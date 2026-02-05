葬禮辦桌誤當成夜市！外國遊客大剌剌猛吃　喪家溫暖上菜：會辣喔

▲有網友笑稱這些外國遊客是「蹭飯高手」，呼籲不能鼓勵這種行為，但更多人是被這家人的氣度所感動。（翻攝自Charantorn Chaloemkiad IG）

圖文／鏡週刊

泰國南部洛坤府1場喪禮，意外演變成一場跨國人情味喜劇。原本肅穆的治喪現場，因為幾位「狀況外」的外國遊客，意外在社群媒體上掀起熱議，甚至被網友封為最溫馨的誤會。

故事發生在1月31日，男子查蘭托恩家中正為親人舉辦葬禮。由於現場緊鄰熱鬧夜市，加上泰國傳統喪禮習慣擺起長桌、準備豐盛的泰式料理款待親友，這幅景象落入2名外國男子的眼中，顯然變成了夜市「隱藏版自助餐餐廳」。這2位遊客毫無防備地走進現場，並在弔唁賓客的位子大方入座。

查蘭托恩看到這一幕，不但沒有上前驅趕，反而帶著泰國人特有的幽默感，一邊側錄一邊笑著跟家人低語「要不要去問問他們，是不是以為這裡是自助餐？」隨後，全家人默契十足地發揮待客之道，不但遞上飲用水，更端出一盤盤道地的泰式佳餚。當家屬隨後解釋這其實是場喪禮而非餐館時，2名遊客當場愣住，帶著既驚訝又羞愧的神情連連致歉，但家屬的溫暖包容早已融化了尷尬。

沒想到隔天，「地表最強誤會」竟然再度上演！另一組3名外國男子直接走進來，還詢問「這裡可以點餐嗎？」查蘭托恩的母親展現了「泰式暖心」，二話不說端著泰式奶茶、油條與熱菜上桌，還不忘貼心提醒這群人「這道菜有點辣喔！」遊客在得知實情後，對於這份意外的款待簡直又驚又喜，離開前更是不斷道謝，深深被這份不分國界的善意打動。

這幾段影片在網路上曝光後，雖然有網友笑稱這些遊客是「蹭飯高手」，呼籲不能鼓勵這種行為，但更多人是被這家人的氣度所感動。在泰國文化中，喪禮供餐不僅是感謝親友，更是為往生者積德行善。這家人將喪親的悲傷轉化為對陌生人的慈悲，用一頓溫暖飯菜，把原本肅穆喪禮化作一段傳遍國際的溫馨插曲。



