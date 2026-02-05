鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

▲總統賴清德 。（資料照／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

國共智庫論壇在北京落幕，國民黨主席鄭麗文昨天（4日）在中常會上表示，九二共識就是兩岸同屬一中，沒那麼恐怖，兩岸同屬一中也是中華民國憲法明文規定的。有關於九二共識，總統賴清德5日受訪表示，中國國家主席習近平已多次說明，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述空間，「如果有人欣然接受九二共識且不害怕，表示他真的是中國人，也積極在推展兩岸統一」。

鄭麗文昨天下午在國民黨中常會上表示，九二共識就是兩岸同屬一中而已，沒那麼恐怖，也非洪水猛獸，兩岸同屬一中也是中華民國憲法明文規定的。她認為，兩岸和平對話符合台灣整體利益，中國國民黨將持續推動理性交流，呼籲賴政府放下意識形態，重啟兩岸和平對話。

對於九二共識，賴清德5日受訪時表示，中國國家主席習近平先生已經多次說明，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間，在這種狀況之下，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一。

賴清德指出，要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才可以贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。

賴清德說，過去在醫院服務，常常跟門診病人提醒，健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用，個人如此，國家也是如此。

賴清德強調，這幾年來國家持續進步，社會持續發展，經濟也越來愈好，去年經濟成長率高達8.63%，股市已經突破三萬點，就業情況十五年來最好，所以當國家持續在有這些重大成果的時候，國防一定要持續強化，有強大的國防保護國家主權、維護民主自由的生活方式，這些重大成果也才有辦法保障。

因此，賴清德強調，他希望在野黨能夠不忘當初參選的初衷，一定要維護國家的利益、人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就來推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查。