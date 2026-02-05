末日時鐘倒數！美俄「最後核武條約」今失效　全球恐陷失控軍備賽

▲美俄《新削減戰略武器條約》將於4日午夜正式失效。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球核武威脅警鐘大作！美國與俄羅斯之間僅存的核武裁減協議《新削減戰略武器條約》即將於美東時間4日午夜（台灣時間5日中午）正式失效。隨著這項維持全球戰略穩定的最後防線崩解，兩國核彈頭數量將不再受限，俄羅斯聯邦安全會議副主席麥德維夫更警告，這將加速「末日時鐘」（Doomsday Clock）的轉動。

冷戰以來最後防線失效 美俄重啟核武賽跑？

根據《德國之聲》報導，《新削減戰略武器條約》（New START）由時任美國總統歐巴馬與俄羅斯總統麥德維夫於2010年簽署，是承襲自1972年《限制戰略武器談判》（SALT-I）以來，美俄兩國間最後一項約束彼此核武規模的條約。該約原訂2021年到期，後由美國前總統拜登與俄羅斯總統普丁同意延長5年，如今期限已屆，雙方仍未達成續約協議。

根據條約規定，美俄雙方部署的戰略核彈頭應限制在1,550枚以內，包括洲際彈道飛彈（ICBMs）、潛射彈道飛彈（SLBMs）及重型轟炸機等投射載具則限於800套。一旦條約正式走入歷史，這兩個全球最大的核武強權將徹底解禁，全球安全恐面臨失控的核軍備競賽。

川普屬意納入中國 普丁態度轉硬開發新武器

儘管普丁曾在2025年9月提議片面延長條約一年以爭取談判空間，當時川普雖稱是「好主意」，但隨後態度轉趨強硬。川普1月接受《紐約時報》採訪時直言，「過期就過期吧，我們會簽一份更好的」，並堅持必須將中國納入這項雙邊框架。美方認為，面對中國核武庫快速增長，單純的美俄協議已不具意義。

然而，俄羅斯方面也已部署了不受舊條約規範的「榛果」（Oreshnik）極音速飛彈與「波塞頓」（Poseidon）核能無人潛航器；加上川普推動名為「金盾」（Golden Dome）的太空防禦系統，被俄方視為破壞「保證互相毀滅」的威懾平衡，俄羅斯外交部更威脅將對美方在格陵蘭的軍事動作採取報復。

歐洲核傘動搖 歐巴馬憂：抹煞數十年外交成果

條約的失效令歐洲各國陷入集體焦慮。由於擔憂美國的核武保護傘縮減，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）證實，正與英、法兩國商討建立歐洲自主的核武防禦體系，但目前在決策權與核武歸屬上仍存在巨大分歧。

面對迫在眉睫的危機，前美國總統歐巴馬在X平台上疾呼，條約終結將「毫無意義地抹煞數十年的外交努力」，並使世界陷入極度不安。克里姆林宮發言人佩斯科夫也直指這對全球安全是「極壞的消息」。

隨著期限倒數，這座象徵人類文明滅絕的「末日時鐘」，正因為大國間的博弈而跳動得更加急促。