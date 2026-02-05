　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

最高下殺43%！農曆年前價格戰開打　1月手機降價幅度創新高

▲▼傑昇通信彙整 1 月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

▲Google Pixel 9 Pro Fold被通路形容為本月的「價格屠夫」。（圖／傑昇通信提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

手機市場進入農曆年前的換機高峰期。根據傑昇通信統計 2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日全台門市手機銷售價格，並彙整一月降價手機最新排名，整體市場呈現高度震盪態勢。

傑昇通信指出，本次上榜機型的「累計總降幅」明顯拉開，區間落在 11% 至 43% 之間，單月降幅則多集中於 6% 至 17%。在農曆春節買氣帶動下，品牌為加速庫存去化，價格調整力道明顯加重，價格競爭趨於白熱化。

Pixel 9 Pro Fold 包辦三冠　成 1 月最大價格焦點

本月最受市場關注的降價焦點，為 Google Pixel 9 Pro Fold（16GB／256GB）。該機型單月降價 6,900 元、月降幅達 17%，累計總降價高達 24,000 元，總降幅逼近 42%，同時拿下「月降價冠軍」、「月降幅冠軍」與「總降價冠軍」，被通路形容為本月的「價格屠夫」。

傑昇通信分析，近年摺疊手機市場新品密集推出，競爭加劇，使舊款機型面臨加速調整壓力。儘管 Pixel 系列以 AI 攝影與原生 Android 系統為主要賣點，但在台灣市場市占相對有限，加上銷售通路較為集中，庫存去化壓力放大，進一步促成價格快速下調。

▲▼傑昇通信彙整 1 月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

新機也難逃價格戰　中階機單月降幅逾一成

值得注意的是，即便是 1 月才上市的新機，也迅速捲入價格競爭。本月月降幅 17% 的機型中，除 Pixel 9 Pro Fold 外，還包括 OPPO Reno15 F（8GB／256GB）與 Redmi Note 15（6GB／128GB）。

其中，OPPO Reno15 F 單月降價 2,000 元後，售價下探至 9,990 元；Redmi Note 15 則降至 7,490 元。傑昇通信指出，在記憶體成本上升的背景下，這類新機仍出現超過一成的調整幅度，顯示品牌為搶攻年前紅包換機需求，不惜壓縮毛利、提前進入促銷節奏。

摺疊機集體下殺　入手門檻創新低

摺疊機成為本月降價榜的另一大重點。榜單中共有五款摺疊機同時進榜，包括 motorola Razr 60（8GB／256GB）、vivo X Fold5、motorola Razr 60 Ultra，以及 Pixel 9 Pro Fold 的不同容量版本。

其中，motorola Razr 60 以累計降幅 43% 居冠，總降價金額達 10,200 元；其餘機型累計降價也多突破萬元。傑昇通信提醒，對於有意體驗摺疊手機的消費者而言，目前為入手門檻相對低點，但仍需留意鉸鏈壽命、外螢幕耐用度等長期使用成本。

小米陣營占榜最多　萬元至兩萬元帶全面封鎖

從品牌分布來看，小米（含紅米）為本月降價榜上機型數量最多的品牌，共占五席。小米15（12GB／256GB）與 小米15 Ultra（16GB／512GB）累計總降幅皆達 34%，其中 15 Ultra 累計降價金額達 12,009 元，對高階影像旗艦而言，讓利幅度相當明顯。

此外，1 月才上市的紅米 Note 15 系列（含 Pro 版本）亦迅速調降，單月降價約 1,509 元。傑昇通信分析，小米藉由紅米系列的破盤定價，搭配小米 15 系列下殺三成的策略，企圖在一萬元至兩萬元價格帶提前布局，搶佔農曆年前的中高階換機需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鬼見愁」吳敦辭世！江南案3大殺手均不在人間　真相恐難再揭
富國島「上百旅客遭丟包」　真相導火線曝光
高虹安延攬「職棒名將」任新竹副市長！　喊：打造運動科技城
陳宗彥腦溢血住加護病房　醫示警「4症狀」：酗酒風險大增
快訊／瓦德茲3年1.15億轉戰老虎　組最強雙左投
錄影遭辱「烏克蘭女都沒讀大學」！　佳娜火大開罵同場女星
下個月臨盆！27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

最高下殺43%！農曆年前價格戰開打　1月手機降價幅度創新高

全台COER暴動！Apple Vision Pro「跟CORTIS最近距離」　預約塞爆

「液態玻璃」時代來了　蘋果強制上架App須使用iOS 26開發工具

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

最高下殺43%！農曆年前價格戰開打　1月手機降價幅度創新高

全台COER暴動！Apple Vision Pro「跟CORTIS最近距離」　預約塞爆

「液態玻璃」時代來了　蘋果強制上架App須使用iOS 26開發工具

擅坐重機被制止！車迷毆店員還推倒3車洩恨　恐賠7萬這下慘了

被出版社情勒邀出書　曾寶儀羨慕吉本芭娜娜：她很早就知道方向

高雄79歲阿北騎車迷途屏東　東港警耐心拼線索助平安返家

嘉義朴子警分局護童勤務　開學首日守護學童安全

WBC中華隊30人名單明揭曉　「史上最豪華火球陣」成最大亮點

爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　最後遺言：心碎了

名字有「驫」卻被拒優惠　六福莊急尋人：可免費住黃金套房

川習熱線！白宮稱對台政策未變　美媒：4月川習會可能提台灣

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

陸搜救犬「黑崽」遭迷暈偷走　找到時已「剩下狗肉」

【也太親民啦～】老闆不會英文依舊熱情對待外國觀光客！

3C家電熱門新聞

蘋果將強制上架App使用iOS 26開發工具

1月手機降價榜出爐　最高降幅達43%

「跟CORTIS最近距離」預約塞爆

傳今年沒iPhone 18！全新命名邏輯曝　研究「徹底無孔」黑科技

印尼Z世代新現象：手機用租的、截圖用買的

蘋果新專利登場！手機就可測量環境溫度

2025年最熱銷手機出爐　旗艦機仍是首選

折疊iPhone傳音量鍵上移、續航史上最強

SONY首款耳夾耳機 LinkBuds Clip

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

強大算力是新未來！技嘉「AI PC特展」實現日常應用創造無限可能

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

更多熱門

相關新聞

改款「小米新SU7開賣」折合新台幣102萬

改款「小米新SU7開賣」折合新台幣102萬

大陸小米汽車野心勃勃，原廠近期正式釋出改款新SU7的預售資訊，開價22.99～30.99 萬人民幣（約新台幣102～138萬），並預告今年4月正式上市，創辦人雷軍更喊話，春節年前後也會陸續安排實車進駐門市，讓消費者搶先看、搶先摸。

小米AI技術獲 ICASSP 2026肯定

小米AI技術獲 ICASSP 2026肯定

小金剛REDMI Note 15 Pro+開箱

小金剛REDMI Note 15 Pro+開箱

REDMI小金剛Note 15系列上市

REDMI小金剛Note 15系列上市

2025年底手機降價排行榜出爐

2025年底手機降價排行榜出爐

關鍵字：

手機降價摺疊手機Pixel9ProFold小米紅米

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面