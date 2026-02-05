　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　最後遺言：心碎了

▲▼爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　牆上遺言：心碎了。（圖／翻攝X@english_ritam）

▲印度3姊妹不幸墜樓，房間內找到疑似遺書。（圖／翻攝X@english_ritam）

記者吳美依／綜合報導

印度德里（Delhi）發生可怕悲劇，年紀分別為16歲、14歲及12歲的3姊妹，長期沉迷南韓戀愛遊戲，父母因為擔心遊戲成癮問題，決定沒收手機，未料她們竟在4日集體墜樓身亡。

凌晨墜下9樓　驚動全社區

《太陽報》等外媒報導，此案發生在德里近郊一處住宅區。凌晨2時15分左右，3姊妹反鎖房門，一同從9樓陽台墜下，驚叫聲與巨響迴盪整個社區，鄰居及保全都被驚動。

她們的父母當時正在另一間臥室熟睡，破門而入時，已經無法挽回。隨後，3名女孩被發現倒臥一樓、身負重傷，緊急送醫仍宣告不治。

另據《新德里電視台》，目擊者阿倫（Arun Singh）睡前到自家陽台吹風時，在黑暗中依稀看見，遠方另一棟大樓陽台有人。他宣稱當時其中一人看似有意輕生，另外兩人試圖阻止，但他還來不及拿手機求助，3人均不幸墜樓。

留下遺書　死因疑與戀愛遊戲有關

警方在女孩們的房間發現疑似遺書，以及一本記載遊戲活動的8頁日記。手寫內容包括「對不起，爸爸，我真的很抱歉」，還畫了一個哭泣表情符號。

另一段文字則寫道，「你試圖讓我們遠離韓國，但現在你知道我們有多愛韓國了。」房間牆壁上留有「我非常非常孤獨」、「讓我心碎」等字句。

員警庫瑪爾（Kumar Singh）表示，3姊妹沉迷一款南韓任務型互動戀愛遊戲，「她們的父母前幾天限制了手機使用，這讓她們感到痛苦，可能因此觸發了這項決定。」

父親切坦（Chetan Kumar）透露，女兒們在新冠疫情期間輟學，已玩該遊戲長達2年半至3年，她們深受南韓文化影響，經常表示想去南韓。

印度警方高層表示將全面徹查此案，目前仍在調查少女們的數位活動紀錄。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳宗彥仍處昏迷狀態！　危險期需觀察兩周
快訊／魏哲家親訪高市早苗！　台積電證實：熊本2廠改採3奈米
「一屍兩命」撞擊瞬間！　27歲孕婦頭部重創亡
直播喊「這壽衣誰穿」全放送！購物天后：以為關麥　下場慘了
小蒙牛總部大清倉　火鍋用品便宜賣、直接送
快訊／國1嚴重車禍！3大車連環撞回堵5km　傷亡不明
Lisa雪地穿比基尼辣翻！　外罩羽絨衣破百萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台積電撐起經濟！彭博點出台灣1危機：所得集中度「比美國還極端」

民調：全球9國把政治列首要問題　台灣居首位超越美國

三寶爸好心載陌生女搭便車　竟遭「近距離爆頭」奪車棄屍街頭

魏哲家諾「台積電在日量產3奈米先進晶片」！　高市早苗：全力支持

末日時鐘倒數！美俄「最後核武條約」今失效　全球恐陷失控軍備賽

爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　最後遺言：心碎了

川習熱線！白宮稱對台政策未變　美媒：4月川習會可能提台灣

日本暴雪38死413傷！新潟京都再增3死　今晚北海道恐迎暴風雪

烏克蘭5.5萬士兵命喪前線！　澤連斯基罕見曝傷亡數字：實際更慘

25%關稅倒數！南韓官員赴美協商無果「將持續密切討論」

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

台積電撐起經濟！彭博點出台灣1危機：所得集中度「比美國還極端」

民調：全球9國把政治列首要問題　台灣居首位超越美國

三寶爸好心載陌生女搭便車　竟遭「近距離爆頭」奪車棄屍街頭

魏哲家諾「台積電在日量產3奈米先進晶片」！　高市早苗：全力支持

末日時鐘倒數！美俄「最後核武條約」今失效　全球恐陷失控軍備賽

爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　最後遺言：心碎了

川習熱線！白宮稱對台政策未變　美媒：4月川習會可能提台灣

日本暴雪38死413傷！新潟京都再增3死　今晚北海道恐迎暴風雪

烏克蘭5.5萬士兵命喪前線！　澤連斯基罕見曝傷亡數字：實際更慘

25%關稅倒數！南韓官員赴美協商無果「將持續密切討論」

台積電「兵家必爭」超搶手　魏哲家3年見到5元首

翁嗜吃加工食品　「頭暈、爬樓梯喘」竟已腸癌晚期

1晚要台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

卡洛爾、史金斯、哈波全表態！MLB球星盼戰2028奧運　直言層級高於WBC

提軍購華府警訊　前藍委：選民只記得哪一政黨製造風險

川習通話涉台　分析：北京恐在台灣議題對川普施壓

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配 30人名單預測

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住！網敲碗：能訂房嗎

勤誠亮燈重返千金股　華城、致茂盤中摔出榜

台北燈節合作泡泡瑪特挨批　國台辦嗆：「逢中必反」的扭曲心理

痛苦並快樂著be like...

國際熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

Google財報出爐　盤後一度重挫6%

挪威王儲妃認與淫魔往來　長子涉迷姦痛哭喊冤

科技股重挫！那指收黑逾350點　台積電ADR跌近3％

川普深夜報喜　習近平承諾「對美大採購」

400kg腿推「啪」一聲　猛男腿斷掉癱坐狂吼

台積電加碼5440億　熊本二廠跳級量產3奈米

淫魔富豪檔案曝　15年前「吃人」指控引關注

UNIQLO舊衣拍賣創六位數天價　「連官方都沒有」

比爾蓋茲首度回應：後悔與艾普斯坦相處

更多熱門

相關新聞

獨／高雄女裸屍詭握睡衣　同居男友瞬間失聯

獨／高雄女裸屍詭握睡衣　同居男友瞬間失聯

高雄市今（4日）凌晨1時許發生一起死亡案件，一名女子被發現陳屍在一棟大樓地下室的機械車位升降平台上。據了解，大樓管理員當時聽見地下室傳出巨大撞擊聲響，隨即外出查看，赫然發現升降平台內躺著一名女子，已明顯失去生命跡象，立即通報警方到場處理。

美印達成協議！川普逼印度斷俄油改買委內瑞拉　印度並非全盤皆輸

美印達成協議！川普逼印度斷俄油改買委內瑞拉　印度並非全盤皆輸

大音箱砸死印度3歲女童！　絕命影片曝光

大音箱砸死印度3歲女童！　絕命影片曝光

相戀9年！新郎掛屍窗上　凶手是新娘

相戀9年！新郎掛屍窗上　凶手是新娘

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

關鍵字：

印度墜樓遊戲成癮韓國戀愛遊戲自殺

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面