輝達H200晶片售「字節跳動」仍卡關！　因川普祭KYC條款

▲川普政府目前已表態，願意允許字節跳動採購輝達H200晶片。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

《路透社》引述知情人士消息指出，美國政府目前已表態，願意允許中國科技巨頭「字節跳動」（ByteDance）採購輝達（Nvidia）的H200晶片，然而這項交易目前卡在最後一關。消息來源透露，輝達尚未同意美國政府針對晶片用途所提出的相關附加條件。

川普政府雖點頭 輝達對「KYC」條款仍有疑慮

知情人士表示，美國政府大約在兩週前就已表達會核發許可證的意願，但輝達對於政府目前擬定的《認識你的客戶》（Know-Your-Customer, KYC）要求仍未點頭。這項條款的核心目的，是為了確保中國軍方無法透過任何管道取得這些高性能晶片。

除了字節跳動的訂單外，輝達目前正廣泛地與美方官員進行談判，針對將H200晶片出貨給中國其他公司的授權條款進行最後協商。

輝達：條件必須「切實可行」否則訂單將流失

對此，輝達發言人在聲明中強調，輝達在美國政府與客戶之間扮演的是仲介角色，而客戶本身也必須遵守美國的限制規定。

輝達表示，公司無法單方面接受或拒絕許可條件，「雖然KYC很重要，但並非核心問題。對美國產業而言，銷售條件必須在商業上『切實可行』，否則市場將會持續流向其他國家的替代方案。」

川普親自綠燈放行 AMD同級晶片亦有望過關

字節跳動以及美國商務部均未對此做出回應。

不過消息來源指出，由於川普（Donald Trump）本人已經在解決國家安全疑慮的前提下，親自為這項交易「開綠燈」，外界預期美國最終仍會允許輝達出售H200晶片。此外，超微（AMD）的類似等級晶片，預計也將在相同的國安條件下獲准銷往中國。