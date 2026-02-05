　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭高鐵被氣到！網紅泰辣IG嗆中年男「沒手沒眼睛」炎上道歉了

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲泰辣的限動掀起爭議。（圖／翻攝自IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber泰辣Tyla個性直爽，在網上擁有大批粉絲，最近他在限動分享，搭高鐵時因桌板問題，忍不住嗆了中年男乘客「沒有手還是沒有眼睛？」舉動卻掀起爭議，有網友就開批，明明是泰辣擋到他人，卻反過來責怪不說，甚至進行外貌與情緒性攻擊，讓人觀感大扣分。

泰辣限動中表示，自己遇到一個「中年男巨嬰」，對方上車後，想坐到他旁邊的靠窗位，而坐在走道側的泰辣因桌板上已放有食物與咖啡，起身時雙手拿著物品，無法自行收起桌板，便以眼神示意男乘客協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，男乘客全程未有回應及作為，僅以眼神示意他收起桌板，泰辣因此當場情緒失控，出言怒嗆「請問是沒有手還是沒有眼睛？看不出來我兩隻手都拿東西沒辦法扶桌子嗎？是不會自己扶？要不要打電話叫你媽來扶？幾歲人了？」

除了這篇之外，泰辣還附上AI生成圖「還原」對方外表，「相由心生的討人厭，身上還有異味。」更氣呼，「真的好火大，好想趁他通過拿咖啡潑他，但這樣換我站不住腳，不能在這邊罵他。」

「發限動公審」掀負評

貼文一出，在多個社群平台掀起大量負評，「桌板本來就要自己拿起來啊」、「我看到其實也蠻傻眼的，如果是我坐在外側，裡面還沒有人的情況下，會時時刻刻注意有沒有人走過來」、「別人幫忙扶『自己位置』的桌板不是義務吧？自己扶感覺比較合理」、「到底有什麼好火大的？」

不過，泰辣昨（4日）下午在Threads發文，先是再次解釋當下的情況，有先跟對方說自己沒有手扶，可是對方只是一直用眼神看著他和桌板，「我當下感受很差，所以開口罵了他，與此同時後方旅客持續不斷上車，所以我用拿咖啡的那隻手去把桌板快速推起。」他強調，原本是希望互助，但也理解他的做法和言論都有不妥的地方。

之後他又發文，自認做錯的地方是「要求他人協助不成卻反過來指責對方」，「很抱歉我沒放對重點，也謝謝點出這些盲點的大家。在這次的事件裡我完全站在自己的主觀角度看事情，並做出了不恰當的發言，還沾沾自喜發限動，造成了許多人的感受很差，我很抱歉，對不起。」

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鬼見愁」吳敦辭世！江南案3大殺手均不在人間　真相恐難再揭
富國島「上百旅客遭丟包」　真相導火線曝光
高虹安延攬「職棒名將」任新竹副市長！　喊：打造運動科技城
陳宗彥腦溢血住加護病房　醫示警「4症狀」：酗酒風險大增
快訊／瓦德茲3年1.15億轉戰老虎　組最強雙左投
錄影遭辱「烏克蘭女都沒讀大學」！　佳娜火大開罵同場女星
下個月臨盆！27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被出版社情勒邀出書　曾寶儀羨慕吉本芭娜娜：她很早就知道方向

