　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

葬禮辦桌誤當成夜市！外國遊客大剌剌猛吃　喪家溫暖上菜：會辣喔

有網友笑稱這些外國遊客是「蹭飯高手」，呼籲不能鼓勵這種行為，但更多人是被這家人的氣度所感動。（翻攝自Charantorn Chaloemkiad IG）

▲有網友笑稱這些外國遊客是「蹭飯高手」，呼籲不能鼓勵這種行為，但更多人是被這家人的氣度所感動。（翻攝自Charantorn Chaloemkiad IG）

圖文／鏡週刊

泰國南部洛坤府1場喪禮，意外演變成一場跨國人情味喜劇。原本肅穆的治喪現場，因為幾位「狀況外」的外國遊客，意外在社群媒體上掀起熱議，甚至被網友封為最溫馨的誤會。

故事發生在1月31日，男子查蘭托恩家中正為親人舉辦葬禮。由於現場緊鄰熱鬧夜市，加上泰國傳統喪禮習慣擺起長桌、準備豐盛的泰式料理款待親友，這幅景象落入2名外國男子的眼中，顯然變成了夜市「隱藏版自助餐餐廳」。這2位遊客毫無防備地走進現場，並在弔唁賓客的位子大方入座。

查蘭托恩看到這一幕，不但沒有上前驅趕，反而帶著泰國人特有的幽默感，一邊側錄一邊笑著跟家人低語「要不要去問問他們，是不是以為這裡是自助餐？」隨後，全家人默契十足地發揮待客之道，不但遞上飲用水，更端出一盤盤道地的泰式佳餚。當家屬隨後解釋這其實是場喪禮而非餐館時，2名遊客當場愣住，帶著既驚訝又羞愧的神情連連致歉，但家屬的溫暖包容早已融化了尷尬。

沒想到隔天，「地表最強誤會」竟然再度上演！另一組3名外國男子直接走進來，還詢問「這裡可以點餐嗎？」查蘭托恩的母親展現了「泰式暖心」，二話不說端著泰式奶茶、油條與熱菜上桌，還不忘貼心提醒這群人「這道菜有點辣喔！」遊客在得知實情後，對於這份意外的款待簡直又驚又喜，離開前更是不斷道謝，深深被這份不分國界的善意打動。

這幾段影片在網路上曝光後，雖然有網友笑稱這些遊客是「蹭飯高手」，呼籲不能鼓勵這種行為，但更多人是被這家人的氣度所感動。在泰國文化中，喪禮供餐不僅是感謝親友，更是為往生者積德行善。這家人將喪親的悲傷轉化為對陌生人的慈悲，用一頓溫暖飯菜，把原本肅穆喪禮化作一段傳遍國際的溫馨插曲。


更多鏡週刊報導
獨家／星宇航空正式插旗歐洲！8月1日首航布拉格　10月起增至1週4班
性病？暗中投藥？淫魔文件炸開比爾蓋茲豪門黑幕　前妻心碎：勾起婚姻痛苦記憶

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住
三重國小附近！突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息
白鹿「胸前大開洞」罕見辣露半球！　開高衩露雪白美腿
王必勝「瘦16kg」血壓藥不用吃了　驚人對比曝光
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5名曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

泰女大生搭計程車「再睜眼已全裸」！遭運將撿屍　載去旅館性侵

葬禮辦桌誤當成夜市！外國遊客大剌剌猛吃　喪家溫暖上菜：會辣喔

台灣有51名億萬富翁！全球第10名領先日韓　排行榜揭曉

安德魯逼3P！聯手淫魔「強迫舞孃獻身」　控訴文件曝光

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

日本飯店NG行為公開！　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

台積電撐起經濟！彭博點出台灣1危機：所得集中度「比美國還極端」

民調：全球9國把政治列首要問題　台灣居首位超越美國

三寶爸好心載陌生女搭便車　竟遭「近距離爆頭」奪車棄屍街頭

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

泰女大生搭計程車「再睜眼已全裸」！遭運將撿屍　載去旅館性侵

葬禮辦桌誤當成夜市！外國遊客大剌剌猛吃　喪家溫暖上菜：會辣喔

台灣有51名億萬富翁！全球第10名領先日韓　排行榜揭曉

安德魯逼3P！聯手淫魔「強迫舞孃獻身」　控訴文件曝光

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

日本飯店NG行為公開！　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

台積電撐起經濟！彭博點出台灣1危機：所得集中度「比美國還極端」

民調：全球9國把政治列首要問題　台灣居首位超越美國

三寶爸好心載陌生女搭便車　竟遭「近距離爆頭」奪車棄屍街頭

台鐵攜手KATO辦「N規鐵道模型祭」　2/7北車登場

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

林琨瀚任新竹市副市長坦言「非常Shock」！盼協助改善新竹棒球場

《我的英雄學院》最新主機遊戲今日發售　3對3解放個性最終戰

喉嚨咳出綠色顆粒！台女星被挖出「10元硬幣大結石」 醫揭口臭真相

川習通話談台灣　行政院：立院速審總預算才能維護經濟成果

泰女大生搭計程車「再睜眼已全裸」！遭運將撿屍　載去旅館性侵

15歲女為偷和男友約會「翻窗墜亡」　家屬怒告物業求償百萬

堅持發紅包的奶奶！　劉在錫：年長的多拿一萬（？

國際熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

400kg腿推「啪」一聲　猛男腿斷掉癱坐狂吼

挪威王儲妃認與淫魔往來　長子涉迷姦痛哭喊冤

Google財報出爐　盤後一度重挫6%

科技股重挫！那指收黑逾350點　台積電ADR跌近3％

川普深夜報喜　習近平承諾「對美大採購」

UNIQLO舊衣拍賣創六位數天價　「連官方都沒有」

安德魯逼3P　聯手淫魔「強迫舞孃獻身」

淫魔富豪檔案曝　15年前「吃人」指控引關注

台積電加碼5440億　熊本二廠跳級量產3奈米

更多熱門

相關新聞

UNIQLO舊衣拍賣創六位數天價　「連官方都沒有」

UNIQLO舊衣拍賣創六位數天價　「連官方都沒有」

這件衣服貴得有理！1件UNIQLO首家門市的開幕紀念棉T，日前在知名鑑定節目中拍出50萬日圓（約新台幣10萬）高價。這件見證品牌崛起的稀有物件，被專家形容為「夢幻逸品」，即便創辦人親自出馬標購也不意外。

中工「75億AI園區」交易成謎　金管會證實

中工「75億AI園區」交易成謎　金管會證實

孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！無敵海景美翻

孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！無敵海景美翻

王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃

王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃

李威「精舍虐殺」轉任汙點求輕判　家屬批3行為如共犯

李威「精舍虐殺」轉任汙點求輕判　家屬批3行為如共犯

關鍵字：

查蘭托恩葬禮鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面