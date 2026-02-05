搭高鐵被氣到！網紅泰辣IG嗆中年男「沒手沒眼睛」炎上道歉了

▲泰辣的限動掀起爭議。（圖／翻攝自IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber泰辣Tyla個性直爽，在網上擁有大批粉絲，最近他在限動分享，搭高鐵時因桌板問題，忍不住嗆了中年男乘客「沒有手還是沒有眼睛？」舉動卻掀起爭議，有網友就開批，明明是泰辣擋到他人，卻反過來責怪不說，甚至進行外貌與情緒性攻擊，讓人觀感大扣分。

泰辣限動中表示，自己遇到一個「中年男巨嬰」，對方上車後，想坐到他旁邊的靠窗位，而坐在走道側的泰辣因桌板上已放有食物與咖啡，起身時雙手拿著物品，無法自行收起桌板，便以眼神示意男乘客協助。

然而，男乘客全程未有回應及作為，僅以眼神示意他收起桌板，泰辣因此當場情緒失控，出言怒嗆「請問是沒有手還是沒有眼睛？看不出來我兩隻手都拿東西沒辦法扶桌子嗎？是不會自己扶？要不要打電話叫你媽來扶？幾歲人了？」

除了這篇之外，泰辣還附上AI生成圖「還原」對方外表，「相由心生的討人厭，身上還有異味。」更氣呼，「真的好火大，好想趁他通過拿咖啡潑他，但這樣換我站不住腳，不能在這邊罵他。」

「發限動公審」掀負評

貼文一出，在多個社群平台掀起大量負評，「桌板本來就要自己拿起來啊」、「我看到其實也蠻傻眼的，如果是我坐在外側，裡面還沒有人的情況下，會時時刻刻注意有沒有人走過來」、「別人幫忙扶『自己位置』的桌板不是義務吧？自己扶感覺比較合理」、「到底有什麼好火大的？」

不過，泰辣昨（4日）下午在Threads發文，先是再次解釋當下的情況，有先跟對方說自己沒有手扶，可是對方只是一直用眼神看著他和桌板，「我當下感受很差，所以開口罵了他，與此同時後方旅客持續不斷上車，所以我用拿咖啡的那隻手去把桌板快速推起。」他強調，原本是希望互助，但也理解他的做法和言論都有不妥的地方。

之後他又發文，自認做錯的地方是「要求他人協助不成卻反過來指責對方」，「很抱歉我沒放對重點，也謝謝點出這些盲點的大家。在這次的事件裡我完全站在自己的主觀角度看事情，並做出了不恰當的發言，還沾沾自喜發限動，造成了許多人的感受很差，我很抱歉，對不起。」