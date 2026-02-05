　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

釣小管漁船被貨櫃輪撞沉！船主求償2941萬　船長二副神隱仍判賠

▲▼ 。（圖／翻攝自運安會）

▲曉洋輪撞沉茂凱8號，陸籍船長、二副缺席挨告，法院判連帶賠1398萬。（圖／翻攝自運安會）

記者黃宥寧／台北報導

新北石門外海發生一起海上碰撞事故，我國籍漁船「茂凱8號」船主林姓女子提告求償，主張船舶滅失、營業損失及無法作業等損害共2941萬餘元，先就其中1398萬5190元提訴。士林地院認曉洋輪未保持瞭望、未避碰，判陸籍船長徐男、二副滿男須連帶賠償。

2021年8月10日凌晨約1時07分，曉洋輪自基隆港出發航往台中港，航行至新北石門區外海（萬里外海）時，與總噸位14.98的茂凱8號漁船發生碰撞。茂凱8號左船身破損進水後沉沒，2名船員輕傷；曉洋輪船體則無結構損壞，但左舷留有多處刮痕，船上20名船員均安，事故未造成環境污染。

法官經查，茂凱8號為我國籍漁船，事發前自新北萬里區野柳漁港出港捕撈小管，作業結束後準備前往基隆交付漁獲；肇事的曉洋輪則為貨櫃船，船籍港登記為中國香港，隸屬中國大陸地區航運公司體系，事故發生時正由基隆港航往台中港途中。

據國家運輸安全調查委員會調查報告，曉洋輪在碰撞前以約12節船速、航向約270度航行，駕駛台由二副指揮並有1名幹練水手當值；茂凱8號當時航速約9.6節、航向約141.2度。

調查說，碰撞發生前雙方均未察覺彼此航行動態，事故發生後曉洋輪甚至未立即察覺碰撞，仍持續航行。茂凱8號船長隨即撥打海巡署緊急報案專線求援，最後由附近友船協助接駁2名船員返港就醫。

漁船船主林姓女子事後提告求償，主張茂凱8號當時位於曉洋輪右舷，依1972年國際海上避碰規則，曉洋輪應保持正確瞭望並及早避讓，但曉洋輪卻未採取任何避碰措施，導致碰撞發生。林女原本主張漁船滅失、營業損失及無法再行特定漁法作業等損害，合計約2941萬3338元，但本案訴訟先就其中一部分請求，向法院求償1398萬5190元。

本案除曉洋輪船長徐男、值班二副滿男外，林女也將「上海錦江航運（集團）股份有限公司」列為被告，要求連帶賠償。錦江公司則在法院抗辯稱，事故海域當時附近仍可能有其他船舶，且茂凱8號受損位置位於水線下方，與曉洋輪吃水狀況不符，質疑漁船並非遭曉洋輪撞擊；即便確有碰撞，也主張茂凱8號高速航行卻開啟作業燈造成光害，導致他船難以辨識其舷燈與航向，漁船本身亦未落實瞭望，應負較大與有過失。

不過法院審理後，引用運安會調查報告指出，曉洋輪在事故前3分鐘內出現航速下降、航向偏移情形，與茂凱8號AIS最後船位資料相吻合，研判2021年8月10日凌晨1時07分42秒即為碰撞時間點；岸際雷達也顯示當時1海浬內並無其他船舶，足以佐證確為曉洋輪與茂凱8號碰撞。

法官認定，本案屬交叉相遇情形，茂凱8號位於曉洋輪右舷，曉洋輪依法為讓路船，應採取避讓措施，但曉洋輪未作任何聲光警示，也未及早轉向避碰，構成疏失，為事故發生原因。

至於錦江公司是否須負連帶賠償責任，法官表示，曉洋輪原屬曉洋航運公司所有，後以光船租賃方式出租予海華公司，再由海華公司與錦江公司簽訂定期傭船契約。事故發生時，船長徐男與值班二副滿男均為海華公司僱用，錦江公司僅為定期傭船人，對船員所為「航海上事項」並無指揮監督權，因此不符合民法僱用人責任要件，判決錦江公司免負賠償責任。

