　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

▲▼「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉辦，大陸全國政協主席王滬寧4日會見國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）

▲「國共兩黨智庫論壇」，中國全國政協主席王滬寧4日會見國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑昨日出席與中共合辦的「兩岸交流合作前瞻」智庫論壇，並發布共15項共同意見，推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制，更嗨喊「堅持九二共識、反對台獨」，「兩岸都是中國人」。對此，民進黨中國部今（5日）直言，國共論壇充斥四大認知戰，包含：國共合力高唱九二共識，無視互不隸屬、當面複習疑美論，想把台灣重新鎖進中國、中共公然懲獨恫嚇，國民黨竟然不敢為人民發聲、「台灣破壞兩岸觀光」？國民黨配合中共顛倒黑白。

國共論壇號稱睽違近十年又重新啟動。民進黨指出，國民黨不顧社會輿論對「3張門票」的高度疑慮，擺明不審政府總預算、國防特別預算及反對台美關稅協議，就是堅持要前往北京參加「國共兩黨智庫論壇」。

民進黨中國部指出，整場「國共論壇」中最明顯的「四大謊言認知戰」，第一、國共合力高唱「九二共識」？無視「互不隸屬」現實與台灣主流民意。國民黨副主席蕭旭岑在訪中前打著「智庫學術交流」、「談產業觀光合作」、「絕不簽政治性協議」的旗號試圖「淡化政治味」，但一下飛機見到中國官員，立刻跟著大喊「九二共識、反對台獨」，還說「兩岸都是中國人、炎黃子孫」。

民進黨直言，綜觀蕭旭岑在「國共論壇」期間的論述，不僅與國台辦主任宋濤的說法完全一致，更是把台灣人七成以上不認同「九二共識」、以及主流民意支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的現實拋諸腦後。

民進黨中國部指出，第二、當面複習「疑美論」？國共想把台灣重新鎖進中國，「台美關稅協議」談判結果獲得整體台灣產業界連同黃仁勳的一致肯定，賴總統更於近日宣布台美未來邁向「經濟安全、創新經濟、繁榮未來」3大戰略方向。

民進黨直言，此前卻傳出中共要求國民黨「阻礙台美供應鏈合作」換取「國共論壇」甚至「鄭習會」門票。國民黨嘴巴否認，身體卻很誠實，蕭旭岑在「國共論壇」大談「兩岸交融」與「二次西進」，更批評有「其他外國」在「剝削台灣、掏空台灣」。

民進黨指出，國民黨當著中共高官的面前又「複習」一遍早被戳破的「疑美論」，既是毫無下限的「表忠」，更會嚴重傷害台灣國家利益。馬政府高度依賴中國的經濟慘劇在前，最近更有韓國殷鑑不遠，國民黨的荒唐行徑讓人看清：當台灣能以「民主供應鏈」關鍵成員擁抱全世界之際，只有國民黨還在想把台灣重新鎖進中國。

民進黨中國部指出，第三、中共公然「懲獨」恫嚇？國民黨竟然不敢為人民發聲。國台辦主任宋濤在論壇中公開宣稱要打擊「台獨」，而且會「不手軟、不姑息」，完全符合中共近年來不斷擴張「懲獨」的無理作為，從政府官員、國會議員、學者、名嘴、網紅、國軍弟兄，甚至是公務員與司法人員，國際民主社會對此都高度關切與反對，只有國民黨在宋濤面前完全不置一詞。台灣有超過八成的民意反對中共的「懲獨」恐怖行徑，卻只有國民黨還跑去幫中共背書，成為中共口中「堅定站在歷史正確一邊」的同路人！國民黨難道都不會覺得對不起台灣人民嗎？

民進黨中國部指出，第四、「台灣破壞兩岸觀光」？國民黨配合中共顛倒黑白。國共兩黨在「國共論壇」後發表的「共同意見」中，聲稱要「推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制」，但眾所週知，把觀光客當作經濟脅迫「武器」的就是中共；片面中斷中生、中客來台灣的也是中共；整天說要「恢復兩岸觀光」但迄今都仍在拒絕「小兩會」磋商的還是中共；導致台灣人赴中港澳的人身安全風險激增卻又不願負責的仍是中共。

民進黨表示，如果說兩岸交流遭遇到任何「障礙」或「限制」，可以說完全是中共一手造成。國民黨說要去「談觀光」，談來談去卻絲毫不見有人敢對中共提出以上疑問；現在更反過來跟中共一起顛倒黑白、惡人先告狀，提醒國民黨，這不叫「溝通」或「談判」，只是單純在配合中共的「認知戰」而已。

民進黨中國部指出，整場「國共論壇」，雖然名為「兩岸交流合作前瞻」，卻充斥著各種「兩岸中國人」與「疑美論」的政治宣傳與假訊息不斷；說要「為人民謀福祉」，卻是國共一起高唱「反對台獨」、對台灣人寄出「死亡威脅」；說要「幫台灣產業找出路」，結果卻完全是想「重新鎖進依賴中國的老路」。顯見「國共論壇」已經成為了中共的「謠言留聲機」，而國民黨也樂於配合「變成中共的形狀」。

