嘉義朴子警分局防搶演練　提升金融機構安全

▲ 強化金融機構防搶能量 朴子警分局無預警實境演練驗證應變速度 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化轄內金融機構安全防護，展現警方快速應變與防制暴力犯罪能力，嘉義縣警察局朴子分局除持續深入各金融機構實施防搶宣導及自衛編組演練外，昨（4）日上午10時特別於「六腳鄉農會灣內辦事處」無預警執行防搶實境演練，透過高擬真模擬情境，全面檢視警方現場處置、蒐證及攔截圍捕等應變作為。

本次演練選定地處偏遠、鄰近嘉59線且人煙稀少的六腳鄉農會灣內辦事處作為模擬犯案地點。情境中，2名歹徒頭戴帽子及口罩、分持槍枝闖入金融機構，高喊「搶劫！」並脅迫行員交付現款，得手後隨即沿嘉59線往故宮南院方向逃逸。逼真的演練過程引起現場民眾高度關注，也實際驗證金融機構與警方間的通報聯繫機制。

朴子分局於接獲警報後，立即通報線上警力馳赴現場，迅速啟動攔截圍捕機制，指派轄區各派出所警力前往重要路口部署攔查，整合警力實施追緝。整體演練節奏緊湊、分工明確，充分展現警方面對重大刑案時的即時反應與協調能力。

分局長莊于瑩表示，辦理金融機構防搶演練，除提升業者的自我防衛與通報意識外，更重要的是強化員警在重大刑案發生時的臨場應變能力，確保警力能迅速整合、即時到位並有效攔截歹徒。朴子分局將持續精進各項勤務作為，展現維護治安的決心，並全力投入115年加強重要節日安全維護工作，讓轄區民眾安心、平安過好年。