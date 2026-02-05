林濁水：民進黨何不肯定李貞秀　並修法歸化程序宣誓唯一效忠台灣

▲李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

首位陸配立委李貞秀3日正式代表民眾黨進入立法院，針對國籍問題，李貞秀拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調去年已親自到大陸辦理相關手續，但不被當地公安局接受。對此，前立委林濁水今（5日）表示，如今既然李貞秀明確承認當中華民國立委尤重於保有中華人民共和國國籍，民進黨何不正面肯定，並修法仿外籍人士歸化的程序，讓李貞秀公開宣誓放棄中國國籍並宣誓唯一效忠我國？讓藍白難以再轉移焦點並藉題發揮，這樣才是堂堂正正大方之道。

林濁水表示，李貞秀出示機票、文件指出，去年曾赴對岸辦理放棄中華人民共和國國籍，但不被受理。陸委會主委邱垂正也承認陸配放棄中華人民共和國國籍有困難；又鑑於富察身陷中國牢房的不幸經驗。

林濁水認為，如今既然李貞秀「努力」出示機票、文件指出，去年曾赴對岸辦理放棄中華人民共和國國籍，但不被受理。明確承認當中華民國立委尤重於保有中華人民共和國國籍，民進黨何不正面肯定，並修法仿美國外籍人士歸化的程序，讓李貞秀公開宣誓放棄中國國籍並宣誓唯一效忠我國？

林濁水說，若藍白抵制修法不只直在民進黨曲在藍白，且曝露藍白和台灣主流民意嚴峻對立的窘境，而難以再轉移焦點並藉題發揮，這樣才是堂堂正正大方之道。

▼林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）