釣小管漁船被貨櫃輪撞沉！船主求償2941萬　船長二副神隱仍判賠

曉洋輪撞沉茂凱8號，陸籍船長、二副缺席挨告，法院判連帶賠1398萬。（圖／翻攝自運安會）



記者黃宥寧／台北報導

新北石門外海發生一起海上碰撞事故，我國籍漁船「茂凱8號」船主林姓女子提告求償，主張船舶滅失、營業損失及無法作業等損害共2941萬餘元，先就其中1398萬5190元提訴。士林地院認曉洋輪未保持瞭望、未避碰，判陸籍船長徐男、二副滿男須連帶賠償。

2021年8月10日凌晨約1時07分，曉洋輪自基隆港出發航往台中港，航行至新北石門區外海（萬里外海）時，與總噸位14.98的茂凱8號漁船發生碰撞。茂凱8號左船身破損進水後沉沒，2名船員輕傷；曉洋輪船體則無結構損壞，但左舷留有多處刮痕，船上20名船員均安，事故未造成環境污染。

法官經查，茂凱8號為我國籍漁船，事發前自新北萬里區野柳漁港出港捕撈小管，作業結束後準備前往基隆交付漁獲；肇事的曉洋輪則為貨櫃船，船籍港登記為中國香港，隸屬中國大陸地區航運公司體系，事故發生時正由基隆港航往台中港途中。

據國家運輸安全調查委員會調查報告，曉洋輪在碰撞前以約12節船速、航向約270度航行，駕駛台由二副指揮並有1名幹練水手當值；茂凱8號當時航速約9.6節、航向約141.2度。

調查說，碰撞發生前雙方均未察覺彼此航行動態，事故發生後曉洋輪甚至未立即察覺碰撞，仍持續航行。茂凱8號船長隨即撥打海巡署緊急報案專線求援，最後由附近友船協助接駁2名船員返港就醫。

漁船船主林姓女子事後提告求償，主張茂凱8號當時位於曉洋輪右舷，依1972年國際海上避碰規則，曉洋輪應保持正確瞭望並及早避讓，但曉洋輪卻未採取任何避碰措施，導致碰撞發生。林女原本主張漁船滅失、營業損失及無法再行特定漁法作業等損害，合計約2941萬3338元，但本案訴訟先就其中一部分請求，向法院求償1398萬5190元。

本案除曉洋輪船長徐男、值班二副滿男外，林女也將「上海錦江航運（集團）股份有限公司」列為被告，要求連帶賠償。錦江公司則在法院抗辯稱，事故海域當時附近仍可能有其他船舶，且茂凱8號受損位置位於水線下方，與曉洋輪吃水狀況不符，質疑漁船並非遭曉洋輪撞擊；即便確有碰撞，也主張茂凱8號高速航行卻開啟作業燈造成光害，導致他船難以辨識其舷燈與航向，漁船本身亦未落實瞭望，應負較大與有過失。

不過法院審理後，引用運安會調查報告指出，曉洋輪在事故前3分鐘內出現航速下降、航向偏移情形，與茂凱8號AIS最後船位資料相吻合，研判2021年8月10日凌晨1時07分42秒即為碰撞時間點；岸際雷達也顯示當時1海浬內並無其他船舶，足以佐證確為曉洋輪與茂凱8號碰撞。

法官認定，本案屬交叉相遇情形，茂凱8號位於曉洋輪右舷，曉洋輪依法為讓路船，應採取避讓措施，但曉洋輪未作任何聲光警示，也未及早轉向避碰，構成疏失，為事故發生原因。

至於錦江公司是否須負連帶賠償責任，法官表示，曉洋輪原屬曉洋航運公司所有，後以光船租賃方式出租予海華公司，再由海華公司與錦江公司簽訂定期傭船契約。事故發生時，船長徐男與值班二副滿男均為海華公司僱用，錦江公司僅為定期傭船人，對船員所為「航海上事項」並無指揮監督權，因此不符合民法僱用人責任要件，判決錦江公司免負賠償責任。

法官另指出，徐男與滿男均為大陸地區人民，訴訟過程中2人均未到庭、亦未提出書狀答辯。法院認為原告提出運安會調查報告、公證報告等證據已足以認定碰撞事實與過失責任，因此判決2人須連帶賠償林女1398萬5190元，並自2024年9月25日起按年息5%計算利息，訴訟費用亦由2人連帶負擔。