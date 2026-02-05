UNIQLO舊衣拍賣創六位數天價　「連官方都沒有」

▲UNIQLO首家門市開幕曾發送紀念棉T，多年後連官方內部都無存貨。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

這件衣服貴得有理！1件UNIQLO首家門市的開幕紀念棉T，日前在知名鑑定節目中拍出50萬日圓（約新台幣10萬）高價。這件見證品牌崛起的稀有物件，被專家形容為「夢幻逸品」，即便創辦人親自出馬標購也不意外。

綜合日媒報導，最近東京電視台節目《怪誕！隨便看看鑑定團》鑑價一件UNIQLO紀念T恤，委託人回憶1984年高一時，為了拿到UNIQLO開幕禮，向學長姐討來大量抽獎券。他靠著這300張券在開幕日幸運抽中6件，除了分享給親友，自己留下1件長期收在儲物間內，沒想到幾十年後，這件「壓箱寶」竟成了市場上的孤品，多年後他在網路上遍尋不著這件衣服的照片，才驚覺手中這一件可能不簡單。

▲一名民眾翻出收藏的UNIQLO紀念T恤，沒想到鑑價竟獲得50萬日圓天價。

這件神秘的紀念T恤連官方都沒有留存？

製作單位調查後發現，這件衣服神祕到連官方紀錄都找不到，內部更無任何現貨留存。主持人田浩二看到實品時興奮直喊「帶來了不得了的珍品」，原先保守估價10萬日圓，沒想到最後翻了5倍成交，當成交價揭曉時，現場掌聲如雷，委託人更是在棚內激動不已揮拳喝采。

這件衣服為何可以估出天價？

「SEVENSTAR CLOTHING」社長渡邊秀鑑定分析，不僅是衣服，更是品牌誕生的象徵。如果未來要成立品牌博物館，這絕對是鎮館之寶首選，展示在大門口也當之無愧。專家甚至打趣說，如果創辦人柳井正本人看到，恐怕也會動念想把它買回去珍藏。



