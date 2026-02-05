烏克蘭5.5萬士兵命喪前線！　澤連斯基罕見曝傷亡數字：實際更慘

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）罕見公開烏克蘭士兵的傷亡人數。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基2月4日接受法國電視台專訪時，首度鬆口揭露戰場陣亡數據。他指出，自俄羅斯全面入侵以來，已有至少5萬5000名烏克蘭軍人在前線喪命。這是基輔當局罕見對外公開的傷亡統計，同時也透露「另有大量人員下落不明」，實際損失恐怕更為慘重。

根據《基輔獨立報》報導，澤倫斯基在受訪時強調，「官方統計在戰場上陣亡的軍人，無論是職業軍人或是動員入伍者，總數為5萬5000人。」他補充道，烏克蘭仍有相當數量的失蹤人員尚未列入統計。

這是繼2024年2月澤倫斯基宣布有3萬1000名士兵陣亡後，首次更新官方傷亡數字。值得注意的是，這項統計並未涵蓋2014年至2022年間在東部衝突中犧牲的軍人，聯合國估計該時期約有4400名烏克蘭軍人喪生。

相較於烏克蘭的謹慎揭露，莫斯科方面至今拒絕公布任何傷亡數據。烏克蘭武裝部隊總參謀部統計，截至2月4日，俄軍在烏克蘭累計損失約124萬3070人，但這個數字涵蓋陣亡、受傷、失蹤與被俘等所有類別。

獨立媒體Mediazona與BBC俄語部合作調查，截至2月1日已確認16萬8142名俄軍陣亡者身分。美國智庫「戰略暨國際研究中心」1月發布報告更指出，俄羅斯在這場戰爭中承受的損失「超越二戰後任何大國在任何戰爭中的傷亡」。

澤倫斯基在訪談中也對俄軍企圖以武力攻占整個烏東地區發出警告。他表示，「我們烏克蘭人非常清楚，俄軍為了每一公尺、每一公里的土地付出了什麼代價。他們不在乎有多少人死亡，但我們被迫計算。如果要征服整個烏克蘭東部，他們還需要再犧牲80萬名士兵。這至少需要兩年時間，而且進展會非常緩慢。我認為他們撐不了那麼久。」

這番談話正值烏克蘭、俄羅斯與美國進行新一輪三方和談之際，烏東頓巴斯地區的控制權仍是談判的核心爭議。克里姆林宮持續要求烏克蘭完全撤出頓內茨克州與盧甘斯克州，包括俄軍歷經近四年戰爭仍未能攻下的部分區域。對此，基輔政府斷然拒絕。

澤倫斯基向法國電視台明確表態，「在主權問題上不可能有任何妥協。這是我們的土地。」