國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

25%關稅倒數！南韓官員赴美協商無果「將持續密切討論」

▲▼ 美國總統川普（右）與南韓總統李在明（左）。（圖／路透）

▲美國總統川普（右）與南韓總統李在明（左）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九今（5）日表示，將持續與美國密切協商，在川普政府正式調高關稅之前，達成解決方案。

還有時間　持續與美密切協商

呂翰九結束為期一周的訪美行程後，在仁川國際機場受訪時說，「關鍵在於，美國是否會在發布《聯邦公報》（Federal Register）時立即調高關稅，還是會給予1至2個月的緩衝期。」

他強調，首爾持續採取「真誠努力」推動關稅協議，因此發布公報「並無必要」，「我們仍有時間協商，政府將持續與美方進行密切討論，盡全力達成最符合國家利益的結果。」

▲▼南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九緊急赴美談判。（圖／達志影像）

▲南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九緊急赴美談判。（圖／達志影像）

訪美期間，呂翰九會晤美國貿易代表署（USTR）副代表及約20名國會議員，重申首爾制定特別法案以落實貿易協議的承諾，並針對數位監管等非關稅議題進行溝通。

針對南韓朝野3日決議成立特別委員會，並承諾1個月內推動《對美投資特別法》，呂翰九表示樂見，並認為此舉有助緩解美韓貿易緊張，「雖然難以確定美方將如何看待此舉，但國會透過朝野協議推進立法程序的承諾，絕對是有幫助的，畢竟華府將《對美投資法案》的立法延宕，列為調漲關稅的最大理由。」

關稅調升至25%　川普不滿立法太慢

川普1月26日無預警宣布，南韓「對等關稅」及汽車關稅從15%調升回25%，理由是南韓國會延宕兩國貿易協議的立法程序。外電此前報導，美方計畫近期公告《聯邦公報》，正式宣布調漲關稅措施。

南韓完了！美國研擬正式宣布「調漲關稅」　外長貿易代表空手而歸

25%關稅炸彈！南韓汽車製藥業錯愕　現代、KIA恐失血1300億

02/03 全台詐欺最新數據

460 1 9379 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「鬼見愁」吳敦辭世！江南案3大殺手均不在人間　真相恐難再揭
富國島「上百旅客遭丟包」　真相導火線曝光
高虹安延攬「職棒名將」任新竹副市長！　喊：打造運動科技城
陳宗彥腦溢血住加護病房　醫示警「4症狀」：酗酒風險大增
快訊／瓦德茲3年1.15億轉戰老虎　組最強雙左投
錄影遭辱「烏克蘭女都沒讀大學」！　佳娜火大開罵同場女星
下個月臨盆！27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器
鄭麗文喊九二共識不恐怖　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

25%關稅倒數！南韓官員赴美協商無果「將持續密切討論」

川普准H200賣中　輝達因「這條款」拒訂單

川普准H200賣中　輝達因「這條款」拒訂單

《路透社》引述知情人士消息指出，美國政府目前已表態，願意允許中國科技巨頭「字節跳動」（ByteDance）採購輝達（Nvidia）的H200晶片，然而這項交易目前卡在最後一關。消息來源透露，輝達尚未同意美國政府針對晶片用途所提出的相關附加條件。

川普深夜報喜　習近平承諾「對美大採購」

川普深夜報喜　習近平承諾「對美大採購」

DJ SODA曝遭外貌羞辱　截圖點名粉專

DJ SODA曝遭外貌羞辱　截圖點名粉專

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

抗衡中國！　美歐日建立關鍵礦產合作夥伴關係

抗衡中國！　美歐日建立關鍵礦產合作夥伴關係

