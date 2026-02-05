　
國際

川習熱線！白宮稱對台政策未變　美媒：4月川習會可能提台灣

▲美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤,川習會。（圖／路透）

▲美媒認為，今年4月川習會可能觸及台灣議題。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普與習近平4日熱線，兩人聚焦貿易、國際衝突等焦點，也談到台灣。儘管白宮官員已強調美國對台政策沒有改變，美媒認為，這代表今年4月川習會可能觸及台灣議題。

美國政治新聞網POLITICO報導，這次熱線被外界視為在為川普4月的北京行程鋪路，也是兩位領導人自去年11月下旬以來首度交談。兩人此次通話的範圍廣泛，除了伊朗情勢、中國採購美國石油天然氣、農產品加碼購買，以及飛機引擎交付等經貿議題，也提及台灣。

川習熱線　談到台灣

儘管川普的發文並未提及台灣相關具體內容，但POLITICO指出，台灣議題在這次通話之中被正式提及，這與川習兩人在南韓會晤的時候有所不同，當時的公開紀錄顯示並未觸及台灣議題，這表明台灣議題可能成為今年川習會的焦點之一。

白宮：對台政策未變

根據中央社，白宮官員表示，基於美國一中政策，美方與台灣海峽兩岸的互動與川普第一任期相同，以台灣關係法、美中三公報、對台六項保證為基礎，「對台政策並未改變」。

習近平：美方務必慎重處理台灣軍售

中國政府透過新聞稿證實川普與習近平談及台灣，並稱習近平在會中強調台灣議題是美中關係最重要議題，「美國務必慎重處理台灣軍售」。

中方明確表達對美對話抱持開放態度，並表示2026年應是美中兩國朝向相互尊重、和平共處、合作共贏邁進的一年，中美各自都有關切重點，中方一向言必信、行必果，只要雙方秉持平等、尊重與互惠原則，相向而行，就能妥善解決彼此關切。

02/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美國總統川普、中國國家主席習近平昨天（4日）通話，中方表示談話中提及台灣是美中最重要問題，並重申台灣是中國一部分。對此，總統賴清德5日受訪時表示，台灣向來關心中美互動，他認為在美中台三邊關係維持四個不變。

川習會台灣美中台北美要聞

