猛男挑戰400kg腿推「啪」一聲！　右腿斷掉癱坐狂吼

▲費柳挑戰高達400公斤的腿推器械，不慎造成股四頭肌腱斷裂。（圖／翻攝自Instagram／@ranierilf）



記者張方瑀／綜合報導

巴西日前發生一起驚悚的健身意外，一名擁有10年健身經驗的健美猛男，在健身房嘗試挑戰400公斤的腿推重量時，右腿肌腱竟當場斷裂，現場甚至傳出清晰的「啪」一聲，隨後他因劇痛倒地嘶吼，畫面在社群媒體曝光後引發熱議。

400kg腿推「啪」一聲 腿斷了痛苦癱坐

根據《太陽報》報導，31歲的健美運動員費柳（Ranieri Lopes Filho）當時正在巴西東北部特雷西納（Teresina）的一間健身房受傷。為了備戰5月的健美比賽，他當天挑戰高達400公斤的腿推器械。

???? ???????? Teresina, Piauí, #Brazil,



Jan 27 -

Bodybuilder Ranieri Lopes Filho, 31, ruptured his quadriceps tendon while attempting a 400 kg leg-press at a gym. pic.twitter.com/8dyCvSaJKS — Ian Collins (@Ian_Collins_03) February 4, 2026

現場監視器畫面顯示，費柳在進行第二次動作時，右膝疑似無法承受重壓，隨著一聲清脆的斷裂聲，他隨即發出淒厲的慘叫。由於劇痛難耐，他雙手緊抓膝蓋、頭部向後仰，無力地癱坐在訓練椅上，臉上表情極度痛苦。

健身房眾人緊急救助 醫：罕見離心收縮重傷

意外發生後，健身房的工作人員與其他客人都被慘叫聲嚇到，紛紛衝上前幫忙移開沉重的槓片與器材。費柳隨後被緊急送醫，並在隔日接受手術。負責治療的骨科醫師布蘭科（Anisio Castelo Branco）指出，費柳遭遇的是罕見的「股四頭肌腱斷裂」（Quadriceps tendon rupture），主因是肌肉在拉長的同時進行收縮，產生的「離心收縮」壓力過大所致。

術後復健漫長 比賽計畫全泡湯

費柳坦言，受傷當下的痛苦難以言喻，但更令他心碎的是術後的挫折感，「為了5月比賽做的所有規劃都泡湯了，術後的疼痛感甚至比受傷當下還要強烈。」

醫生警告，費柳接下來必須維持腿部完全伸直靜養3週，並搭配電刺激物理治療。即便康復順利，他也需要數個月才能正常行走，預計最快要到年底才能重新開始輕量訓練。消息傳出後，大批支持者紛紛在Instagram留言，祝他早日康復。