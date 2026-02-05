　
社會 社會焦點 保障人權

陸配溺殺2幼女！夫申請被害補償金　「沒排解婆媳壓力」遭砍144萬

▲▼陸配簡女（簡桂玉，須匿名）涉溺殺2名親生幼女，目前在押，今（29日）到台北地院出庭，一度激動乾嘔。鑑定醫師吳佳慶今出庭證稱，簡女犯案動機為報復丈夫與婆家。（圖／記者黃哲民攝）

▲陸配溺殺2親生幼女一審判16年半。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

新北市陸配簡女2024年於新店碧潭溺殺2名親生幼女，北院依成年人故意殺害兒童罪，判處有期徒刑16年6月。簡女丈夫向北檢申請犯罪被害人補償金360萬元，北檢認為簡女丈夫未在簡女左眼失明無法工作時予以支持，且未關心及排解婆媳壓力，酌減補償金四成，補償216萬元。

簡女原為中國湖南人，曾在廣東經營自創護膚品牌，2014年與任職於台商工廠的台籍男子白姓丈夫結婚，婚後育有2女2022年，簡女因商務糾紛遭合夥人打瞎左眼，事業停擺又陷官司，經濟陷困。隔年7月，在丈夫主導下舉家返台，與公婆同住中和27坪公寓，生活作息與教養觀念衝突日增，婆媳關係日益緊張。

2024年7月2日上午，簡女希望全家搬出去住但被丈夫拒絕，又跟婆婆為小事爭吵爆發積怨，簡女當天上午10點多負氣帶2名10歲與8歲幼女到碧潭，藉口拍照騙進深水區，故意鬆手，眼睜睜看著2名幼女被水流沖走滅頂，北院依成年人故意殺害兒童罪，判處有期徒刑16年6月。

簡女丈夫向台北地檢署申請犯罪被害人補償金360萬元，北檢犯罪被害人補償審議委員會審議認為，簡女因商務糾紛遭合夥人打瞎左眼，事業停擺患有身心疾病，但簡女丈夫身為配偶未能適時予以支持。另簡女在丈夫主導下舉家返台，與公婆同住中和27坪公寓，面對與公婆同住壓力及生活習慣等不適，簡女丈夫未給予關心及排解家庭摩擦，成為簡女殺害2名親生幼女的犯罪動機，難認簡女丈夫對於本案沒有責任，酌減補償金四成，核准補償金216萬元。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

