挪威王儲妃認與淫魔往來！長子涉「迷姦」痛哭喊冤　4成民眾喊廢

▲挪威王儲繼子柏格荷伊比。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

挪威王儲妃梅特瑪莉的29歲長子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）因涉嫌性侵與家暴受審，5日在法庭上聲淚俱下，強調手機內的爭議影片並非性侵證據。然而，隨著王儲妃本人也被爆出與美國已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）往來頻繁，雙重醜聞重創王室威信，最新民調顯示，近半數挪威民眾認為，她恐不適任未來的王后。

自嘲「媽咪的兒子」 王儲繼子法庭淚崩否認性侵

現年29歲的柏格荷伊比是梅特瑪莉（Mette-Marit）嫁入王室前的兒子。5日庭審現場擠滿媒體，柏格荷伊比在被告席上情緒崩潰。

他供稱，自己從3歲起就生活在鎂光燈與騷擾中，巨大的壓力讓他長期依賴酒精、藥物與性來尋求認同，「大家都知道我是『媽咪』的兒子，這讓我產生極度的渴望與空虛。」

針對檢方指控他在2018年於王儲住所地下室，趁一名女子昏迷時進行性侵並拍攝影片，柏格荷伊比堅決否認，強調兩人發生的是「完全正常的性行為」，「如果我知道影片裡有任何施暴內容，我絕對不會保留它。」

他目前面臨包括性侵、家暴在內共38項指控，若罪名成立，恐面臨多年監禁。

▲挪威梅特瑪莉王儲妃（左1）、哈康王儲（Prince Haakon）、英格麗亞莉珊德拉公主（Princess Ingrid Alexandra）、斯維爾馬格努斯王子（Prince Sverre Magnus）以及王儲繼子柏格荷伊比（最右）。（圖／達志影像／美聯社）



艾普斯坦醜聞延燒 名字出現在檔案逾千次

除了兒子的官司，王儲妃梅特瑪莉自身的操守也遭到質疑。美國司法部日前公開艾普斯坦案的相關檔案，驚見梅特瑪莉的名字在2011至2014年間出現逾千次，顯示兩人往來異常頻繁。

雖然梅特瑪莉已透過聲明致歉，坦承當年「判斷有誤」，應為未詳加查核艾普斯坦背景負責，但這份聲明顯然無法平息民憤。《每日雜誌報》（Dagbladet）調查指出，高達92%的受訪民眾知悉此醜聞，且其中有76%的人因此對她完全失去信心。

王室支持度重挫 近半民眾：她不適任王后

受到「繼子性侵」與「淫魔富豪」雙重打擊，挪威王室的支持度已跌至61%，創下近年新低。根據《世道報》（VG）等三家主流媒體同步發布的民調顯示，有44%的受訪者直言，梅特瑪莉已不適任未來王后，僅剩33%的人持支持態度。

政治編輯赫勒（Lars Helle）分析，對於王室成員而言，「尊重與信任」是立足之本，梅特瑪莉目前的聲譽嚴重受損，即便未來依法即位，恐怕也難以獲得人民認同。

儘管王室發言人史瓦內邁爾（Sara Svanemyr）對民調不予置評，但在現任國王哈拉爾（King Harald）高齡88歲且健康狀況不佳的情況下，這場「繼承者危機」已成為挪威君主制存續的最大考驗。