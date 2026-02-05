　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

▲▼總統賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會-賴清德 。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統賴清德 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者陶本和／台北報導

國共智庫論壇在北京落幕，國民黨主席鄭麗文昨天（4日）在中常會上表示，九二共識就是兩岸同屬一中，沒那麼恐怖，兩岸同屬一中也是中華民國憲法明文規定的。有關於九二共識，總統賴清德5日受訪表示，中國國家主席習近平已多次說明，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述空間，「如果有人欣然接受九二共識且不害怕，表示他真的是中國人，也積極在推展兩岸統一」。

鄭麗文昨天下午在國民黨中常會上表示，九二共識就是兩岸同屬一中而已，沒那麼恐怖，也非洪水猛獸，兩岸同屬一中也是中華民國憲法明文規定的。她認為，兩岸和平對話符合台灣整體利益，中國國民黨將持續推動理性交流，呼籲賴政府放下意識形態，重啟兩岸和平對話。

對於九二共識，賴清德5日受訪時表示，中國國家主席習近平先生已經多次說明，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間，在這種狀況之下，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一。

賴清德指出，要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才可以贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。

賴清德說，過去在醫院服務，常常跟門診病人提醒，健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用，個人如此，國家也是如此。

賴清德強調，這幾年來國家持續進步，社會持續發展，經濟也越來愈好，去年經濟成長率高達8.63%，股市已經突破三萬點，就業情況十五年來最好，所以當國家持續在有這些重大成果的時候，國防一定要持續強化，有強大的國防保護國家主權、維護民主自由的生活方式，這些重大成果也才有辦法保障。

因此，賴清德強調，他希望在野黨能夠不忘當初參選的初衷，一定要維護國家的利益、人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就來推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鬼見愁」吳敦辭世！江南案3大殺手均不在人間　真相恐難再揭
富國島「上百旅客遭丟包」　真相導火線曝光
高虹安延攬「職棒名將」任新竹副市長！　喊：打造運動科技城
陳宗彥腦溢血住加護病房　醫示警「4症狀」：酗酒風險大增
快訊／瓦德茲3年1.15億轉戰老虎　組最強雙左投
錄影遭辱「烏克蘭女都沒讀大學」！　佳娜火大開罵同場女星
下個月臨盆！27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

李貞秀陷國籍疑慮　鍾佳濱建議民眾黨讓「板凳球員」陳智菡上場秀球技

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！喊：打造運動科技城

大讚「蔣萬安2028總統最理想人選」　吳子嘉喊期待：台灣馬上不一樣

受邀出席英國國會酒會　陳冠廷：不只半導體無人機產業亦可深化交流

台灣極具戰略價值！林佳龍會晤歐洲7國國會議員　交流台歐經濟合作

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

林濁水：民進黨何不肯定李貞秀　並修法歸化程序宣誓唯一效忠台灣

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

幕後／新北永和藍營議員增新面孔　侯友宜子弟兵傳將出戰

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

李貞秀陷國籍疑慮　鍾佳濱建議民眾黨讓「板凳球員」陳智菡上場秀球技

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！喊：打造運動科技城

大讚「蔣萬安2028總統最理想人選」　吳子嘉喊期待：台灣馬上不一樣

受邀出席英國國會酒會　陳冠廷：不只半導體無人機產業亦可深化交流

台灣極具戰略價值！林佳龍會晤歐洲7國國會議員　交流台歐經濟合作

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

林濁水：民進黨何不肯定李貞秀　並修法歸化程序宣誓唯一效忠台灣

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

幕後／新北永和藍營議員增新面孔　侯友宜子弟兵傳將出戰

擅坐重機被制止！車迷毆店員還推倒3車洩恨　恐賠7萬這下慘了

被出版社情勒邀出書　曾寶儀羨慕吉本芭娜娜：她很早就知道方向

高雄79歲阿北騎車迷途屏東　東港警耐心拼線索助平安返家

嘉義朴子警分局護童勤務　開學首日守護學童安全

WBC中華隊30人名單明揭曉　「史上最豪華火球陣」成最大亮點

爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　最後遺言：心碎了

名字有「驫」卻被拒優惠　六福莊急尋人：可免費住黃金套房

川習熱線！白宮稱對台政策未變　美媒：4月川習會可能提台灣

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

陸搜救犬「黑崽」遭迷暈偷走　找到時已「剩下狗肉」

吳宗憲開演唱會　若邀周杰倫「九成會來」

政治熱門新聞

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

即／陳宗彥緊急送醫　加護病房觀察中

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

苗栗惡男砍警遭擊斃　王浩宇：若嫌犯家屬提告「警察律師費我出」

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

曝李貞秀放棄中國籍困難點　黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

不甩鄭麗文稱「我們中國人」　蔣：我是台灣人

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

更多熱門

相關新聞

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

美國總統川普、中國國家主席習近平昨天（4日）通話，中方表示談話中提及台灣是美中最重要問題，並重申台灣是中國一部分。對此，總統賴清德5日受訪時表示，台灣向來關心中美互動，他認為在美中台三邊關係維持四個不變。

中常委曾宣誓落實習近平思想　國民黨回應了

中常委曾宣誓落實習近平思想　國民黨回應了

國共智庫論壇喊「兩岸中國人」推15共識　綠：與主流民意背道而馳

國共智庫論壇喊「兩岸中國人」推15共識　綠：與主流民意背道而馳

賴清德嗆二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

賴清德嗆二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

李俊俋復出！公務車爭議半年後　任賴清德主席特助

李俊俋復出！公務車爭議半年後　任賴清德主席特助

關鍵字：

九二共識兩岸關係賴清德鄭麗文國防預算

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面