25%關稅倒數！南韓官員赴美協商無果「將持續密切討論」

▲美國總統川普（右）與南韓總統李在明（左）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九今（5）日表示，將持續與美國密切協商，在川普政府正式調高關稅之前，達成解決方案。

還有時間 持續與美密切協商

呂翰九結束為期一周的訪美行程後，在仁川國際機場受訪時說，「關鍵在於，美國是否會在發布《聯邦公報》（Federal Register）時立即調高關稅，還是會給予1至2個月的緩衝期。」

他強調，首爾持續採取「真誠努力」推動關稅協議，因此發布公報「並無必要」，「我們仍有時間協商，政府將持續與美方進行密切討論，盡全力達成最符合國家利益的結果。」

▲南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九緊急赴美談判。（圖／達志影像）

訪美期間，呂翰九會晤美國貿易代表署（USTR）副代表及約20名國會議員，重申首爾制定特別法案以落實貿易協議的承諾，並針對數位監管等非關稅議題進行溝通。

針對南韓朝野3日決議成立特別委員會，並承諾1個月內推動《對美投資特別法》，呂翰九表示樂見，並認為此舉有助緩解美韓貿易緊張，「雖然難以確定美方將如何看待此舉，但國會透過朝野協議推進立法程序的承諾，絕對是有幫助的，畢竟華府將《對美投資法案》的立法延宕，列為調漲關稅的最大理由。」

關稅調升至25% 川普不滿立法太慢

川普1月26日無預警宣布，南韓「對等關稅」及汽車關稅從15%調升回25%，理由是南韓國會延宕兩國貿易協議的立法程序。外電此前報導，美方計畫近期公告《聯邦公報》，正式宣布調漲關稅措施。

