恭喜！「最美營養師」高敏敏宣布成為三寶媽「雪地曬孕肚」

33歲的「最美營養師」高敏敏在社群平台無預警拋出震撼彈，正式宣布自己即將成為三寶媽。消息一出，FB、IG 3小時內狂破 3 萬讚、超過 3000 則留言湧入祝賀，網友全體傻眼又感動。

原本早就對外宣告「不再加碼」，家中已有兩個女兒、生活節奏看似完美到不能再滿的她，卻在 4 日親口認證：「對，沒看錯，是我，要當三寶媽了。」一句話，直接讓粉絲集體倒吸一口氣。

高敏敏也大方坦言，這一胎完全不在人生計畫裡，甚至意外到 懷孕 4 個月才發現。肚子悄悄藏不住，她卻一路誤以為只是「最近肉長太快」，第三胎來得又急又強勢，時機像是自己選好的一樣。回想那段時間，她笑說其實早就有點不對勁。明明理智告訴自己「兩個女兒就夠了」，卻總是在路上看到小寶寶時忍不住多看兩眼，內心小劇場天天上演，還一邊吐槽自己是不是瘋了。

最戲劇化的，是懷孕初期的誤會。她完全沒往懷孕方向想，反而開啟嚴格自我檢討模式，不但沒有休息，還直接把運動量拉高，重訓、皮拉提斯、瑜伽全上，一週多練三次，甚至跑去挑戰空中環。直到某天突然覺得「好像哪裡怪怪的」，才和老公外送買來驗孕棒，一口氣驗了兩支，看到兩條線當場手發抖。

確定三寶真的來報到後，產檢、胎夢接連登場，生活節奏也全面重排。即便如此，她仍完成半年前就規劃好的芬蘭極光之旅，挺著孕肚站在雪地裡拍照，甚至加碼曬出比基尼照，狀態好到讓人完全不敢相信是孕婦。

面對這個完全不在計畫內、卻強勢到來的新生命，身兼多重身分、事業忙碌的高敏敏，最後也只能用她一貫的樂觀態度笑著說：「既來之，就好好安之。」文曝光後，留言區瞬間炸鍋，網友一邊驚呼「也太突然了吧」，一邊狂刷恭喜，直呼她根本是被寶寶選中的女人。



