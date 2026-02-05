　
國際

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

▲▼ 路邊這攤好香！德背包客找位坐下「等菜單」　泰男：這裡是靈堂 。（圖／翻攝臉書Charantorn Chaloemkiad）

▲外國遊客誤闖泰國喪禮現場。（圖／翻攝臉書Charantorn Chaloemkiad，下同。）

記者吳美依／綜合報導

2名德國背包客在泰國旅遊時，意外鬧出超尷尬烏龍。他們循著食物香味，走到一處擺滿桌椅、人聲鼎沸的場地，還找位子坐下來，等待服務生送上菜單，殊不知自己闖進的根本不是餐廳，而是一場傳統喪禮。

逛夜市聞香而來　誤闖喪禮現場

這起令人哭笑不得的事件，1月31日發生在泰國洛坤府（Nakhon Si Thammarat ）。

居民查倫通（Charantorn Chaloemkiad）正在招呼前來弔唁的親友時，突然看見2名外國遊客走進靈堂，還若無其事地在桌邊坐下，「我走過去跟他們說話，他們則詢問這裡是不是美食廣場？」

原來，「他們循著烹飪的香味，從附近的夜市一路逛過來」，誤以為找到網路上推薦的在地小吃攤。

▲▼ 路邊這攤好香！德背包客找位坐下「等菜單」　泰男：這裡是靈堂 。（圖／翻攝臉書Charantorn Chaloemkiad）

嚇壞頻道歉　喪家大方招待

得知真相後，2名德國遊客羞愧到無地自容，頻頻向喪家致歉。不過，查倫通對此倒是一笑置之，他受訪時表示，「我覺得這件事非常有趣。」

更溫馨的是，逝者姊姊不但不覺得被冒犯，反而邀請2人留下來用餐，端出冰牛奶和金黃酥脆的炸油條招待。背包客們吃完之後，再三感謝喪家才離開。

習俗大不同　西方遊客鬧笑話

《紐約郵報》報導，人們或許可以諒解這對德國旅客，因為泰國喪禮通常會舉辦數日，期間備有豐富餐點供哀悼親友享用。

巧合的是，2天後又有一群荷蘭遊客誤闖同一場喪禮，還詢問「這間餐廳」有沒有供應雞尾酒。而喪家也同樣秉持泰式待客之道，熱情邀約他們用餐。查倫通說，「他們對這份善意感到驚訝，直說泰國人是世界上最親切的民族。」

 
02/03 全台詐欺最新數據

460 1 9379 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

泰29歲毒蟲「丟包女友」逃亡！慘摔畫面曝

泰29歲毒蟲「丟包女友」逃亡！慘摔畫面曝

泰國一名29歲毒犯為了逃避警方追捕，在騎車狂飆逃逸的過程中，竟將後座女友摔落路面，自己卻頭也不回繼續逃竄。這段由警方隨身攝影機拍下的畫面在泰國社群媒體瘋傳，網友紛紛留言批評男子冷血行徑，但事後嫌犯女友受訪時卻表示，「我還是愛他。」堅持要陪伴對方度過難關，讓網友傻眼不已。

泰國FDA點名「這款鼻通」　有安全疑慮

泰國FDA點名「這款鼻通」　有安全疑慮

以為打死了！泰男童遭阿嬤男友「棄屍」奇蹟存活

以為打死了！泰男童遭阿嬤男友「棄屍」奇蹟存活

扯！亞航23乘客「受困接駁車」差點沒搭機

扯！亞航23乘客「受困接駁車」差點沒搭機

才剛下葬！48歲男子「死而復生」走回家

才剛下葬！48歲男子「死而復生」走回家

泰國背包客喪禮文化差異

