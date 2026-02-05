寒冬送暖迎新春！　行政執行署台南分署響應華山基金會捐贈愛心年菜助獨老

▲行政執行署台南分署響應華山基金會「愛老人．愛團圓」計畫，捐贈愛心年菜關懷獨居長輩。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，為關懷社區獨居長輩，行政執行署台南分署響應華山基金會「2026常年服務」暨第23屆「愛老人．愛團圓」計畫，4日由分署長張雍制代表台南分署愛心社，捐贈6份「愛心年菜」，希望在歲末寒冬之際，為弱勢長輩送上一份溫暖與祝福。

此次捐贈活動於中西區華山基金會愛心天使站舉行，由華山基金會中西愛心天使站站長吳品儀代表接受，並回贈感謝狀，感謝臺南分署長期以實際行動支持獨居長輩關懷服務。臺南分署表示，期盼透過有限資源拋磚引玉，讓更多社會力量投入關懷行列，陪伴長輩安心過年。

張雍制分署長指出，「執行有愛、公義無礙」是行政執行署一貫秉持的核心理念，除了依法執行公權力，執行同仁在辦案過程中，若發現弱勢義務人，也會主動提供轉介與關懷服務；同時，對於社會上有需要幫助的機構與個人，亦會運用愛心社的力量，給予即時援助，協助度過難關。

張分署長也感性表示，社會上需要幫助的人很多，但願意付出、伸出援手的人其實更多，盼透過這次送愛心年菜行動，能夠發揮拋磚引玉的效果，讓更多弱勢族群獲得穩定且持續的社會支持。

台南分署愛心社一行人於4日下午，先至中西區美麗街6號華山基金會中西區愛心天使站完成年菜捐贈後，隨即在吳品儀站長陪同下，前往獨居長輩家中親自送上愛心年菜，與長輩們話家常、寒暄問暖，並提前祝福長輩新年快樂，現場洋溢濃濃年味與溫情。