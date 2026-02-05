被出版社情勒邀出書　曾寶儀羨慕吉本芭娜娜：她很早就知道方向

▲曾寶儀（中）與吉本芭娜娜對談，透露羨慕她很早知道人生方向。（圖／記者林育綾攝）

「2026台北國際書展」邀請眾多國際大咖，日本作家吉本芭娜娜4日現身，與藝人、作家曾寶儀對談，過程中曾寶儀被出版社半情勒邀請出書，她笑說自己其實很羨慕吉本芭娜娜，因為對方很早就知道「寫作是這輩子要做的事」，也直言，書展裡的這些書不是要把人變成「更好的人」，大家真的不用再為「不完美」感到焦慮，這些書只是讓人知道，世界上還有很多人有滋有味地活著。

吉本芭娜娜4日與曾寶儀對談，由時報出版董事長趙政岷主持，談及對旅行、生命、創作、療傷的看法。過程中趙政岷詢問兩位作家接下來的寫作和出書計畫，同時也半開玩笑問曾寶儀，能不能別只在別家出版，也來時報出書。曾寶儀回，大塊文化看到她也有來邀，笑說「書展的人心機都很重！」

曾寶儀透露，很羨慕吉本芭娜娜，因為她很早就知道「寫作是這輩子要做的事」，像是跑馬拉松一樣，一本一本持續地完成作品，生命中很多體驗也是為了取材。相較之下，她坦承自己對生命一直沒有那麼篤定，出書更像是「誤打誤撞」，自己不能算是專業作家，「所以你們不要再逼我了」。

▲曾寶儀認為，讀這些書不是為了讓自己成為「更好的人」，不用為不完美焦慮。



曾寶儀分享，後來才逐漸意識到，自己的中心主旨就是「分享生命」，也是透過不同的載體在做這件事，包括主持節目、Podcast、寫作，還有今天坐在這裡所做的一切，「我活出來的生命，就是我帶給這個世界的訊息。我只是想要過一個我喜歡的人生，就這麼簡單。」

因此她認為，不要再為難自己，這世界沒有什麼從「不完美」變成「完美」，「大家本來就是完美的；而那些所謂的不完美，到底是誰定義的？其實現在就已經很好了。包括（書展的）這些書，都不是為了要讓我們成為更好的人。不要再有這樣焦慮了，這些書只是讓我們知道，這世界上還是有很多人正有滋有味地生活著。」

▲吉本芭娜娜來台分享新書《吹上奇譚》。



吉本芭娜娜也分享新書《吹上奇譚》系列的創作核心，內容書寫到當「弱者」聚集起來，可能在彼此支持中變得強大，故事中的人物多半帶著各自的脆弱、創傷、被排擠的經驗，但正是在這樣的相遇與連結中，逐漸產生力量。

吉本芭娜娜表示，書中描寫了來自不同背景的人，包括曾遭受歧視、外貌與他人不同、國籍差異，甚至曾經受過傷害的孩子。她刻意沒有太直接的描寫創傷，而是以較遙遠、抽象的筆觸呈現，讀者在閱讀時，或許能夠回頭思考自身的「弱點」究竟是什麼，並嘗試將它轉化為力量，而不是否定或掩蓋。

談到療傷，她也提到，很多人以為時間能自然療癒傷口，但實際上，真正重要的是「理解」。唯有理解自己曾經受過什麼樣的傷，才能慢慢走向修復；人不需要對自己太嚴苛，也不必帶著罪惡感活著，只要平靜地看待與理解，就已經是在療癒的路上。

曾寶儀也回應，很多時候無法療癒，是因為人們花了太多力氣否認自己受過傷。她認為，閱讀正好提供了一個安全的空間，讓人知道自己並不孤單，也有人曾經走過相似的生命歷程，「你可以選擇拿起它，或放下它，但你會知道，有人陪你走過。」

在談到旅行時，兩人也不約而同提到，年輕時容易把旅行當成蒐集景點與經驗，但隨著年歲增長，更重視與城市、與自己之間的感受。曾寶儀分享，近年的旅行像是一場與自己的對話，學習放下執著、理解自己的狀態；吉本芭娜娜則說，自己也曾勉強追求「見聞廣博」，後來才發現，走進當地人生活的街區、小店，反而更貼近她的創作節奏。

吉本芭娜娜此行來台，分享半自傳小說《我與城市》與《吹上奇譚》系列新書，也表示仍希望未來能持續來台與讀者見面，「如果大家有機會，希望多多翻閱我的書，這樣我就有更多機會再來台灣。」