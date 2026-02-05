女兒翹家10年只會要錢　老夫妻心痛「終止收養」斬31年情

▲女兒翹家10年只會伸手要錢，老夫婦痛心斬斷31年收養情。（示意圖／pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一對夫妻心碎斬斷30年親情，因養女成年後便翹家不歸，長年失聯，在外欠下大筆債務，僅在需要錢時才傳訊討要，把夫妻倆當「提款機」，連家中都常有電話騷擾、不明人士上門討債，讓2老苦不堪言，最終只能痛心地向法院聲請終止收養關係，並獲裁准。

女兒翹家徹底失聯 只有討錢才會聯繫

根據判決書，阿明（化名）與麗華（化名）夫妻在1994年12月收養了女嬰曉君（化名）。但曉君自2013年高中畢業後，性情轉變，開始疏遠兩人，回家次數也是屈指可數，到了後來直接翹家不歸，2022年更是徹底失聯。

即便夫婦倆傳訊關心，希望視訊或通話確認女兒是否安好，但都遭拒絕，只有女兒催討金援、要求代墊欠款時，才會主動傳來訊息。不過，真正令兩老困擾的是，女兒持續在外欠債，家裡總是接到銀行、融資公司催債電話，甚至自2023年起接到多通無聲電話騷擾。

報警協尋仍拒回家 債主上門、催債電話逼垮兩老

當時夫婦倆擔心女兒人身安全，2023年1月8日焦急報警協尋，但警方8天後找到人時，女兒依舊拒絕回家。兩人愛女心切，加上經常有不明人士上門騷擾，因此去年起多次幫忙清償女兒債務，不料女兒竟食髓知味，繼續叫2人付錢，拒絕兩人見面邀約，讓這段關係只剩單向付出。

對話紀錄顯示，麗華多次傳訊請女兒回家見面聊聊，但均被「已讀不回」，只有女兒傳來的滿滿罰金與欠款帳單。為此，兩老心碎向桃園地院終止收養，但現年31歲、翹家超過10年的女兒經法院2次通知，仍遲遲未現身，也未提書狀表達願意維繫親情的意願。

法院：僅剩名義親子 收養目的已無法達成准許終止

法官審酌，養女曉君長年離家，只在要錢時才聯繫，對養父母漠不關心，甚至在法院通知後也未出庭或表達維持關係的意願，顯示雙方只剩下名義上的親子關係，早已沒有實質的親情，收養目的「擬制親子關係」已無法達成，符合難以維持收養關係的重大事由要見，近日裁定准許終止收養關係。全案仍可抗告。