吳敦一生「從鬼見愁到影視大亨」　4爭議一次看

記者黃翊婷／綜合報導

竹聯幫大老吳敦3日辭世，享壽77歲，消息一出震驚各界。吳敦綽號「鬼見愁」，擔任過竹聯幫總護法，早年因涉及江南案入獄，出獄後轉戰影視業，曾被謠傳5000萬包養賈靜雯，晚年原想在家好好安養，卻又傳出家族爭產、父子嫌隙等爭議。

▲吳敦生平時間軸。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

吳敦是誰？

吳敦1949年11月29日出生於台北市，1968年間參與竹聯幫「香港西餐廳事件」械鬥打響名號，1970年成為竹聯幫核心幹部總護法，因敢衝敢撞在江湖上獲得「鬼見愁」稱號。

▲吳敦捲入的4大爭議。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

涉江南案入獄？

吳敦1984年前往美國，涉入震驚一時的江南案，與當時的竹聯幫總堂主陳啟禮等人遭到判刑，後因假釋返台。吳敦卸下江湖身分後，轉而投入影視產業，扶植不少新人，林志穎、徐若瑄等人都與他結緣。

▲賈靜雯與吳敦亦師亦父女，深厚關係。（資料照／記者黃克翔攝）

包養賈靜雯？

吳敦生前視賈靜雯如乾女兒，兩人之間曾因一則「出價5000萬包養」的傳聞，引發社會高度討論。2004年，他們一同登上綜藝節目《康熙來了》，面對面為事件說清楚、講明白。

吳敦當時笑著解釋，自己一直把賈靜雯當女兒照顧，所謂的5000萬，其實是鼓勵她好好衝刺事業，預估兩年內有機會賺到的收入，沒想到被媒體下標成誤解內容，甚至害賈靜雯一度遭稅務單位關切。

▲圖為竹聯幫副幫主程大川告別式，吳敦坐輪椅由親友攙扶到場。（資料照／記者邱中岳攝）

晚年家族爭產？

2019年9月吳敦接受專訪，提到原本打算在家中平靜退休，沒料到人生最後階段竟被最信任的長子攪亂，當時他因為心臟疾病緊急動刀，沒來得及處理資產配置，基於信任，先將名下包含5棟、總值約2億5000萬元的不動產，以及約450萬元存款，全數轉交給大兒子代為保管，未料手術結束後，卻難討回資產。

父子關係破裂？

不過，關於吳敦父子關係破裂一事，吳敦的女兒、家屬吳尉慈曾出面說明，強調並不存在父子翻臉的情況，直言一切都很好，對新聞報導內容感到意外。

吳尉慈回憶，父親離世前一天的精神狀況仍然很好，還與家人相聚。她形容這段過程像一齣早已寫好的戲，「他的人生就是照著劇本走，該見的人、該解的誤會，全都處理好了，最後用最安靜的方式離開。」

