最高下殺43%！農曆年前價格戰開打　1月手機降價幅度創新高

Google Pixel 9 Pro Fold被通路形容為本月的「價格屠夫」。



記者吳立言／綜合報導

手機市場進入農曆年前的換機高峰期。根據傑昇通信統計 2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日全台門市手機銷售價格，並彙整一月降價手機最新排名，整體市場呈現高度震盪態勢。

傑昇通信指出，本次上榜機型的「累計總降幅」明顯拉開，區間落在 11% 至 43% 之間，單月降幅則多集中於 6% 至 17%。在農曆春節買氣帶動下，品牌為加速庫存去化，價格調整力道明顯加重，價格競爭趨於白熱化。

Pixel 9 Pro Fold 包辦三冠 成 1 月最大價格焦點

本月最受市場關注的降價焦點，為 Google Pixel 9 Pro Fold（16GB／256GB）。該機型單月降價 6,900 元、月降幅達 17%，累計總降價高達 24,000 元，總降幅逼近 42%，同時拿下「月降價冠軍」、「月降幅冠軍」與「總降價冠軍」，被通路形容為本月的「價格屠夫」。

傑昇通信分析，近年摺疊手機市場新品密集推出，競爭加劇，使舊款機型面臨加速調整壓力。儘管 Pixel 系列以 AI 攝影與原生 Android 系統為主要賣點，但在台灣市場市占相對有限，加上銷售通路較為集中，庫存去化壓力放大，進一步促成價格快速下調。

新機也難逃價格戰 中階機單月降幅逾一成

值得注意的是，即便是 1 月才上市的新機，也迅速捲入價格競爭。本月月降幅 17% 的機型中，除 Pixel 9 Pro Fold 外，還包括 OPPO Reno15 F（8GB／256GB）與 Redmi Note 15（6GB／128GB）。

其中，OPPO Reno15 F 單月降價 2,000 元後，售價下探至 9,990 元；Redmi Note 15 則降至 7,490 元。傑昇通信指出，在記憶體成本上升的背景下，這類新機仍出現超過一成的調整幅度，顯示品牌為搶攻年前紅包換機需求，不惜壓縮毛利、提前進入促銷節奏。

摺疊機集體下殺 入手門檻創新低

摺疊機成為本月降價榜的另一大重點。榜單中共有五款摺疊機同時進榜，包括 motorola Razr 60（8GB／256GB）、vivo X Fold5、motorola Razr 60 Ultra，以及 Pixel 9 Pro Fold 的不同容量版本。

其中，motorola Razr 60 以累計降幅 43% 居冠，總降價金額達 10,200 元；其餘機型累計降價也多突破萬元。傑昇通信提醒，對於有意體驗摺疊手機的消費者而言，目前為入手門檻相對低點，但仍需留意鉸鏈壽命、外螢幕耐用度等長期使用成本。

小米陣營占榜最多 萬元至兩萬元帶全面封鎖

從品牌分布來看，小米（含紅米）為本月降價榜上機型數量最多的品牌，共占五席。小米15（12GB／256GB）與 小米15 Ultra（16GB／512GB）累計總降幅皆達 34%，其中 15 Ultra 累計降價金額達 12,009 元，對高階影像旗艦而言，讓利幅度相當明顯。

此外，1 月才上市的紅米 Note 15 系列（含 Pro 版本）亦迅速調降，單月降價約 1,509 元。傑昇通信分析，小米藉由紅米系列的破盤定價，搭配小米 15 系列下殺三成的策略，企圖在一萬元至兩萬元價格帶提前布局，搶佔農曆年前的中高階換機需求。