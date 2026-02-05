爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　最後遺言：心碎了

▲印度3姊妹不幸墜樓，房間內找到疑似遺書。（圖／翻攝X@english_ritam）



記者吳美依／綜合報導

印度德里（Delhi）發生可怕悲劇，年紀分別為16歲、14歲及12歲的3姊妹，長期沉迷南韓戀愛遊戲，父母因為擔心遊戲成癮問題，決定沒收手機，未料她們竟在4日集體墜樓身亡。

凌晨墜下9樓 驚動全社區

《太陽報》等外媒報導，此案發生在德里近郊一處住宅區。凌晨2時15分左右，3姊妹反鎖房門，一同從9樓陽台墜下，驚叫聲與巨響迴盪整個社區，鄰居及保全都被驚動。

她們的父母當時正在另一間臥室熟睡，破門而入時，已經無法挽回。隨後，3名女孩被發現倒臥一樓、身負重傷，緊急送醫仍宣告不治。

另據《新德里電視台》，目擊者阿倫（Arun Singh）睡前到自家陽台吹風時，在黑暗中依稀看見，遠方另一棟大樓陽台有人。他宣稱當時其中一人看似有意輕生，另外兩人試圖阻止，但他還來不及拿手機求助，3人均不幸墜樓。

留下遺書 死因疑與戀愛遊戲有關

警方在女孩們的房間發現疑似遺書，以及一本記載遊戲活動的8頁日記。手寫內容包括「對不起，爸爸，我真的很抱歉」，還畫了一個哭泣表情符號。

另一段文字則寫道，「你試圖讓我們遠離韓國，但現在你知道我們有多愛韓國了。」房間牆壁上留有「我非常非常孤獨」、「讓我心碎」等字句。

員警庫瑪爾（Kumar Singh）表示，3姊妹沉迷一款南韓任務型互動戀愛遊戲，「她們的父母前幾天限制了手機使用，這讓她們感到痛苦，可能因此觸發了這項決定。」

父親切坦（Chetan Kumar）透露，女兒們在新冠疫情期間輟學，已玩該遊戲長達2年半至3年，她們深受南韓文化影響，經常表示想去南韓。

印度警方高層表示將全面徹查此案，目前仍在調查少女們的數位活動紀錄。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。