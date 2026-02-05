「打贏韓國放鞭炮」辜仲諒聲請解禁赴東京獲准　法官再補一句話

▲辜仲諒獲得高等法院准許，前往日本東京參加棒球經典賽。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

世界棒球經典賽即將於3月5日開打，我國棒球協會理事長、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒卻因案遭判刑，而遭限制出境、科技監控。他向高等法院聲請暫時解除限制出境，帶隊到東京參加經典賽。法官詢問時，他也強調小組賽中華隊一定要打贏韓國，若打贏會放鞭炮。法官最後准許他3月4日至9日暫時解除限制出境，若晉級8強去再延展解禁。

辜仲諒身兼我國棒球協會理事長，更是世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長、亞洲棒球協會總會會長。由於台灣棒球隊在2024年的世界棒球12強賽中，奪下世界冠軍，振奮人心，因此棒協對此次經典賽非常看重，磨刀霍霍。但這次經典賽中，我國被分在與日本、澳洲、南韓、捷克同一小組，小組內只能有2隊出線參加在美國邁阿密的八強複賽，因此打贏南韓，成為這次經典賽的重頭戲。

而辜仲諒因捲入澄清湖大樓購地案，一審被判刑7年8月，並被限制出境、科技監控。他先前就曾因為U18棒球賽、亞洲棒球錦標賽等賽事，向高等法院聲請暫時解除限制出境獲准。這次也因為經典賽，向高等法院聲請於3月4日到9日赴日本東京。

案件於4日庭訊時，受命法官黃于真詢問辜仲諒暫時解除限制出境的原因，辜仲諒表示，「3月5日對澳洲，中華隊有把握；3月6日對日本，輸了也沒關係，畢竟日本隊實力太強。至於3月8日與韓國隊之戰很重要，要全力贏韓國，那天晚上如果打贏，我會放鞭炮去美國。」

法官聽完後，隨即裁准讓辜仲諒於3月4日到9日間，前往日本東京參加經典賽；之後若中華隊晉級8強，將再延展解禁期間，讓辜仲諒從東京飛往美國邁阿密參加複賽。黃于真最後還補了一句，「中華隊一定打很好。」並當庭告知律師，「請大律師先準備好延展解禁的陳報狀。」