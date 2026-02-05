台積電加碼5440億！　日媒曝熊本二廠「跳級量產3奈米」

▲台積電熊本廠。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

台積電赴日投資再傳重大進展！日媒報導指出，台積電已正式彙整計畫並通報日本政府，準備在熊本縣量產日本國內首見的「3奈米」最先進半導體。隨著技術製程升級，投資規模也將從原先預計的122億美元，大幅飆升至170億美元。台積電高層也預定今（5）日拜會日本首相高市早苗，親自傳達這項關鍵決策。

直攻3奈米先進製程 投資規模加碼近50億美元

根據《讀賣新聞》報導，政府相關人士4日透露，台積電（TSMC）已針對熊本二廠的量產計畫進行大幅度修正。原先台積電規劃在位於菊陽町興建中的熊本二廠，生產6至12奈米製程產品，投資規模約為122億美元；然而，最新的計畫顯示將跳級提升至「3奈米」最先進製程，總投資金額也隨之攀升至170億美元（約新台幣5440億元）。

據了解，台積電高層預計最快於5日親自前往首相官邸，向日本首相高市早苗傳達這項最新決定。隨後台積電將與日本經濟產業省就事業計畫的變更展開具體協議。

鎖定AI、自動駕駛市場 補足日本國內製造空白

半導體微縮化技術是效能的核心，製程越先進，越能處理高速且龐大的數據。目前3奈米半導體主要鎖定人工智慧（AI）數據中心、自動駕駛以及機器人等尖端領域。

由於目前日本國內尚未具備製造3奈米產品的據點，台積電此項量產計畫，無疑將填補日本在最先進半導體製造上的空白。

針對全球關注的市場競爭問題，日本政府認為，以國產化為目標的半導體企業「Rapidus」預計在2027年度於北海道量產2奈米產品，由於3奈米與2奈米的用途不同，評估兩者不會產生市場競爭衝突。

經濟安保考量 日本政府研議追加補助支援

面對全球半導體爭奪戰加劇以及中國廠商市佔率擴大，目前全球具備10奈米以下微縮製造能力的工廠仍集中於台灣與美國。高市內閣目前正將半導體、AI及數位領域列為集中投資標的，透過巨額補助金招攬頂尖大廠赴日。

針對熊本二廠，日本政府在2024年已決定提供最高7320億日圓的補助金。鑑於此次台積電升級製程至3奈米對強化國內製造能力具備重大意義，日本政府正積極研議提供追加支援，政府也期待新工廠能成為帶動地方活化、構建「產業聚落」戰略核心支柱。