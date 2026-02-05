　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

▲。（圖／翻攝自微博@央廣網）

▲刮傷部分出現白銀色刮痕。（圖／翻攝自微博@央廣網）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東清遠一名消費者日前反映，購買的周生生足金福袋掛墜僅佩戴一天即出現刮痕與白色痕跡，送檢後更發現不同位置的金含量數據差異明顯，質疑產品品質並要求退貨，卻一度遭門市拒絕。事件曝光後，周生生方面回應稱，出於對消費者的誠意，願意提供退貨，並可陪同前往權威機構進行檢測。

據《央廣網》報導，李小姐表示，她於1月5日在清遠市清城區清遠順盈時代廣場的周生生門市，購買兩款足金飾品，包含一個足金福袋掛墜與一個足金小羊掛墜，合計花費4215元（人民幣，下同），其中福袋掛墜售價2306元。該掛墜並未立即佩戴，直到1月13日晚才首次上身，沒想到僅佩戴一天，表面便出現刮痕並伴隨白色痕跡。

▲李小姐購買的金飾。（圖／翻攝自微博@央廣網）

▲李小姐購買的金飾。（圖／翻攝自微博@央廣網）

李小姐指出，1月14日當天僅在家中煮飯、拖地並教孩子寫作業，並未進行重體力活動，也未接觸特殊化學物品，卻在當天下午發現掛墜出現異狀；1月17日，李小姐前往門市反映情況，卻遭店方質疑為佩戴不當所致，並詢問是否接觸香水或化妝品，建議將掛墜返廠修復。

李小姐則認為，足金飾品刮花後出現白色痕跡，可能涉及品質問題，應辦理退貨退款，但雙方未能達成共識。

隨後，李小姐自行將掛墜送至清遠市清城區一家從事黃金回收的店家，進行X射線螢光光譜檢測。她表示，檢測過程中多次更換測試位置，尤其針對刮花部位反覆檢測，結果顯示金含量差異明顯。相關檢測影像顯示，最高點位金含量為99.99%，但其他點位分別為96.21%、83.35%，最低僅64.37%，不同點位最大差距達35.62%。此外，檢測結果亦顯示含有鐵、銀、鈀等其他金屬元素。

李小姐指出，為確認檢測結果是否異常，她另將佩戴多年的黃金耳環及同批次購入的足金小羊掛墜送檢，結果均顯示純度達標。檢測人員亦對福袋掛墜的結果感到意外，認為此類情況較為少見。

▲。（圖／翻攝自微博@央廣網）

▲涉事金飾以封存送鑑定機構。（圖／翻攝自微博@央廣網）

周生生方面隨後回應指出，李小姐於1月17日到店反映情況後，經初步核實，認為該情形不屬於品質問題，原建議返廠翻新，但考量節慶將近，基於對消費者的誠意，願意提供退貨處理。周生生強調，其足金飾品均符合國家標準，並標示足金印記，品質有保障。由於尚不清楚李小姐自行檢測的機構與方法，無法核實相關結果，若消費者有進一步疑慮，可安排人員陪同前往國家認可的權威珠寶檢測機構，以官方結果為準。

針對檢測爭議，黃金加工業界人士指出，光譜檢測屬於無損檢測方式，適合初步篩查，但易受表面附著物、儀器校準等因素影響，並不一定能作為最終判定依據，建議透過燒熔等方式進行正式檢測。

清遠市清城區市場監督管理局新城市場監督管理所證實，已接獲投訴並介入調解，建議雙方將涉事掛墜送交第三方機構鑑定，以釐清實際金含量。監管所4日指出，在涉事雙方的見證下，於3日下午封存監督樣品送往鑑定機構。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住
三重國小附近！突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息
白鹿「胸前大開洞」罕見辣露半球！　開高衩露雪白美腿
王必勝「瘦16kg」血壓藥不用吃了　驚人對比曝光
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5名曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

