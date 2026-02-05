高雄車站前「類跑道」掰了！新模樣曝光　網不捨：沒顏色不會走

▲高雄車站前「類跑道」走入歷史。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

隨著帝冠式高雄車站回歸城市中線，車站兩側站東路及站西路形成環抱式路型，高雄市政府為提升車道辨識度與行車秩序，3年前導入彩色標線鋪面，「類跑道」設計也成為另類高雄特色。不過，隨著用路人逐漸適應站區路型，類跑道功成身退，2月起已全面更換成標準鋪面。

高雄車站為城市重要門戶，車流與人潮龐大，僅以義交人員指揮難以有效指引用路人通行，因此，自2023年起於站東、站西路採用彩色標線鋪面，特殊的「類跑道」設計，成為高雄另類特色。

▲▼過去高雄車站前「類跑道」成為另類特色，不少網友靠著認路面顏色指引方向。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局經由事故資料回溯與調查分析發現，三年下來彩色鋪面以其鮮明、更加直觀的特性，已潛移默化養成民眾站區用路習慣，也有效減少事故發生。

工務局長楊欽富今（5）日指出，隨著用路人已逐漸適應站區路型，加上事故率明顯下降，高雄車站前彩色鋪面階段性任務已達成，將於今年2月1日深夜完成全面更換為標準鋪面。

▲▼高雄車站前「類跑道」掰了！改為標準鋪面，新模樣曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，有網友不捨表示，「我都認顏色耶，這北高不常走這邊，偶爾路過還是得看顏色」、「有顏色比較好，車站也比較漂亮」、「完了...沒有顏色我不會走了」。但許多網友則認為，「移除吧，這個地板我覺得超滑的」、「彩色鋪面已多處破損，早該換成柏油路面才美觀。」

道工處補充，本次工程並與交通局、警察局協力合作，以夜間半半施工方式降低日常交通衝擊，於歲末年終之際為道路改頭換面，採用承載力與耐久性更佳的強韌材質換新鋪面，並重整加強交通動線與人本設計，不僅延長道路使用年限，妥善的交通引導規劃則能改善車流交織與突發衝突，路面更平順、用路更安穩。