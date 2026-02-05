日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

▲抖音網紅rori0714分享自己整形前後對比。（圖／翻攝Ｘ、抖音，下同）



記者張靖榕／綜合報導

日本TikTok網美「rori0714」近日在社群平台掀起熱議。她公開透過AI生成的「整形前後合照」，將過去與現在的自己同框呈現，外貌差異之大引發網友震撼，相關畫面在網路上累計已超過1500萬人次瀏覽，逾20萬人按讚。

接受多項手術徹底翻轉外型

rori0714以形象甜美走紅，她透露，自己不僅接受多項整形手術，體重也從原本的92公斤減至42公斤，整體外型可說徹底翻轉。她日前在社群平台X分享AI合成照片，畫面中可見整形前後的自己在眼睛、鼻子、嘴巴與臉型等部位差異明顯，幾乎判若兩人。她也坦言，看到合成畫面時「連自己都看哭了」。

網友熱議

貼文曝光後迅速引發討論，不少粉絲留言稱讚她「變得很可愛」、「努力真的有成果」，也有人對她的轉變表示佩服。不過，網路上同樣出現質疑與嘲諷聲音，有人酸言「想看不化妝的對決」、「生小孩就會露餡」、「老公看到小孩可能會被嚇到」，甚至直指這是「課金改造的成果」。



