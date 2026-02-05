　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

博田醫院遭控廠商代刀　院長喊冤曝「全台很多醫院都這樣」

▲▼博田醫院。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄博田醫院爆代刀爭議，院長謝榮豪喊冤。（圖／記者許宥孺攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄博田醫院院長謝榮豪遭爆料，找醫療器材商代執行手術，衛生局今（4）日無預警前往醫院調查，依法對院方、謝榮豪分別開罰50萬元罰鍰。對此，謝榮豪大聲喊冤，稱廠商進醫院都要登記，而且有時護理師力氣小，廠商會協助粗重工作，「全台灣很多醫院都這樣運作」。

被控「代刀」遭開罰　院長喊冤：廠商只是協助

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝榮豪表示，遭爆料案例是一名80幾歲老婦人，20年前開過刀，因為鄰近關節又退化壞掉，需要進行脊椎翻修手術，但因為開刀不易、複雜度高，已被多家醫院拒絕，最後是他扛下這個吃力不討好的手術，而且植入釘棒和骨融合支架也完全是健保品項，不讓老人家多花錢。

謝榮豪指出，當時他已經把全部困難、關鍵的步驟完成，只差把橫桿加上去、螺帽鎖緊、縫合傷口就完成，但因婦人流血不少，不能硬來，需要術中加壓止血穩定一下，所以他才下來手術台，趁此請護理師和廠商協助測量一下連接橫桿的長度，根本不是「代刀」，結果就是這短短幾秒，被不肖員工偷拍惡意爆料，還斷章取義渲染，不僅侵犯病人隱私，也汙衊了他花費4小時40分鐘幫病人賣力手術的辛苦。

▲博田醫院院長謝榮豪遭爆料找醫材商代刀。（圖／翻攝自醫院官網）

▲博田醫院院長謝榮豪。（圖／翻攝自博田醫院）

廠商上手術台「不犯法」　「全台很多醫院都這樣運作」

根據《上報》報導，謝榮豪透露，廠商上手術台「並不犯法」，博田醫院也規範廠商進入要登記、門禁卡感應，因為像是換人工關節、搬運粗重器材，幫病患抬腳換髖關節，有時護理師抬不動，都是由廠商協助，全台很多醫院都是這樣運作，院方也會監控廠商刷手、乾淨流程，也讓廠商可以監控、提醒器械使用，畢竟一個螺絲釘尺寸好幾種，護理人員不太可能全記清楚。

稱遭牽連成犧牲品　強調只負責救人不涉經營權鬥爭

謝榮豪感嘆，低成本的斷章取義抹黑，可悲地變成了醫院經營權鬥爭的廉價工具，卻可能傷害了一大群努力為台灣病人努力奮鬥堅持的醫療人員，他相信社會公義法律自有公評，也完全配合高雄市衛生局釐清細節和真相，「希望趕快進入法律程序。越快越好！」

謝榮豪坦言，他們只是醫院受雇的員工，不該成為鬥爭的犧牲品，何況眾人好不容易挺過醫院財務被不當挪用、欠薪欠藥欠材料的艱難時期，當時都堅守崗位，「醫院經營權紛爭家族鬥爭，完全不關我的事，我連0.00001%都沒有！我只負責盡心盡力醫治病人。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鼎泰豐服務員國旗胸針藏玄機　「1人會3國語言」千人讚翻
快訊／北港武德宮清晨竄火！　18警消緊急灌救
日本妹「整形前後」同框自拍　逾1500萬人次見證
日本WBC夢幻打線成形！　大谷領軍16人累計1813轟
威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！財神方位曝光
美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密
台積電加碼投資5440億！　熊本二廠「跳級量產」3奈米

