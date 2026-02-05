拖欠1.3億遺產稅！士林分署強制扣押股票存款　義務人一次繳清

▲劉姓繼承人欠遺產稅1.3億，名下資產全遭凍結。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

強力追討欠稅再創成果！士林分署日前受理一起劉姓義務人等滯納遺產稅案件，欠稅金額高達1億3,000萬餘元。由於義務人疑似有脫產規避執行跡象，財政部台北國稅局先向台北高等行政法院聲請假扣押裁定獲准，並於2025年12月移送士林分署執行。

士林分署指出，案件收案後立即採取強制措施，執行人員同步針對義務人名下不動產辦理查封登記，並核發執行命令扣押銀行存款、股票等財產，全面凍結名下資產，防堵移轉脫產。

面對資產遭強制處分，且後續可能面臨不動產拍賣變價等不利後果，義務人等在權衡利弊後，主動聯繫士林分署及稅捐機關表達繳款意願，最終於2026年2月2日一次繳清全部滯欠遺產稅1億3,000萬餘元，成功為國庫挹注鉅額稅收。

士林分署表示，款項繳清後，已立即函請地政機關塗銷不動產查封，並撤銷相關扣押命令，案件順利結案。

士林分署也呼籲，誠實納稅是國民應盡義務，民眾繼承遺產後應依法如期申報並繳納稅款，對於有能力卻故意拖欠者，執行機關將採取強力措施追討；但若確有經濟困難，也可主動聯繫執行分署申請分期繳納，切勿心存僥倖，以免名下財產遭查封拍賣，甚至面臨限制出境、拘提、管收等強制處分，得不償失。