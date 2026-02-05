　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄車站前「類跑道」掰了！新模樣曝光　網不捨：沒顏色不會走

▲▼高雄車站前「類跑道」掰了！改為標準鋪面　網不捨：沒顏色不會走。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄車站前「類跑道」走入歷史。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

隨著帝冠式高雄車站回歸城市中線，車站兩側站東路及站西路形成環抱式路型，高雄市政府為提升車道辨識度與行車秩序，3年前導入彩色標線鋪面，「類跑道」設計也成為另類高雄特色。不過，隨著用路人逐漸適應站區路型，類跑道功成身退，2月起已全面更換成標準鋪面。

高雄車站為城市重要門戶，車流與人潮龐大，僅以義交人員指揮難以有效指引用路人通行，因此，自2023年起於站東、站西路採用彩色標線鋪面，特殊的「類跑道」設計，成為高雄另類特色。

▲▼高雄車站前「類跑道」掰了！改為標準鋪面　網不捨：沒顏色不會走。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼過去高雄車站前「類跑道」成為另類特色，不少網友靠著認路面顏色指引方向。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄車站前「類跑道」掰了！改為標準鋪面　網不捨：沒顏色不會走。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局經由事故資料回溯與調查分析發現，三年下來彩色鋪面以其鮮明、更加直觀的特性，已潛移默化養成民眾站區用路習慣，也有效減少事故發生。

工務局長楊欽富今（5）日指出，隨著用路人已逐漸適應站區路型，加上事故率明顯下降，高雄車站前彩色鋪面階段性任務已達成，將於今年2月1日深夜完成全面更換為標準鋪面。

▲▼高雄車站前「類跑道」掰了！改為標準鋪面　網不捨：沒顏色不會走。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄車站前「類跑道」掰了！改為標準鋪面，新模樣曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄車站前「類跑道」掰了！改為標準鋪面　網不捨：沒顏色不會走。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，有網友不捨表示，「我都認顏色耶，這北高不常走這邊，偶爾路過還是得看顏色」、「有顏色比較好，車站也比較漂亮」、「完了...沒有顏色我不會走了」。但許多網友則認為，「移除吧，這個地板我覺得超滑的」、「彩色鋪面已多處破損，早該換成柏油路面才美觀。」

道工處補充，本次工程並與交通局、警察局協力合作，以夜間半半施工方式降低日常交通衝擊，於歲末年終之際為道路改頭換面，採用承載力與耐久性更佳的強韌材質換新鋪面，並重整加強交通動線與人本設計，不僅延長道路使用年限，妥善的交通引導規劃則能改善車流交織與突發衝突，路面更平順、用路更安穩。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鬼見愁」吳敦辭世！江南案3大殺手均不在人間　真相恐難再揭
富國島「上百旅客遭丟包」　真相導火線曝光
高虹安延攬「職棒名將」任新竹副市長！　喊：打造運動科技城
陳宗彥腦溢血住加護病房　醫示警「4症狀」：酗酒風險大增
快訊／瓦德茲3年1.15億轉戰老虎　組最強雙左投
錄影遭辱「烏克蘭女都沒讀大學」！　佳娜火大開罵同場女星
下個月臨盆！27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄79歲阿北騎車迷途屏東　東港警耐心拼線索助平安返家

嘉義朴子警分局護童勤務　開學首日守護學童安全

布袋分局實境防搶演練　民眾驚呼逼真如真槍實彈

高雄車站前「類跑道」掰了！新模樣曝光　網不捨：沒顏色不會走

嘉義翁出門吃飯迷路　水上警即時關懷護送平安返家

嘉義朴子警分局防搶演練　提升金融機構安全

台南隨機攻擊案引爆不安　李伯利籲從親職教育與緝毒源頭重建治安

寒冬送暖迎新春！　行政執行署台南分署響應華山基金會捐贈愛心年菜助獨老

機油外漏成陷阱　東港警急鋪木屑清油漬防二次事故

玉山銀行「菩月樂齡公益信託」捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

高雄79歲阿北騎車迷途屏東　東港警耐心拼線索助平安返家

嘉義朴子警分局護童勤務　開學首日守護學童安全

布袋分局實境防搶演練　民眾驚呼逼真如真槍實彈

高雄車站前「類跑道」掰了！新模樣曝光　網不捨：沒顏色不會走

嘉義翁出門吃飯迷路　水上警即時關懷護送平安返家

嘉義朴子警分局防搶演練　提升金融機構安全

台南隨機攻擊案引爆不安　李伯利籲從親職教育與緝毒源頭重建治安

寒冬送暖迎新春！　行政執行署台南分署響應華山基金會捐贈愛心年菜助獨老

機油外漏成陷阱　東港警急鋪木屑清油漬防二次事故

玉山銀行「菩月樂齡公益信託」捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

擅坐重機被制止！車迷毆店員還推倒3車洩恨　恐賠7萬這下慘了

被出版社情勒邀出書　曾寶儀羨慕吉本芭娜娜：她很早就知道方向

高雄79歲阿北騎車迷途屏東　東港警耐心拼線索助平安返家

嘉義朴子警分局護童勤務　開學首日守護學童安全

WBC中華隊30人名單明揭曉　「史上最豪華火球陣」成最大亮點

爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　最後遺言：心碎了

名字有「驫」卻被拒優惠　六福莊急尋人：可免費住黃金套房

川習熱線！白宮稱對台政策未變　美媒：4月川習會可能提台灣

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

陸搜救犬「黑崽」遭迷暈偷走　找到時已「剩下狗肉」

【市場持刀砍警】嫌犯中彈送醫！民眾怒：救他幹嘛

地方熱門新聞

代刀挨罰百萬！博田院長嘆被員工偷拍

桃園打造「動物友善城市」　毛孩逾26萬

玉山銀行捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

啟動春節疏運　桃園交通局全面備戰連假車潮

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

迎金馬遊桃園　年貨採買、走春賞燈一次滿足

桃園教師缺額增　林政賢籲研議新解決方案

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

守護登山安全　盧秀燕慰問谷關消防分隊

南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火提醒春節用火用電安全

民眾爆胎和平警神救援　盧秀燕收到感謝信

斗六震天府送3888枚翡翠福牌　排隊點燈人潮恐再爆棚

更多熱門

相關新聞

嘉義大林嚴重車禍！30歲騎士倒地命危

嘉義大林嚴重車禍！30歲騎士倒地命危

嘉義縣大林鎮水源路附近今(3)日凌晨1時許發生車禍！警消獲報後立即抵達現場，發現為1輛機車倒在水溝上，30歲男騎士已無呼吸心跳，給予相關救護處置後，由救護車送大林慈濟醫院後救回一命。詳細肇事原因仍待進一步釐清。

女住戶私自把門前紅線塗白　屏東警開罰

女住戶私自把門前紅線塗白　屏東警開罰

嘉義分署結合戒治資源　從源頭降低酒駕風險

嘉義分署結合戒治資源　從源頭降低酒駕風險

左轉燈未亮對上搶黃燈！高雄汽機車相撞騎士受傷

左轉燈未亮對上搶黃燈！高雄汽機車相撞騎士受傷

對撞瞬間曝！雲林駕駛突偏移猛撞對向車

對撞瞬間曝！雲林駕駛突偏移猛撞對向車

關鍵字：

高雄車站彩色鋪面交通安全路面改造事故率

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面