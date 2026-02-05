博田醫院遭控廠商代刀　院長喊冤曝「全台很多醫院都這樣」

▲高雄博田醫院爆代刀爭議，院長謝榮豪喊冤。（圖／記者許宥孺攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄博田醫院院長謝榮豪遭爆料，找醫療器材商代執行手術，衛生局今（4）日無預警前往醫院調查，依法對院方、謝榮豪分別開罰50萬元罰鍰。對此，謝榮豪大聲喊冤，稱廠商進醫院都要登記，而且有時護理師力氣小，廠商會協助粗重工作，「全台灣很多醫院都這樣運作」。

被控「代刀」遭開罰 院長喊冤：廠商只是協助

謝榮豪表示，遭爆料案例是一名80幾歲老婦人，20年前開過刀，因為鄰近關節又退化壞掉，需要進行脊椎翻修手術，但因為開刀不易、複雜度高，已被多家醫院拒絕，最後是他扛下這個吃力不討好的手術，而且植入釘棒和骨融合支架也完全是健保品項，不讓老人家多花錢。

謝榮豪指出，當時他已經把全部困難、關鍵的步驟完成，只差把橫桿加上去、螺帽鎖緊、縫合傷口就完成，但因婦人流血不少，不能硬來，需要術中加壓止血穩定一下，所以他才下來手術台，趁此請護理師和廠商協助測量一下連接橫桿的長度，根本不是「代刀」，結果就是這短短幾秒，被不肖員工偷拍惡意爆料，還斷章取義渲染，不僅侵犯病人隱私，也汙衊了他花費4小時40分鐘幫病人賣力手術的辛苦。

▲博田醫院院長謝榮豪。（圖／翻攝自博田醫院）

廠商上手術台「不犯法」 「全台很多醫院都這樣運作」

根據《上報》報導，謝榮豪透露，廠商上手術台「並不犯法」，博田醫院也規範廠商進入要登記、門禁卡感應，因為像是換人工關節、搬運粗重器材，幫病患抬腳換髖關節，有時護理師抬不動，都是由廠商協助，全台很多醫院都是這樣運作，院方也會監控廠商刷手、乾淨流程，也讓廠商可以監控、提醒器械使用，畢竟一個螺絲釘尺寸好幾種，護理人員不太可能全記清楚。

稱遭牽連成犧牲品 強調只負責救人不涉經營權鬥爭

謝榮豪感嘆，低成本的斷章取義抹黑，可悲地變成了醫院經營權鬥爭的廉價工具，卻可能傷害了一大群努力為台灣病人努力奮鬥堅持的醫療人員，他相信社會公義法律自有公評，也完全配合高雄市衛生局釐清細節和真相，「希望趕快進入法律程序。越快越好！」

謝榮豪坦言，他們只是醫院受雇的員工，不該成為鬥爭的犧牲品，何況眾人好不容易挺過醫院財務被不當挪用、欠薪欠藥欠材料的艱難時期，當時都堅守崗位，「醫院經營權紛爭家族鬥爭，完全不關我的事，我連0.00001%都沒有！我只負責盡心盡力醫治病人。」