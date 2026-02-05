人生停在6歲！目睹雙親被砍死臥床30餘年　士檢攜犯保年前送暖

▲春節前夕送暖，士林地檢署偕犯保慰問汐止吳銘漢夫婦命案之遺屬吳東諺。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

春節將屆，士林地檢署攜手犯罪被害人保護協會士林分會展開年節送暖行動。檢察長張云綺與主任委員林志銜、委員謝松善等人，日前前往汐止訪視慰問汐止吳銘漢夫婦命案遺屬吳東諺，致贈重傷生活津貼及關懷物資，盼在年節前夕為案家送上溫暖支持，協助走過復原之路。

此次訪視對象為汐止吳銘漢夫婦命案之遺屬吳東諺，訪視過程中，林志銜除關心案主目前生活與身心狀況，也主動聯繫曾陪伴案主成長的師長一同前往關懷，盼透過情感支持與陪伴力量，協助案主逐步穩定生活步調，勇敢面對未來。

檢察長張云綺表示，犯罪事件對被害家庭造成的影響深遠且長久，司法機關除了依法偵辦案件外，也重視被害人及其家屬在案件後的生活重建與心理支持。她強調，希望透過實際行動，讓司法的關懷走進家庭，在重要節日前夕為案家帶來溫暖與希望。

除慰問關懷外，犯保協會也致贈重傷生活津貼及關懷物資，希望在春節前夕協助減輕案家部分生活負擔，讓其感受到司法機關與社會持續的陪伴與支持。

士林地檢署表示，未來將持續與犯保士林分會密切合作，透過主動訪視及多元關懷行動，整合各項資源，陪伴犯罪被害家庭走過艱難時刻，逐步邁向生活穩定與復原。

犯保士林分會也呼籲，若民眾有被害人保護相關問題，可隨時撥打保護專線 0800-005-850 洽詢，分會將秉持「人溺己溺」精神，提供必要協助與支持。