大讚「蔣萬安2028總統最理想人選」　吳子嘉喊期待：台灣馬上不一樣

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

2026、2028選舉備受外界矚目，《美麗島電子報》董事長吳子嘉4日表示，2026選舉不重要，2028總統大選比較重要，台灣要有亮麗未來、走十年大運，蔣萬安當選2028總統是唯一希望，最理想人選就是蔣萬安，當選台灣馬上不一樣，蔣萬安是美中都可以接受的領袖人物，是最大公約數，所以蔣萬安是一個好的2028總統人選，自己夢想、期待這種事發生，台灣就解套了。



吳子嘉於節目《董事長開講》被問到「2026、2028就是選一個和平的生活還是選一個殘酷的戰場吧」，吳子嘉表示，2028自己講比較坦白點，蔣萬安當選總統的話，台灣馬上不一樣，台灣就有未來光輝十年的可能性。

吳子嘉認為，蔣萬安是美中都可以接受的領袖人物，賴清德是極端型人物，只有抱美國一邊、中國這邊就是仇恨，這樣台灣很危險。

吳子嘉直言，2026選舉不重要，2028總統大選比較重要，自己已經73歲了，誰當總統跟自己也沒關係，但用公平的評價，台灣要有亮麗未來、走十年大運，蔣萬安當選2028總統，這是唯一希望，最理想人選就是蔣萬安。

吳子嘉說，從結構上而言，蔣萬安剛好美中都能接受，美國人相信蔣萬安不會出賣台灣、中國相信蔣萬安不會搞台獨，剛剛好最大公約數，而且蔣萬安程度很好，中英文流利的不得了，學問也夠、人很謙虛，也不會固執非要用親戚朋友。

吳子嘉強調，所以蔣萬安是一個好的2028年總統人選，自己夢想、期待這種事發生，台灣就解套了。

▼吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）