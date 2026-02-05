華盛頓郵報裁員！　1／3員工受影響

▲貝佐斯。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

由亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）持有的《華盛頓郵報》2日啟動大規模裁員。根據外媒取得的內部全員電話會議錄音，這波裁撤將影響全公司所有部門，約占員工總數3分之1，新聞編採部門更將流失「數百人」，為這家創立於1877年的老牌媒體帶來重大衝擊。

「血洗」新聞室

路透社取得該電話錄音，郵報發言人證實，裁員涵蓋國際、編輯、本地（Metro）與體育等核心版面。華盛頓巴爾的摩新聞公會指出，僅新聞室就有數百名記者與編輯受到影響。一名不具名記者形容，這次裁員形同「血洗」。

總編輯穆雷（Matt Murray）在會議中表示，報社長期沿用的組織架構，仍停留在過去地方報紙具備壟斷優勢的年代，已無法因應現況，「我們必須找到新的前進方向，建立更穩固的基礎」。此次裁員距離郵報宣布縮減2026年冬季奧運報導規模僅數日，反映財務壓力持續升高。

郵報付費發行量嚴重下滑

近年來，《華盛頓郵報》與其他大型城市報紙一樣，面臨讀者與營收雙雙下滑的困境。根據美國稽核媒體聯盟數據，郵報2025年平均每日付費發行量約9萬7000份，遠低於2020年的25萬份。

郵報在聲明中表示，這是為未來所做的「艱難但果斷行動」，透過全面重組，強化新聞特色與讀者黏著度。貝佐斯2013年以2.5億美元收購郵報時，曾承諾不干預日常編務，但也坦言未來勢必出現改變。

郵報工會公開批評貝佐斯

郵報工會則批評，若貝佐斯不再願意投資支撐郵報的公共使命，「那麼這份報紙應該交給願意承擔責任的人」。前發行人葛拉漢（Don Graham）也表示，對許多優秀記者與老友失業感到悲痛，直言自己將「不得不學習用新的方式閱讀郵報」。