民進黨中國部強調，兩岸交流應建立在「對等尊嚴、健康有序」的基礎上，國民黨這種「屈從矮化、放毒造謠」的模式不僅對台灣沒有任何正面幫助，也得不到台灣人民的認同，更只會繼續坐實國民黨拿台灣國安換取「赴中門票」的負面形象而已。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鬼見愁」吳敦辭世！江南案3大殺手均不在人間　真相恐難再揭
富國島「上百旅客遭丟包」　真相導火線曝光
高虹安延攬「職棒名將」任新竹副市長！　喊：打造運動科技城
陳宗彥腦溢血住加護病房　醫示警「4症狀」：酗酒風險大增
快訊／瓦德茲3年1.15億轉戰老虎　組最強雙左投
錄影遭辱「烏克蘭女都沒讀大學」！　佳娜火大開罵同場女星
下個月臨盆！27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

李貞秀陷國籍疑慮　鍾佳濱建議民眾黨讓「板凳球員」陳智菡上場秀球技

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！喊：打造運動科技城

大讚「蔣萬安2028總統最理想人選」　吳子嘉喊期待：台灣馬上不一樣

受邀出席英國國會酒會　陳冠廷：不只半導體無人機產業亦可深化交流

台灣極具戰略價值！林佳龍會晤歐洲7國國會議員　交流台歐經濟合作

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

林濁水：民進黨何不肯定李貞秀　並修法歸化程序宣誓唯一效忠台灣

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

幕後／新北永和藍營議員增新面孔　侯友宜子弟兵傳將出戰

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

李貞秀陷國籍疑慮　鍾佳濱建議民眾黨讓「板凳球員」陳智菡上場秀球技

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！喊：打造運動科技城

大讚「蔣萬安2028總統最理想人選」　吳子嘉喊期待：台灣馬上不一樣

受邀出席英國國會酒會　陳冠廷：不只半導體無人機產業亦可深化交流

台灣極具戰略價值！林佳龍會晤歐洲7國國會議員　交流台歐經濟合作

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

林濁水：民進黨何不肯定李貞秀　並修法歸化程序宣誓唯一效忠台灣

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

幕後／新北永和藍營議員增新面孔　侯友宜子弟兵傳將出戰

蘋果法說釋出供應鏈訊號　郭明錤點名非AI記憶體才是重點

末日時鐘倒數！美俄「最後核武條約」今失效　全球恐陷失控軍備賽

擅坐重機被制止！車迷毆店員還推倒3車洩恨　恐賠7萬這下慘了

被出版社情勒邀出書　曾寶儀羨慕吉本芭娜娜：她很早就知道方向

高雄79歲阿北騎車迷途屏東　東港警耐心拼線索助平安返家

嘉義朴子警分局護童勤務　開學首日守護學童安全

WBC中華隊30人名單明揭曉　「史上最豪華火球陣」成最大亮點

爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　最後遺言：心碎了

名字有「驫」卻被拒優惠　六福莊急尋人：可免費住黃金套房

川習熱線！白宮稱對台政策未變　美媒：4月川習會可能提台灣

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

政治熱門新聞

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

即／陳宗彥緊急送醫　加護病房觀察中

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

苗栗惡男砍警遭擊斃　王浩宇：若嫌犯家屬提告「警察律師費我出」

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

曝李貞秀放棄中國籍困難點　黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

不甩鄭麗文稱「我們中國人」　蔣：我是台灣人

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

更多熱門

相關新聞

大讚「蔣萬安2028總統最理想人選」　吳子嘉喊期待：台灣馬上不一樣

大讚「蔣萬安2028總統最理想人選」　吳子嘉喊期待：台灣馬上不一樣

2026、2028選舉備受外界矚目，《美麗島電子報》董事長吳子嘉4日表示，2026選舉不重要，2028總統大選比較重要，台灣要有亮麗未來、走十年大運，蔣萬安當選2028總統是唯一希望，最理想人選就是蔣萬安，當選台灣馬上不一樣，蔣萬安是美中都可以接受的領袖人物，是最大公約數，所以蔣萬安是一個好的2028總統人選，自己夢想、期待這種事發生，台灣就解套了。

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

林濁水：民進黨何不肯定李貞秀　並修法歸化程序宣誓唯一效忠台灣

林濁水：民進黨何不肯定李貞秀　並修法歸化程序宣誓唯一效忠台灣

幕後／新北永和藍營議員增新面孔　侯友宜子弟兵傳將出戰

幕後／新北永和藍營議員增新面孔　侯友宜子弟兵傳將出戰

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

關鍵字：

蕭旭岑國民黨共產黨鄭麗文王滬寧台海局勢民進黨

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面