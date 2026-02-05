　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣極具戰略價值！林佳龍會晤歐洲7國國會議員　交流台歐經濟合作

▲▼外交部長林佳龍於外交部會晤來自立陶宛、芬蘭、瑞典、愛沙尼亞、德國、波蘭及烏克蘭等七國共八位國會議員。訪團除團長帕季格（Žygimantas Pavilionis）副主席，成員包括愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）、芬蘭國會議員楊克西（Aleksi Jäntti）、德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）、立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）、波蘭國會歐盟事務委員會主席波格妮絲（Agnieszka Pomaska）、瑞典國會

▲外交部長林佳龍會晤歐洲七國共八位國會議員。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍4日於外交部會晤來自立陶宛、芬蘭、瑞典、愛沙尼亞、德國、波蘭及烏克蘭等7國共8位國會議員，雙方就民主國家面臨的共同挑戰，以及如何深化台歐在經濟與安全韌性領域的合作廣泛交換意見。林佳龍表示，雖然訪團成員來自不同國家，但都同樣關心威權主義擴張對民主國家的挑戰，並支持強化國家韌性與自我防衛能力。這些歐洲議員長期在各自國內為台灣發聲，是台灣在歐洲的好朋友。

此次訪團由立陶宛國會外交委員會副主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）率領，這也是他近年第三度訪台。林佳龍指出，訪團日前特別前往金門參訪古寧頭戰史館與翟山坑道，感受在地特色的戰地文化，以及坐落威權擴張第一線的特殊氛圍。

▲▼外交部長林佳龍於外交部會晤來自立陶宛、芬蘭、瑞典、愛沙尼亞、德國、波蘭及烏克蘭等七國共八位國會議員。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

會晤期間，林佳龍聽取多位議員的寶貴建言，並對訪團長期以來對台灣的堅定支持表達誠摯感謝。他強調，在全球經濟發展越來越重視國家安全的當下，建構可信賴的「非紅供應鏈」已成為各國產業發展的關鍵。

林佳龍並指出，去年他三度出訪歐洲，無論是在華沙安全論壇，或於荷蘭智庫「海牙策略研究中心」（HCSS）發表演講時，皆一再強調歐洲推動「再工業化」與「再武裝」的過程中，台灣都會是不可或缺，也最值得信賴的夥伴。

林佳龍進一步指出，在地緣政治快速變動與全球供應鏈重整的過程中，台灣在AI與半導體領域的競爭力，已使台灣不再只是一個「小島」，而是極具戰略價值的重要夥伴。台灣期待與歐洲各國在AI、資料中心等領域深化合作，共同提升歐洲的整體競爭力。

▲▼外交部長林佳龍於外交部會晤來自立陶宛、芬蘭、瑞典、愛沙尼亞、德國、波蘭及烏克蘭等七國共八位國會議員。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍表示，在安全議題方面，台歐更是緊密相連。北大西洋公約組織（NATO）已明確指出，中國在俄烏戰爭中是俄羅斯的「關鍵推手」（decisive enabler），突顯歐洲與印太安全密切相關。因此，台灣正積極推動「國際海底電纜風險管理倡議」，並持續與夥伴國家在防制假訊息、網路攻擊等灰色地帶威脅方面強化交流，讓台歐在安全韌性上的合作更加深化。

林佳龍最後表示，能夠一次聽取多國國會議員的建議是非常寶貴的經驗。儘管各國因國情不同，關切面向略有出入，但大家都有共同的信念：唯有提升自身防衛能力，才能帶來真正的和平。林佳龍說，期盼民主國家在這個動盪的時代，以團結合作成為抵禦威權跨張的最大武器。

訪團除團長帕季格，成員包括愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）、芬蘭國會議員楊克西（Aleksi Jäntti）、德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）、立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）、波蘭國會歐盟事務委員會主席波格妮絲（Agnieszka Pomaska）、瑞典國會議員艾索菲（Ann-Sofie Alm）以及烏克蘭國會議員索博列夫（Serhii Soboliev）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鬼見愁」吳敦辭世！江南案3大殺手均不在人間　真相恐難再揭
富國島「上百旅客遭丟包」　真相導火線曝光
高虹安延攬「職棒名將」任新竹副市長！　喊：打造運動科技城
陳宗彥腦溢血住加護病房　醫示警「4症狀」：酗酒風險大增
快訊／瓦德茲3年1.15億轉戰老虎　組最強雙左投
錄影遭辱「烏克蘭女都沒讀大學」！　佳娜火大開罵同場女星
下個月臨盆！27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

