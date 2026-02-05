16歲少年借車「急見女友」無照闖紅燈慘被撞飛　最慘得噴4萬

▲16歲少年深夜「急見女友」！無照闖紅燈遭擊落送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄今（5）日0時14分許發生一起車禍，國道1號瑞隆東路交流道南下匝道與瑞隆東路路口，一輛機車違規闖紅燈，遭自小客車擊落，全身傷送醫。警方追查發現，肇事機車騎士竟是一名16歲少年，他騎著跟朋友借來的車要去找女友，卻在路上發生意外，所幸只受到輕傷，至於詳細責任歸屬尚待警方調查釐清。

經初步調查，16歲李男深夜騎著跟朋友借來的機車，要外出找女友，沿瑞隆東路（東往西）行駛至路口時，違規闖紅燈擦撞47歲蕭男駕駛、剛下匝道的自小客車。

▲16歲少年無照闖紅燈遭擊落送醫，最慘還得噴4萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

事故導致李男手腳擦傷，所幸意識清楚，送國軍高雄總醫院救治；蕭男未受傷，警方對李、蕭2男酒測，酒測值皆為0。警方表示，初步肇事原因研判李男闖紅燈違規，但確切責任歸屬，待彙整現場跡證及行車紀錄器影像後，交由交通大隊進一步分析研判。

至於違規部分，李男無照騎車及闖紅燈，將依據道路交通管理處罰條例第21條、第53條，最高共處新臺幣4萬1400元罰鍰，並移置保管車輛、吊扣車牌3個月。另機車車主洪男借用機車情事，警方亦將依法裁罰，最高可處新臺幣3萬6000元罰鍰。