路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

▲外國遊客誤闖泰國喪禮現場。（圖／翻攝臉書Charantorn Chaloemkiad，下同。）

記者吳美依／綜合報導

2名德國背包客在泰國旅遊時，意外鬧出超尷尬烏龍。他們循著食物香味，走到一處擺滿桌椅、人聲鼎沸的場地，還找位子坐下來，等待服務生送上菜單，殊不知自己闖進的根本不是餐廳，而是一場傳統喪禮。

逛夜市聞香而來 誤闖喪禮現場

這起令人哭笑不得的事件，1月31日發生在泰國洛坤府（Nakhon Si Thammarat ）。

居民查倫通（Charantorn Chaloemkiad）正在招呼前來弔唁的親友時，突然看見2名外國遊客走進靈堂，還若無其事地在桌邊坐下，「我走過去跟他們說話，他們則詢問這裡是不是美食廣場？」

原來，「他們循著烹飪的香味，從附近的夜市一路逛過來」，誤以為找到網路上推薦的在地小吃攤。

嚇壞頻道歉 喪家大方招待

得知真相後，2名德國遊客羞愧到無地自容，頻頻向喪家致歉。不過，查倫通對此倒是一笑置之，他受訪時表示，「我覺得這件事非常有趣。」

更溫馨的是，逝者姊姊不但不覺得被冒犯，反而邀請2人留下來用餐，端出冰牛奶和金黃酥脆的炸油條招待。背包客們吃完之後，再三感謝喪家才離開。

習俗大不同 西方遊客鬧笑話

《紐約郵報》報導，人們或許可以諒解這對德國旅客，因為泰國喪禮通常會舉辦數日，期間備有豐富餐點供哀悼親友享用。

巧合的是，2天後又有一群荷蘭遊客誤闖同一場喪禮，還詢問「這間餐廳」有沒有供應雞尾酒。而喪家也同樣秉持泰式待客之道，熱情邀約他們用餐。查倫通說，「他們對這份善意感到驚訝，直說泰國人是世界上最親切的民族。」