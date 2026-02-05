57歲女陷愛情詐騙！6匪「黑吃黑」被捕　半山腰農舍起出700萬

▲6人策畫犯案搶700萬投資款全落網，贓款藏半山腰農舍。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同區3日下午2時許發生搶案，一名57歲H姓女子陷入愛情詐騙陷阱，掏錢投資虛擬貨幣，昨天帶著700萬現金面交時，突遭歹徒搶走，而歹徒一陸狂奔到延平北路上，由賓士接應離開，警方事後追出，原來這起案件竟然是內神通外鬼，陸續逮捕6名嫌犯到案，並且救回700萬元贓款。

警方調查，H女數月前在網路上認識一名男子，雙方聊的相當投緣，逐漸發展成每天噓寒問暖的關係，男子見時機成熟，便邀請H女投資虛擬貨幣，並推薦一名自稱理財專員的人給H女，並且力邀女子加入投資行列，H女不疑有他立刻在一月份先投資100多萬元購買虛擬貨幣。

後來男網友又繼續邀約投資，雙方約好3日下午2時許，在北市大同區建成圓環附近的巷弄裡面交700萬，H女當時面交時由一名31歲的張姓男子出面取款，但是取款時一名黑衣男卻突然衝出，直接將袋子搶走，張姓男子還上前尾隨假裝與嫌犯追逐。

警方獲報後趕往現場，發現張姓男子根本也是共犯之一，因為張嫌得知要出面當車手，所以夥同48歲的陳姓男子等5人一起謀劃搶案，先由張出面取款，再由23歲的陳姓男子動手行搶，搶完之後再跑至延平北路搭上17歲C姓少年的賓士轎車逃離現場。

警方追查後發現，出謀劃策的主嫌是48歲陳姓男子，找來33歲的方姓男子到現場監督整個犯案過程，最後等一干人得手後，將錢交給25歲的李姓男子，並且藏在八里半山腰的農舍裡，所幸被警方全數找回。

警方起初逮捕張姓面交車手，張還否認有參與搶案，面對警方詢問全部三緘其口不願意吐露半點訊息，但是警方根據監視器畫面發現，張姓男子是與搶錢的陳嫌搭同一台賓士抵達現場附近，也讓張百口莫辯只能認栽。

警方指出，追查時發現方姓男子因為與陌生人打架，被新北市八里分駐所警員帶回，且現場還發現毒品以及針頭，也沒有人出面承認，所以被依照毒品罪嫌移送，而大同警方則直接在士林地檢署門口堵人，等方現身就上前逮人。

警方連夜將全數犯嫌逮捕到案，並且尋回被搶的贓款，不排除6名共犯都是新北市八里地區的頑劣分子，且目前懷疑可能有黑幫背景，現正全面釐清並追出整起搶案的來龍去脈。