李貞秀陷國籍疑慮　鍾佳濱建議民眾黨讓「板凳球員」陳智菡上場秀球技

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！喊：打造運動科技城

大讚「蔣萬安2028總統最理想人選」　吳子嘉喊期待：台灣馬上不一樣

受邀出席英國國會酒會　陳冠廷：不只半導體無人機產業亦可深化交流

台灣極具戰略價值！林佳龍會晤歐洲7國國會議員　交流台歐經濟合作

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

林濁水：民進黨何不肯定李貞秀　並修法歸化程序宣誓唯一效忠台灣

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

幕後／新北永和藍營議員增新面孔　侯友宜子弟兵傳將出戰

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

李貞秀陷國籍疑慮　鍾佳濱建議民眾黨讓「板凳球員」陳智菡上場秀球技

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！喊：打造運動科技城

大讚「蔣萬安2028總統最理想人選」　吳子嘉喊期待：台灣馬上不一樣

受邀出席英國國會酒會　陳冠廷：不只半導體無人機產業亦可深化交流

台灣極具戰略價值！林佳龍會晤歐洲7國國會議員　交流台歐經濟合作

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

林濁水：民進黨何不肯定李貞秀　並修法歸化程序宣誓唯一效忠台灣

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

幕後／新北永和藍營議員增新面孔　侯友宜子弟兵傳將出戰

擅坐重機被制止！車迷毆店員還推倒3車洩恨　恐賠7萬這下慘了

被出版社情勒邀出書　曾寶儀羨慕吉本芭娜娜：她很早就知道方向

高雄79歲阿北騎車迷途屏東　東港警耐心拼線索助平安返家

嘉義朴子警分局護童勤務　開學首日守護學童安全

WBC中華隊30人名單明揭曉　「史上最豪華火球陣」成最大亮點

爸媽禁玩戀愛遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」　最後遺言：心碎了

名字有「驫」卻被拒優惠　六福莊急尋人：可免費住黃金套房

川習熱線！白宮稱對台政策未變　美媒：4月川習會可能提台灣

國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」　綠批國民黨配合中共顛倒黑白

陸搜救犬「黑崽」遭迷暈偷走　找到時已「剩下狗肉」

【誤會兒子了啦】兒子外套太厚塞不下書包 媽不信自己來也失敗兩人笑倒

政治熱門新聞

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

即／陳宗彥緊急送醫　加護病房觀察中

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

苗栗惡男砍警遭擊斃　王浩宇：若嫌犯家屬提告「警察律師費我出」

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

曝李貞秀放棄中國籍困難點　黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

不甩鄭麗文稱「我們中國人」　蔣：我是台灣人

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

更多熱門

相關新聞

抗衡中國！　美歐日建立關鍵礦產合作夥伴關係

抗衡中國！　美歐日建立關鍵礦產合作夥伴關係

在中國於關鍵礦產領域的主導地位引發國際憂慮之際，美國、歐洲聯盟（EU）與日本今天在華府舉行會議後，宣布建立關鍵礦產夥伴關係，藉此強化供應鏈韌性，提升經濟與國家安全。

烏拉圭稱「台灣是中國不可分割一部分」　外交部批：嚴重扭曲事實

烏拉圭稱「台灣是中國不可分割一部分」　外交部批：嚴重扭曲事實

跑遍美日歐中共氣炸批「竄訪」　林佳龍：因為大家都喜歡台灣

跑遍美日歐中共氣炸批「竄訪」　林佳龍：因為大家都喜歡台灣

林佳龍：與其他國家有無邦交　都不像台美關係會決定台灣生存發展

林佳龍：與其他國家有無邦交　都不像台美關係會決定台灣生存發展

國防預算連付委都沒有　林佳龍：讓國際質疑台灣自我防衛決心

國防預算連付委都沒有　林佳龍：讓國際質疑台灣自我防衛決心

關鍵字：

林佳龍外交部歐洲台歐合作非紅供應鏈

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面