國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

▲「國共兩黨智庫論壇」，中國全國政協主席王滬寧4日會見國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑昨日出席與中共合辦的「兩岸交流合作前瞻」智庫論壇，並發布共15項共同意見，推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制，更嗨喊「堅持九二共識、反對台獨」，「兩岸都是中國人」。對此，民進黨中國部今（5日）直言，國共論壇充斥四大認知戰，包含：國共合力高唱九二共識，無視互不隸屬、當面複習疑美論，想把台灣重新鎖進中國、中共公然懲獨恫嚇，國民黨竟然不敢為人民發聲、「台灣破壞兩岸觀光」？國民黨配合中共顛倒黑白。

國共論壇號稱睽違近十年又重新啟動。民進黨指出，國民黨不顧社會輿論對「3張門票」的高度疑慮，擺明不審政府總預算、國防特別預算及反對台美關稅協議，就是堅持要前往北京參加「國共兩黨智庫論壇」。

民進黨中國部指出，整場「國共論壇」中最明顯的「四大謊言認知戰」，第一、國共合力高唱「九二共識」？無視「互不隸屬」現實與台灣主流民意。國民黨副主席蕭旭岑在訪中前打著「智庫學術交流」、「談產業觀光合作」、「絕不簽政治性協議」的旗號試圖「淡化政治味」，但一下飛機見到中國官員，立刻跟著大喊「九二共識、反對台獨」，還說「兩岸都是中國人、炎黃子孫」。

民進黨直言，綜觀蕭旭岑在「國共論壇」期間的論述，不僅與國台辦主任宋濤的說法完全一致，更是把台灣人七成以上不認同「九二共識」、以及主流民意支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的現實拋諸腦後。

民進黨中國部指出，第二、當面複習「疑美論」？國共想把台灣重新鎖進中國，「台美關稅協議」談判結果獲得整體台灣產業界連同黃仁勳的一致肯定，賴總統更於近日宣布台美未來邁向「經濟安全、創新經濟、繁榮未來」3大戰略方向。

民進黨直言，此前卻傳出中共要求國民黨「阻礙台美供應鏈合作」換取「國共論壇」甚至「鄭習會」門票。國民黨嘴巴否認，身體卻很誠實，蕭旭岑在「國共論壇」大談「兩岸交融」與「二次西進」，更批評有「其他外國」在「剝削台灣、掏空台灣」。

民進黨指出，國民黨當著中共高官的面前又「複習」一遍早被戳破的「疑美論」，既是毫無下限的「表忠」，更會嚴重傷害台灣國家利益。馬政府高度依賴中國的經濟慘劇在前，最近更有韓國殷鑑不遠，國民黨的荒唐行徑讓人看清：當台灣能以「民主供應鏈」關鍵成員擁抱全世界之際，只有國民黨還在想把台灣重新鎖進中國。

民進黨中國部指出，第三、中共公然「懲獨」恫嚇？國民黨竟然不敢為人民發聲。國台辦主任宋濤在論壇中公開宣稱要打擊「台獨」，而且會「不手軟、不姑息」，完全符合中共近年來不斷擴張「懲獨」的無理作為，從政府官員、國會議員、學者、名嘴、網紅、國軍弟兄，甚至是公務員與司法人員，國際民主社會對此都高度關切與反對，只有國民黨在宋濤面前完全不置一詞。台灣有超過八成的民意反對中共的「懲獨」恐怖行徑，卻只有國民黨還跑去幫中共背書，成為中共口中「堅定站在歷史正確一邊」的同路人！國民黨難道都不會覺得對不起台灣人民嗎？

民進黨中國部指出，第四、「台灣破壞兩岸觀光」？國民黨配合中共顛倒黑白。國共兩黨在「國共論壇」後發表的「共同意見」中，聲稱要「推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制」，但眾所週知，把觀光客當作經濟脅迫「武器」的就是中共；片面中斷中生、中客來台灣的也是中共；整天說要「恢復兩岸觀光」但迄今都仍在拒絕「小兩會」磋商的還是中共；導致台灣人赴中港澳的人身安全風險激增卻又不願負責的仍是中共。

民進黨表示，如果說兩岸交流遭遇到任何「障礙」或「限制」，可以說完全是中共一手造成。國民黨說要去「談觀光」，談來談去卻絲毫不見有人敢對中共提出以上疑問；現在更反過來跟中共一起顛倒黑白、惡人先告狀，提醒國民黨，這不叫「溝通」或「談判」，只是單純在配合中共的「認知戰」而已。

民進黨中國部指出，整場「國共論壇」，雖然名為「兩岸交流合作前瞻」，卻充斥著各種「兩岸中國人」與「疑美論」的政治宣傳與假訊息不斷；說要「為人民謀福祉」，卻是國共一起高唱「反對台獨」、對台灣人寄出「死亡威脅」；說要「幫台灣產業找出路」，結果卻完全是想「重新鎖進依賴中國的老路」。顯見「國共論壇」已經成為了中共的「謠言留聲機」，而國民黨也樂於配合「變成中共的形狀」。

民進黨中國部強調，兩岸交流應建立在「對等尊嚴、健康有序」的基礎上，國民黨這種「屈從矮化、放毒造謠」的模式不僅對台灣沒有任何正面幫助，也得不到台灣人民的認同，更只會繼續坐實國民黨拿台灣國安換取「赴中門票」的負面形象而已。