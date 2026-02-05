　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輝達H200晶片售「字節跳動」仍卡關！　因川普祭KYC條款

▲▼ 輝達 。（圖／路透）

▲川普政府目前已表態，願意允許字節跳動採購輝達H200晶片。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

《路透社》引述知情人士消息指出，美國政府目前已表態，願意允許中國科技巨頭「字節跳動」（ByteDance）採購輝達（Nvidia）的H200晶片，然而這項交易目前卡在最後一關。消息來源透露，輝達尚未同意美國政府針對晶片用途所提出的相關附加條件。

川普政府雖點頭　輝達對「KYC」條款仍有疑慮

知情人士表示，美國政府大約在兩週前就已表達會核發許可證的意願，但輝達對於政府目前擬定的《認識你的客戶》（Know-Your-Customer, KYC）要求仍未點頭。這項條款的核心目的，是為了確保中國軍方無法透過任何管道取得這些高性能晶片。

除了字節跳動的訂單外，輝達目前正廣泛地與美方官員進行談判，針對將H200晶片出貨給中國其他公司的授權條款進行最後協商。

輝達：條件必須「切實可行」否則訂單將流失

對此，輝達發言人在聲明中強調，輝達在美國政府與客戶之間扮演的是仲介角色，而客戶本身也必須遵守美國的限制規定。

輝達表示，公司無法單方面接受或拒絕許可條件，「雖然KYC很重要，但並非核心問題。對美國產業而言，銷售條件必須在商業上『切實可行』，否則市場將會持續流向其他國家的替代方案。」

川普親自綠燈放行　AMD同級晶片亦有望過關

字節跳動以及美國商務部均未對此做出回應。

不過消息來源指出，由於川普（Donald Trump）本人已經在解決國家安全疑慮的前提下，親自為這項交易「開綠燈」，外界預期美國最終仍會允許輝達出售H200晶片。此外，超微（AMD）的類似等級晶片，預計也將在相同的國安條件下獲准銷往中國。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鼎泰豐服務員國旗胸針藏玄機　「1人會3國語言」千人讚翻
快訊／北港武德宮清晨竄火！　18警消緊急灌救
日本妹「整形前後」同框自拍　逾1500萬人次見證
日本WBC夢幻打線成形！　大谷領軍16人累計1813轟
威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！財神方位曝光
美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密
台積電加碼投資5440億！　熊本二廠「跳級量產」3奈米

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

挪威王儲妃認與淫魔往來！長子涉「迷姦」痛哭喊冤　4成民眾喊廢

輝達H200晶片售「字節跳動」仍卡關！　因川普祭KYC條款

台積電加碼5440億！　日媒曝熊本二廠「跳級量產3奈米」

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

恐怖煉獄！奈及利亞大屠殺　170人遭「反綁跪地」集體處決

川普深夜報喜！習近平承諾「對美大採購」　清單曝光

不敵觀光公害！　富士山「新倉山淺間公園」櫻花祭取消

台灣惡女大鬧澳洲！判決出爐滾地耍賴　33歲燒房撞室友

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

抗衡中國！　美歐日建立關鍵礦產合作夥伴關係

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

挪威王儲妃認與淫魔往來！長子涉「迷姦」痛哭喊冤　4成民眾喊廢

輝達H200晶片售「字節跳動」仍卡關！　因川普祭KYC條款

台積電加碼5440億！　日媒曝熊本二廠「跳級量產3奈米」

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

恐怖煉獄！奈及利亞大屠殺　170人遭「反綁跪地」集體處決

川普深夜報喜！習近平承諾「對美大採購」　清單曝光

不敵觀光公害！　富士山「新倉山淺間公園」櫻花祭取消

台灣惡女大鬧澳洲！判決出爐滾地耍賴　33歲燒房撞室友

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

抗衡中國！　美歐日建立關鍵礦產合作夥伴關係

台中小吃店濺血！男當媽媽面持利刃刺顧客右肩　雙方沒糾紛

恐怖畫面曝光！台鐵員工蹲下作業「車廂緩緩接近」　遭夾險成肉餅

挪威王儲妃認與淫魔往來！長子涉「迷姦」痛哭喊冤　4成民眾喊廢

女兒翹家10年只會要錢　老夫妻心痛「終止收養」斬31年情

「為什麼只有我們？」羅哈斯怒轟WBC保險問題　無法接受被擋出賽

釣小管漁船被貨櫃輪撞沉！船主求償2941萬　船長二副神隱仍判賠

00929績效表現亮眼！股民：月配息有感、成長動能更吸睛

騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

鼎泰豐服務員國旗胸針藏玄機　「1人會3國語言」千人讚翻

快訊／北港武德宮清晨竄火！1樓金紙堆燃燒　警消出動18人灌救

【700萬被搶】57歲女陷戀愛詐騙！ 歹徒抓錢袋「撞柱狂奔」

國際熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

科技股重挫！那指收黑逾350點　台積電ADR跌近3％

Google財報出爐　盤後一度重挫6%

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

川普深夜報喜　習近平承諾「對美大採購」

比爾蓋茲首度回應：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲前妻：「淫魔富豪」勾起婚姻痛苦回憶

淫魔富豪檔案曝　15年前「吃人」指控引關注

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

CNN追問艾普斯坦案　川普白宮爆氣嗆記者

台積電加碼5440億　熊本二廠跳級量產3奈米

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

男客機上性侵犯16歲少女　機長霸氣折返航班

更多熱門

相關新聞

川普深夜報喜　習近平承諾「對美大採購」

川普深夜報喜　習近平承諾「對美大採購」

美國總統川普（Donald Trump）稍早對外證實，已與中國國家主席習近平完成通話。川普形容這是一場「非常出色」且長久深入的對話，雙方在通訊中廣泛討論多項重要議題。川普除了對4月的訪中行程表示期待，更透露中方已承諾將大幅增加對美農產品採購，並特別提及雙方談及了台灣問題與區域情勢。

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

美國務卿：準備好與伊朗會談　須談飛彈與核子計畫

美國務卿：準備好與伊朗會談　須談飛彈與核子計畫

Google財報出爐　盤後一度重挫6%

Google財報出爐　盤後一度重挫6%

科技股重挫！那指收黑逾350點　台積電ADR跌近3％

科技股重挫！那指收黑逾350點　台積電ADR跌近3％

關鍵字：

川普輝達字節跳動AI晶片H200北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

吳淡如認「放棄日本長居權」　鬆口背後原因

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面