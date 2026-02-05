　
國際

安德魯逼3P！聯手淫魔「強迫舞孃獻身」　控訴文件曝光

▲▼ 已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案再掀醜聞風暴，英國前王子安德魯與不明女子有近距離肢體接觸的照片曝光 。（圖／路透））

▲艾普斯坦檔案中，安德魯與不明女子有近距離肢體接觸 。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國前王子安德魯因涉入已故「淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein，或譯艾潑斯坦）性犯罪醜聞，已遭拔除王室頭銜，如今又被爆料，曾要求脫衣舞孃一起「3人行」，把對方「當成妓女一般對待」。

受僱表演　卻遭強迫性行為

美國司法部近日公布逾300萬份艾普斯坦相關文件，讓這場涉及全球政商菁英的性醜聞，再度成為國際焦點。

一封日期標註為2011年3月的律師函顯示，一名來自佛州「瑞秋脫衣舞俱樂部」（Rachel’s Strip Club）的知名脫衣舞孃指控，2006年初，她被專車載往艾普斯坦位於棕櫚灘的豪宅表演，卻遭艾普斯坦及安德魯要求進行3人性行為，還有「各種性行為」。

▼艾普斯坦位於曼哈頓的住所內的抽屜和相框照片，其中包括川普的照片。（圖／路透）

▲▼艾普斯坦位於曼哈頓的住所內的抽屜和相框照片，其中包括川普的照片。（圖／路透）脫衣舞孃被帶到樓上臥室後，見到了安德魯。律師函寫道，「我的當事人為2名男子跳舞，脫到剩下胸罩和內褲。艾普斯坦先生和安德魯王子隨後告訴她，他們想要3人行。」

脫衣舞孃隨即表示，自己只是受雇跳舞，而非提供性服務，但兩人持續「施壓她從事各種性行為」。艾普斯坦與安德魯得逞後，邀請她一同前往維京群島，她拒絕後又被專車載回去。

派對上有少女　艾普斯坦違約

《每日電訊報》報導，這封律師函還寫道，「在派對上，我的當事人觀察到其他年輕女性穿著挑逗。一些人看起來年僅14歲左右。」此外，艾普斯坦事先承諾支付1萬美元表演費用，最後卻只支付2000美元。

律師函指出存在違約行為，並要求25萬美元和解金及封口費。艾普斯坦前律師曾形容，這個要求是「敲詐勒索」，目前尚不清楚他事後是否已經解決這起官司。

▼安德魯已悄悄搬離溫莎皇家別墅。（圖／路透）

▲▼英國安德魯王子。（圖／路透）

醜聞纏身　安德魯悄悄搬出王室別墅

在美國司法部公布檔案中，安德魯多次出現在文件及與女性合影的照片中。儘管他宣稱，在艾普斯坦2010年因誘拐未成年人被捕後，就跟對方斷絕往來，但兩人實際上仍保持友好關係，至少持續到2017年。

在另一起案件中，一名20多歲女性據稱被艾普斯坦送到英國皇家小屋（Royal Lodge ），與安德魯發生性關係。泰晤士河谷警察局（Thames Valley Police）正在調查這項指控。

安德魯已於2日深夜悄然搬離溫莎皇家別墅，遷往諾福克郡的桑德林漢姆莊園。據悉，國王查爾斯三世在最新釋出的艾普斯坦文件曝光後，對其胞弟涉案指控日益憂心，因而要求安德魯提前搬離。

查爾斯趕人！安德魯被逐出皇家莊園　爆曾喊「想當艾普斯坦寵物」

美公開淫魔富商檔案！柯林頓大量照片曝光　安德魯躺多女大腿笑了

 
02/03 全台詐欺最新數據

460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住
三重國小附近！突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息
白鹿「胸前大開洞」罕見辣露半球！　開高衩露雪白美腿
王必勝「瘦16kg」血壓藥不用吃了　驚人對比曝光
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5名曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

挪威王儲妃認與淫魔往來　長子涉迷姦痛哭喊冤

挪威王儲妃認與淫魔往來　長子涉迷姦痛哭喊冤

挪威王儲妃梅特瑪莉的29歲長子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）因涉嫌性侵與家暴受審，5日在法庭上聲淚俱下，強調手機內的爭議影片並非性侵證據。然而，隨著王儲妃本人也被爆出與美國已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）往來頻繁，雙重醜聞重創王室威信，最新民調顯示，近半數挪威民眾認為，她恐不適任未來的王后。

比爾蓋茲首度回應：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應：後悔與艾普斯坦相處

CNN追問艾普斯坦案　川普白宮爆氣嗆記者

CNN追問艾普斯坦案　川普白宮爆氣嗆記者

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

淫魔富豪檔案曝　15年前「吃人」指控引關注

淫魔富豪檔案曝　15年前「吃人」指控引關注

安德魯艾普斯坦性醜聞脫衣舞孃誘拐性侵性虐戀童癖