15歲女為偷和男友約會「翻窗墜亡」　家屬怒告物業求償百萬

陸男自製噴火器燒小王　事後淡定抽菸等警察

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

川習通話涉台　分析：北京恐在台灣議題對川普施壓

台北燈節合作泡泡瑪特挨批　國台辦嗆：「逢中必反」的扭曲心理

李貞秀陷國籍爭議　國台辦：不存在「放棄國籍」問題

兩岸航點未完全恢復　國台辦籲台灣取消「不合理限制」

上海遊客何時赴金馬？　國台辦：爭取盡快將成果落地

川習通話談台灣　國台辦：民進黨「倚外謀獨」導致台海緊張

國共共商「和平統一」？　國台辦：應由「家裡人」商量著辦

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

15歲女為偷和男友約會「翻窗墜亡」　家屬怒告物業求償百萬

陸男自製噴火器燒小王　事後淡定抽菸等警察

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

川習通話涉台　分析：北京恐在台灣議題對川普施壓

台北燈節合作泡泡瑪特挨批　國台辦嗆：「逢中必反」的扭曲心理

李貞秀陷國籍爭議　國台辦：不存在「放棄國籍」問題

兩岸航點未完全恢復　國台辦籲台灣取消「不合理限制」

上海遊客何時赴金馬？　國台辦：爭取盡快將成果落地

川習通話談台灣　國台辦：民進黨「倚外謀獨」導致台海緊張

國共共商「和平統一」？　國台辦：應由「家裡人」商量著辦

台鐵攜手KATO辦「N規鐵道模型祭」　2/7北車登場

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

林琨瀚任新竹市副市長坦言「非常Shock」！盼協助改善新竹棒球場

《我的英雄學院》最新主機遊戲今日發售　3對3解放個性最終戰

喉嚨咳出綠色顆粒！台女星被挖出「10元硬幣大結石」 醫揭口臭真相

川習通話談台灣　行政院：立院速審總預算才能維護經濟成果

泰女大生搭計程車「再睜眼已全裸」！遭運將撿屍　載去旅館性侵

15歲女為偷和男友約會「翻窗墜亡」　家屬怒告物業求償百萬

【路過嚇一跳】女偷藏11件衣物！防盜器狂響遭壓制逮捕

大陸熱門新聞

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

陸甜點「固體楊枝甘露」在韓網爆紅

陸屁孩「燒死薩摩耶」結局引全網傻眼

男子花410萬買彩券全摃龜…怒告彩券行

上海陸客開放赴金馬　陸委會：不要只說不做

心疼妻生3個！他結紮後老婆又懷

習近平與普丁進行視訊會面

爺爺超後悔！筷子沾酒逗5月齡金孫

兩岸航點未完全恢復　國台辦籲台灣取消「不合理限制」

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」

海基會首度串聯大陸、東南亞台校

李貞秀陷國籍爭議　國台辦：不存在「放棄國籍」問題

陸搜救犬遭迷暈偷走　找到已「剩下狗肉」

台北燈節合作泡泡瑪特挨批　國台辦嗆：「逢中必反」的扭曲心理

更多熱門

相關新聞

金價暴力反彈創17年最強單日　美銀示警貴金屬「高波動成新常態」

金價暴力反彈創17年最強單日　美銀示警貴金屬「高波動成新常態」

黃金、白銀價格歷經前兩日的劇烈拋售，美國時間3日在逢低買盤的支撐下展開大反彈，黃金交出 2008 年 11 月、逾17年以來最強單日表現，美國銀行表示，貴金屬價格從歷史高點暴跌後，黃金和白銀的波動性將持續高漲，高波動成新常態。

媳婦誤丟130萬金飾　清潔隊助尋回

媳婦誤丟130萬金飾　清潔隊助尋回

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

陸銀樓老闆哀嚎：2天虧68萬元寧可歇業

陸銀樓老闆哀嚎：2天虧68萬元寧可歇業

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

關鍵字：

周生生足金黃金金飾

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面