法官另指出，徐男與滿男均為大陸地區人民，訴訟過程中2人均未到庭、亦未提出書狀答辯。法院認為原告提出運安會調查報告、公證報告等證據已足以認定碰撞事實與過失責任，因此判決2人須連帶賠償林女1398萬5190元，並自2024年9月25日起按年息5%計算利息，訴訟費用亦由2人連帶負擔。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鼎泰豐服務員國旗胸針藏玄機　「1人會3國語言」千人讚翻
快訊／北港武德宮清晨竄火！　18警消緊急灌救
日本妹「整形前後」同框自拍　逾1500萬人次見證
日本WBC夢幻打線成形！　大谷領軍16人累計1813轟
威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！財神方位曝光
美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密
台積電加碼投資5440億！　熊本二廠「跳級量產」3奈米

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中小吃店濺血！男當媽媽面持利刃刺顧客右肩　雙方沒糾紛

恐怖畫面曝光！台鐵員工蹲下作業「車廂緩緩接近」　遭夾險成肉餅

女兒翹家10年只會要錢　老夫妻心痛「終止收養」斬31年情

釣小管漁船被貨櫃輪撞沉！船主求償2941萬　船長二副神隱仍判賠

快訊／北港武德宮清晨竄火！1樓金紙堆燃燒　警消出動18人灌救

偷吃人夫辣聊「禁慾很久了」　小三慘賠20萬

吳敦曾爆「兒圖家產」晚年借貸度日　女兒回應了

吳敦辭世！曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

77歲吳敦睡夢中離世！　女兒揭「最大心願」：冥冥中都安排好

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人…推輪椅就跑

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

台中小吃店濺血！男當媽媽面持利刃刺顧客右肩　雙方沒糾紛

恐怖畫面曝光！台鐵員工蹲下作業「車廂緩緩接近」　遭夾險成肉餅

女兒翹家10年只會要錢　老夫妻心痛「終止收養」斬31年情

釣小管漁船被貨櫃輪撞沉！船主求償2941萬　船長二副神隱仍判賠

快訊／北港武德宮清晨竄火！1樓金紙堆燃燒　警消出動18人灌救

偷吃人夫辣聊「禁慾很久了」　小三慘賠20萬

吳敦曾爆「兒圖家產」晚年借貸度日　女兒回應了

吳敦辭世！曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

77歲吳敦睡夢中離世！　女兒揭「最大心願」：冥冥中都安排好

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人…推輪椅就跑

台中小吃店濺血！男當媽媽面持利刃刺顧客右肩　雙方沒糾紛

恐怖畫面曝光！台鐵員工蹲下作業「車廂緩緩接近」　遭夾險成肉餅

挪威王儲妃認與淫魔往來！長子涉「迷姦」痛哭喊冤　4成民眾喊廢

女兒翹家10年只會要錢　老夫妻心痛「終止收養」斬31年情

「為什麼只有我們？」羅哈斯怒轟WBC保險問題　無法接受被擋出賽

釣小管漁船被貨櫃輪撞沉！船主求償2941萬　船長二副神隱仍判賠

00929績效表現亮眼！股民：月配息有感、成長動能更吸睛

騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

鼎泰豐服務員國旗胸針藏玄機　「1人會3國語言」千人讚翻

快訊／北港武德宮清晨竄火！1樓金紙堆燃燒　警消出動18人灌救

【受傷警第一視角】滿臉血喊沒事！ 路人幫壓制中槍：打到我了啦

社會熱門新聞

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

吳敦曾爆「兒圖家產」晚年借貸度日　女兒回應了

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

77歲吳敦睡夢中離世！　女兒揭「最大心願」

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

戰鬥機聯隊爆貪瀆　名錶、性招待全都要

辣聊人夫「禁慾很久」　小三慘賠20萬

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍：打到我了啦

五金行拾獲錢包 警憑「會員卡」半小時找到失主

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

吳淡如認「放棄日本長居權」　鬆口背後原因

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面