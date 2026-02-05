陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」　刮花冒白痕送檢驚見落差

▲刮傷部分出現白銀色刮痕。（圖／翻攝自微博@央廣網）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東清遠一名消費者日前反映，購買的周生生足金福袋掛墜僅佩戴一天即出現刮痕與白色痕跡，送檢後更發現不同位置的金含量數據差異明顯，質疑產品品質並要求退貨，卻一度遭門市拒絕。事件曝光後，周生生方面回應稱，出於對消費者的誠意，願意提供退貨，並可陪同前往權威機構進行檢測。

據《央廣網》報導，李小姐表示，她於1月5日在清遠市清城區清遠順盈時代廣場的周生生門市，購買兩款足金飾品，包含一個足金福袋掛墜與一個足金小羊掛墜，合計花費4215元（人民幣，下同），其中福袋掛墜售價2306元。該掛墜並未立即佩戴，直到1月13日晚才首次上身，沒想到僅佩戴一天，表面便出現刮痕並伴隨白色痕跡。





▲李小姐購買的金飾。（圖／翻攝自微博@央廣網）

李小姐指出，1月14日當天僅在家中煮飯、拖地並教孩子寫作業，並未進行重體力活動，也未接觸特殊化學物品，卻在當天下午發現掛墜出現異狀；1月17日，李小姐前往門市反映情況，卻遭店方質疑為佩戴不當所致，並詢問是否接觸香水或化妝品，建議將掛墜返廠修復。

李小姐則認為，足金飾品刮花後出現白色痕跡，可能涉及品質問題，應辦理退貨退款，但雙方未能達成共識。

隨後，李小姐自行將掛墜送至清遠市清城區一家從事黃金回收的店家，進行X射線螢光光譜檢測。她表示，檢測過程中多次更換測試位置，尤其針對刮花部位反覆檢測，結果顯示金含量差異明顯。相關檢測影像顯示，最高點位金含量為99.99%，但其他點位分別為96.21%、83.35%，最低僅64.37%，不同點位最大差距達35.62%。此外，檢測結果亦顯示含有鐵、銀、鈀等其他金屬元素。

李小姐指出，為確認檢測結果是否異常，她另將佩戴多年的黃金耳環及同批次購入的足金小羊掛墜送檢，結果均顯示純度達標。檢測人員亦對福袋掛墜的結果感到意外，認為此類情況較為少見。

▲涉事金飾以封存送鑑定機構。（圖／翻攝自微博@央廣網）

周生生方面隨後回應指出，李小姐於1月17日到店反映情況後，經初步核實，認為該情形不屬於品質問題，原建議返廠翻新，但考量節慶將近，基於對消費者的誠意，願意提供退貨處理。周生生強調，其足金飾品均符合國家標準，並標示足金印記，品質有保障。由於尚不清楚李小姐自行檢測的機構與方法，無法核實相關結果，若消費者有進一步疑慮，可安排人員陪同前往國家認可的權威珠寶檢測機構，以官方結果為準。

針對檢測爭議，黃金加工業界人士指出，光譜檢測屬於無損檢測方式，適合初步篩查，但易受表面附著物、儀器校準等因素影響，並不一定能作為最終判定依據，建議透過燒熔等方式進行正式檢測。

清遠市清城區市場監督管理局新城市場監督管理所證實，已接獲投訴並介入調解，建議雙方將涉事掛墜送交第三方機構鑑定，以釐清實際金含量。監管所4日指出，在涉事雙方的見證下，於3日下午封存監督樣品送往鑑定機構。