鹹酥雞365元男「認愛新歡」　等現任領年終還錢！網噴：會死很慘

搭高鐵被氣到！網紅泰辣IG嗆中年男「沒手沒眼睛」炎上道歉了

春節88條國道客運下殺6折　宜蘭、礁溪熱門景點入列

台鐵聯名鐵道館推「藜饗海陸便當」　2/6起限定8天開賣

鼎泰豐服務員國旗胸針藏玄機　「1人會3國語言」千人讚翻

博田醫院遭控廠商代刀　院長喊冤曝「全台很多醫院都這樣」

DJ SODA截圖點名！　粉專逆風「最好你們沒講過」後道歉

寒流「先濕後乾」下探6℃　10度以下區域擴大

「香菜花生奶茶」上市！　敲碗蔡英文試喝心得

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

被出版社情勒邀出書　曾寶儀羨慕吉本芭娜娜：她很早就知道方向

鹹酥雞365元男「認愛新歡」　等現任領年終還錢！網噴：會死很慘

搭高鐵被氣到！網紅泰辣IG嗆中年男「沒手沒眼睛」炎上道歉了

春節88條國道客運下殺6折　宜蘭、礁溪熱門景點入列

台鐵聯名鐵道館推「藜饗海陸便當」　2/6起限定8天開賣

鼎泰豐服務員國旗胸針藏玄機　「1人會3國語言」千人讚翻

博田醫院遭控廠商代刀　院長喊冤曝「全台很多醫院都這樣」

DJ SODA截圖點名！　粉專逆風「最好你們沒講過」後道歉

寒流「先濕後乾」下探6℃　10度以下區域擴大

「香菜花生奶茶」上市！　敲碗蔡英文試喝心得

擅坐重機被制止！車迷毆店員還推倒3車洩恨　恐賠7萬這下慘了

被出版社情勒邀出書　曾寶儀羨慕吉本芭娜娜：她很早就知道方向

高雄79歲阿北騎車迷途屏東　東港警耐心拼線索助平安返家

嘉義朴子警分局護童勤務　開學首日守護學童安全

WBC中華隊30人名單明揭曉　「史上最豪華火球陣」成最大亮點

爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　最後遺言：心碎了

名字有「驫」卻被拒優惠　六福莊急尋人：可免費住黃金套房

川習熱線！白宮稱對台政策未變　美媒：4月川習會可能提台灣

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

陸搜救犬「黑崽」遭迷暈偷走　找到時已「剩下狗肉」

【傷口10cm】警頭被砍2大洞ICU觀察中！ 兇嫌「胸口中彈」不治身亡

生活熱門新聞

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

飯店公告雙人房限睡一張床！動另一張要加錢

LINE免費「過年8款貼圖」！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

周六寒流來襲「最冷時刻」出爐　下周又有東北季風報到

北投「皇池溫泉」3月底停業　業者證實

威力彩衝9.7億！命理師點名「4生肖、4星座」偏財運旺爆

DJ SODA曝遭外貌羞辱　截圖點名粉專

鼎泰豐服務員胸針藏玄機　千人讚翻

尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺：45萬

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

發泡錠不能直接吞！藥師曝恐怖案例

更多熱門

相關新聞

高鐵新模式「不停台中」！他嗨曝南港→台南僅83分鐘

高鐵新模式「不停台中」！他嗨曝南港→台南僅83分鐘

台灣高鐵已成為國人南北往返的重要交通工具，去年搭乘人次與營收雙雙創下新高。為持續提升運輸效率與乘車體驗，高鐵近年不斷調整營運策略。近日就有乘客分享，最新上路的夜間加班車「1985車次」以全新停靠模式行駛，從北部一路直奔南部，大幅縮短行車時間，貼文曝光後引發網友熱烈討論。

高鐵雲林站被指「營運黑洞」　許宇甄反駁：鄉親是搶不到票

高鐵雲林站被指「營運黑洞」　許宇甄反駁：鄉親是搶不到票

雲林站被點高鐵營運黑洞　張嘉郡不忍了：假日、連假常一票難求

雲林站被點高鐵營運黑洞　張嘉郡不忍了：假日、連假常一票難求

台南鐵板燒師傅撲街掉褲　男客嚇跑還回頭拍

台南鐵板燒師傅撲街掉褲　男客嚇跑還回頭拍

高鐵「車廂寧靜」上路5個月2人被拒載　酒醉、失控不聽勸

高鐵「車廂寧靜」上路5個月2人被拒載　酒醉、失控不聽勸

關鍵字：

泰辣高鐵桌板限動道歉

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面