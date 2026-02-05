　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖煉獄！奈及利亞大屠殺　170人遭「反綁跪地」集體處決

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲奈及利亞中部與北部偏遠村莊日前發生恐怖襲擊 。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

奈及利亞中部與北部偏遠村莊日前發生恐怖襲擊，一群武裝份子闖入村落，不僅縱火焚燒民房，更將居民雙手反綁後進行行刑式處決。當地官員與警方表示，這兩起襲擊共造成近200人慘遭殺害，目前安全部隊已進入山區搜索生還者並追緝兇嫌。

慘遭處決式血洗　170名村民反綁被殺

根據路透社報導，這起最嚴重的襲擊發生在奈及利亞中部的瓜拉州（Kwara）沃羅（Woro）社區。當地議員阿邁德（Saidu Baba Ahmed）證實，大批武裝盜匪於3日闖入村莊，目前已知至少有170人死亡。

阿邁德痛批，這些武裝份子手段極其殘忍，他們先將村民集中後，把人的雙手反綁在背後，接著進行集體處決。阿邁德也向媒體提供了遺體堆疊的慘烈照片。

襲擊發生時，許多人驚慌逃往周邊叢林，暴徒隨後縱火焚燒民房與商店，企圖將村莊夷為平地。

拒絕效忠極端分子　佈道會變「修羅場」

當地居民透露，這群武裝份子疑似是長期在村內傳教的極端分子。事發當天，這群人要求村民放棄對奈及利亞政府的效忠，並改採伊斯蘭教法，遭到村民嚴正拒絕。

沒想到當村民表達反對意見時，這群武裝分子竟在3日的佈道會上直接開槍掃射，現場頓時淪為修羅場。

瓜拉州警方發言人埃吉雷-阿德耶米（Adetoun Ejire-Adeyemi）表示，軍警已全面動員進入該區進行搜救，但目前尚未提供最終確切的傷亡人數。阿邁德則表示，他正與軍方在村內「整理遺體」，並持續在附近區域搜尋失蹤者的下落。

北部同步受襲　和平協議淪廢紙

除了瓜拉州的慘劇，北部的卡齊納州（Katsina）也同步遭到襲擊，武裝份子採取「挨家挨戶」搜索的方式，近距離射殺至少21名受害者。這場攻擊也正式宣告當地社區與武裝幫派維持半年的和平協議破裂。

奈及利亞目前正面臨巨大的安全壓力，美國總統川普（Donald Trump）去年曾公開抨擊奈及利亞政府未能保護基督徒，美軍更在去年12月25日針對恐怖分子目標發動打擊。

儘管奈國當局強調正與華府合作改善治安，且否認有系統性迫害基督徒，但偏遠地區居民為了保命，往往被迫集資籌款交給土匪以換取和平，處境極其艱難。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！財神方位曝光
美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密
台積電加碼投資5440億！　熊本二廠「跳級量產」3奈米
台灣惡女大鬧澳洲！判決出爐滾地耍賴　33歲燒房撞室友
皇池要熄燈了！北投25年溫泉老字號「3月底結束營業」　未來規
保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊
川習深夜通話談台灣　習近平承諾「對美採購」清單曝光
10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

輝達H200晶片售「字節跳動」仍卡關！　因川普祭KYC條款

台積電加碼5440億！　日媒曝熊本二廠「跳級量產3奈米」

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

恐怖煉獄！奈及利亞大屠殺　170人遭「反綁跪地」集體處決

川普深夜報喜！習近平承諾「對美大採購」　清單曝光

不敵觀光公害！　富士山「新倉山淺間公園」櫻花祭取消

台灣惡女大鬧澳洲！判決出爐滾地耍賴　33歲燒房撞室友

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

抗衡中國！　美歐日建立關鍵礦產合作夥伴關係

美國務卿：準備好與伊朗會談　須談飛彈與核子計畫

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

輝達H200晶片售「字節跳動」仍卡關！　因川普祭KYC條款

台積電加碼5440億！　日媒曝熊本二廠「跳級量產3奈米」

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

恐怖煉獄！奈及利亞大屠殺　170人遭「反綁跪地」集體處決

川普深夜報喜！習近平承諾「對美大採購」　清單曝光

不敵觀光公害！　富士山「新倉山淺間公園」櫻花祭取消

台灣惡女大鬧澳洲！判決出爐滾地耍賴　33歲燒房撞室友

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

抗衡中國！　美歐日建立關鍵礦產合作夥伴關係

美國務卿：準備好與伊朗會談　須談飛彈與核子計畫

日本史上最強打線成形！大谷翔平領軍 16人累計1813轟

ARM財測不如預期　盤後重挫近9%

00929績效表現亮眼！財經專家：半導體權重近五成，居同類產品前茅

輝達H200晶片售「字節跳動」仍卡關！　因川普祭KYC條款

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

「最不甘心的是不能一起奮戰」　張肇元動TJ手術喊話球迷續挺台鋼

帕拉斯才剛發片「轉當業務親騎機車送CD」　他卻慘摔車…傷勢曝光

2月5日星座運勢／單身者看這！金牛旅遊散心遇桃花

證交所投標「台北101」股權　3原因潛在買家不出手

首例！　央行下架「生肖套幣」因白銀漲太兇

【700萬被搶】57歲女陷戀愛詐騙！ 歹徒抓錢袋「撞柱狂奔」

國際熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

科技股重挫！那指收黑逾350點　台積電ADR跌近3％

Google財報出爐　盤後一度重挫6%

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

川普深夜報喜　習近平承諾「對美大採購」

比爾蓋茲首度回應：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲前妻：「淫魔富豪」勾起婚姻痛苦回憶

淫魔富豪檔案曝　15年前「吃人」指控引關注

CNN追問艾普斯坦案　川普白宮爆氣嗆記者

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

男客機上性侵犯16歲少女　機長霸氣折返航班

台積電加碼5440億　熊本二廠跳級量產3奈米

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

更多熱門

相關新聞

奈及利亞村莊遭血洗　武裝盜匪掃射35死

奈及利亞村莊遭血洗　武裝盜匪掃射35死

奈及利亞中部夸拉州（Kwara）偏遠村莊沃羅（Woro）於當地時間3日遭武裝盜匪血洗，至少造成35人喪命。槍手闖入村莊大肆射殺村民，更放火焚燒建築物與店家，迫使居民逃往周邊叢林躲避。

26歲女歌手驟逝　家中熟睡被蛇咬

26歲女歌手驟逝　家中熟睡被蛇咬

奈政府點頭　川普：美軍徹底殲滅ISIS據點

奈政府點頭　川普：美軍徹底殲滅ISIS據點

即／川普：美軍對奈及利亞ISIS目標發動攻擊

即／川普：美軍對奈及利亞ISIS目標發動攻擊

奈及利亞清真寺爆炸　疑自殺炸彈攻擊5死35傷

奈及利亞清真寺爆炸　疑自殺炸彈攻擊5死35傷

關鍵字：

奈及利亞

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

吳淡如認「放棄日本長居權」　鬆口背後原因

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面