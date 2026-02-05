川普深夜報喜！習近平承諾「對美大採購」　清單曝光

▲美國總統川普4日晚間與中國國家主席習近平通話。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）稍早對外證實，已與中國國家主席習近平完成通話。川普形容這是一場「非常出色」且長久深入的對話，雙方在通訊中廣泛討論多項重要議題。川普除了對4月的訪中行程表示期待，更透露中方已承諾將大幅增加對美農產品採購，並特別提及雙方談及了台灣問題與區域情勢。

川習通話談及台灣 川普期待4月訪中行程

川普透過社群媒體指出，他在這場長時間的通話中，與習近平就多項核心議題進行了徹底討論。除了備受關注的貿易與軍事課題，川普特別點名兩人談到了「台灣」議題，以及目前的俄烏戰爭與伊朗局勢。

此外，川普提到他即將於4月前往中國進行訪問，並對此行程表示「非常期待」。他強調，美中兩國的關係，以及他與習近平個人的交情都「極其良好」，且雙方均體認到維持這種友好關係的重要性。

中方承諾大採購 大豆採購量上看2500萬公噸

在經貿合作方面，川普釋出了多項正面消息。他透露中國正考慮增購更多美國農產品，其中本季的大豆採購量將提升至2000萬公噸，而中方更已承諾在下一個產季將採購量進一步提高至2500萬公噸。

除了農產品，通話內容亦涵蓋了能源與工業領域，包括中國向美國購買石油與瓦斯，以及飛機引擎的交付事宜。川普對此形容，所有討論內容都「非常正向」。

展望未來三年 美中關係持續看好

川普在文末展現了對未來外交成果的強大信心。他相信在未來三年的總統任期內，美中之間將在與習主席及中華人民共和國的相關事務上，取得更多積極的成果。川普對此番通話的評價極高，認為這為兩國關係的穩定發展奠定了良好基調。