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鼎泰豐服務員國旗胸針藏玄機　「1人會3國語言」千人讚翻

博田醫院遭控廠商代刀　院長喊冤曝「全台很多醫院都這樣」

DJ SODA截圖點名！　粉專逆風「最好你們沒講過」後道歉

寒流「先濕後乾」下探6℃　10度以下區域擴大

「香菜花生奶茶」上市！　敲碗蔡英文試喝心得

DJ SODA深夜連發文：長期遭外貌羞辱　截圖點名粉專

周六寒流「急探6度」轉雨　高山有望追雪

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」下探極端低溫

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

周六寒流來襲「最冷時刻」出爐　下周又有東北季風報到

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

鼎泰豐服務員國旗胸針藏玄機　「1人會3國語言」千人讚翻

博田醫院遭控廠商代刀　院長喊冤曝「全台很多醫院都這樣」

DJ SODA截圖點名！　粉專逆風「最好你們沒講過」後道歉

寒流「先濕後乾」下探6℃　10度以下區域擴大

「香菜花生奶茶」上市！　敲碗蔡英文試喝心得

DJ SODA深夜連發文：長期遭外貌羞辱　截圖點名粉專

周六寒流「急探6度」轉雨　高山有望追雪

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」下探極端低溫

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

周六寒流來襲「最冷時刻」出爐　下周又有東北季風報到

台中小吃店濺血！男當媽媽面持利刃刺顧客右肩　雙方沒糾紛

恐怖畫面曝光！台鐵員工蹲下作業「車廂緩緩接近」　遭夾險成肉餅

挪威王儲妃認與淫魔往來！長子涉「迷姦」痛哭喊冤　4成民眾喊廢

女兒翹家10年只會要錢　老夫妻心痛「終止收養」斬31年情

「為什麼只有我們？」羅哈斯怒轟WBC保險問題　無法接受被擋出賽

釣小管漁船被貨櫃輪撞沉！船主求償2941萬　船長二副神隱仍判賠

00929績效表現亮眼！股民：月配息有感、成長動能更吸睛

騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

鼎泰豐服務員國旗胸針藏玄機　「1人會3國語言」千人讚翻

快訊／北港武德宮清晨竄火！1樓金紙堆燃燒　警消出動18人灌救

【拖板車恐怖失控】翻覆撞民宅！駕駛噴飛當場亡

生活熱門新聞

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

飯店公告雙人房限睡一張床！動另一張要加錢

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

LINE免費「過年8款貼圖」！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

周六寒流來襲「最冷時刻」出爐　下周又有東北季風報到

北投「皇池溫泉」3月底停業　業者證實

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

DJ SODA曝遭外貌羞辱　截圖點名粉專

尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺：45萬

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

發泡錠不能直接吞！藥師曝恐怖案例

大S猝逝完整時間軸　醫：「泡湯+吃退燒」致命主因

威力彩衝9.7億！命理師點名「4生肖、4星座」偏財運旺爆

更多熱門

相關新聞

代刀挨罰百萬！博田院長嘆被員工偷拍

代刀挨罰百萬！博田院長嘆被員工偷拍

高雄博田醫院院長謝榮豪遭爆料，找醫療器材商代執行手術，衛生局今（4）日無預警前往醫院調查，依法對院方、謝榮豪分別開罰50萬元罰鍰。謝榮豪稍早在個人臉書還原當時狀況，強調自己「開誠佈公完全不閃躲」，認為自己是被不肖員工偷拍侵犯病人隱私的影片，斷章取義污衊他的辛苦，還變成醫院經營權鬥爭的廉價工具，他相信社會公義法律自有公評，「希望趕快進入法律程序。越快越好！」

即／博田醫院院長爆「找廠商代刀」！衛生局開鍘

即／博田醫院院長爆「找廠商代刀」！衛生局開鍘

醫院評鑑效期4年改6年　石崇良：建立常態監測機制

醫院評鑑效期4年改6年　石崇良：建立常態監測機制

被爆放任廠商無照執刀！醫發聲

被爆放任廠商無照執刀！醫發聲

中榮爆醫材廠商代刀　石崇良：成立專案小組調查

中榮爆醫材廠商代刀　石崇良：成立專案小組調查

關鍵字：

博田醫院代刀廠商台中榮總

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

吳淡如認「放棄日本長居權」　鬆口背後原因

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面