱坐狂吼

台積電加碼5440億　熊本二廠跳級量產3奈米

UNIQLO舊衣拍賣創六位數天價　「連官方都沒有」

淫魔富豪檔案曝　15年前「吃人」指控引關注

比爾蓋茲首度回應：後悔與艾普斯坦相處

更多熱門

相關新聞

女暴風雪帶流浪犬回家照顧　竟吃官司

女暴風雪帶流浪犬回家照顧　竟吃官司

美國北卡羅來納州一名女子好心在暴風雪中收留了一隻流浪犬，沒想到卻惹禍上身，因為警方認為她沒有依照正規程序處理事件，而面臨警方指控。

末日時鐘倒數　美俄「最後核武條約」今失效

末日時鐘倒數　美俄「最後核武條約」今失效

川習熱線提及台灣　白宮最新回應

川習熱線提及台灣　白宮最新回應

華盛頓郵報裁員！　1／3員工受影響

華盛頓郵報裁員！　1／3員工受影響

川普准H200賣中　輝達因「這條款」拒訂單

川普准H200賣中　輝達因「這條款」拒訂單

關鍵字：

槍擊案密蘇里州搭便車William PalmerBrittany Rivoire北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面