恐怖煉獄！奈及利亞大屠殺　170人遭「反綁跪地」集體處決

▲奈及利亞中部與北部偏遠村莊日前發生恐怖襲擊 。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

奈及利亞中部與北部偏遠村莊日前發生恐怖襲擊，一群武裝份子闖入村落，不僅縱火焚燒民房，更將居民雙手反綁後進行行刑式處決。當地官員與警方表示，這兩起襲擊共造成近200人慘遭殺害，目前安全部隊已進入山區搜索生還者並追緝兇嫌。

慘遭處決式血洗 170名村民反綁被殺

根據路透社報導，這起最嚴重的襲擊發生在奈及利亞中部的瓜拉州（Kwara）沃羅（Woro）社區。當地議員阿邁德（Saidu Baba Ahmed）證實，大批武裝盜匪於3日闖入村莊，目前已知至少有170人死亡。

阿邁德痛批，這些武裝份子手段極其殘忍，他們先將村民集中後，把人的雙手反綁在背後，接著進行集體處決。阿邁德也向媒體提供了遺體堆疊的慘烈照片。

襲擊發生時，許多人驚慌逃往周邊叢林，暴徒隨後縱火焚燒民房與商店，企圖將村莊夷為平地。

拒絕效忠極端分子 佈道會變「修羅場」

當地居民透露，這群武裝份子疑似是長期在村內傳教的極端分子。事發當天，這群人要求村民放棄對奈及利亞政府的效忠，並改採伊斯蘭教法，遭到村民嚴正拒絕。

沒想到當村民表達反對意見時，這群武裝分子竟在3日的佈道會上直接開槍掃射，現場頓時淪為修羅場。

瓜拉州警方發言人埃吉雷-阿德耶米（Adetoun Ejire-Adeyemi）表示，軍警已全面動員進入該區進行搜救，但目前尚未提供最終確切的傷亡人數。阿邁德則表示，他正與軍方在村內「整理遺體」，並持續在附近區域搜尋失蹤者的下落。

北部同步受襲 和平協議淪廢紙

除了瓜拉州的慘劇，北部的卡齊納州（Katsina）也同步遭到襲擊，武裝份子採取「挨家挨戶」搜索的方式，近距離射殺至少21名受害者。這場攻擊也正式宣告當地社區與武裝幫派維持半年的和平協議破裂。

奈及利亞目前正面臨巨大的安全壓力，美國總統川普（Donald Trump）去年曾公開抨擊奈及利亞政府未能保護基督徒，美軍更在去年12月25日針對恐怖分子目標發動打擊。

儘管奈國當局強調正與華府合作改善治安，且否認有系統性迫害基督徒，但偏遠地區居民為了保命，往往被迫集資籌款交給土匪以換取和平，處境極其艱難。