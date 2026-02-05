　
春節88條國道客運下殺6折　宜蘭、礁溪熱門景點入列

▲▼國光客運。（圖／國光客運提供）

▲中長途國道客運春節推出6折優惠。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假將至，全台88條國道客運推出票價6折優惠，若再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠，折扣最低可達4.2折。國光客運表示，春節期間國光將有30條路線推出優惠，其中包括國5宜蘭、礁溪等熱門景點路線，鼓勵搭客運輕旅行。

今年春節連續假期自2月13日至2月22日登場，國道客運日均開行約6500至7000班等方式，連假期間，公路局推出88條國道客運路線，春節票價6折優惠，並提供轉乘優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠方案，春節連假搭乘國道客運票價最高可達4.2折。

配合春節疏運政策，國光客運今也宣布推出春節期間票價6折優惠，中、長程地區及國五路線計30條，全票平均可享6折優惠，優惠路線包含熱門地區宜蘭的礁溪、頭城、蘇澳、宜蘭、羅東、南方澳、烏石港路線，以及苗栗、台中、嘉義等地區。

國光客運表示，礁溪素有「溫泉之鄉」美譽，優質的碳酸氫鈉泉水清澈溫潤，是冬季與春節期間最受歡迎的泡湯選擇。搭乘國光客運從台北出發，不必自行開車、不怕國道壅塞，下車即可步行前往溫泉街、湯圍溝溫泉公園及各式特色湯屋與溫泉飯店，是春節輕旅行首選行程。

國光客運指出，配合交通部國道客運轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證轉乘當地市公車一段票或公路客運基本里程車資減免，減少轉乘所需花費金額，疏運期間除了搭國道客運有省到，搭國道客運除人人都有座位，還可賺政府補助，使用轉乘優惠也可省荷包。

02/03 全台詐欺最新數據

460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

