　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

▲抖音網紅rori0714分享自己整形前後對比。（圖／翻攝Ｘ）

▲抖音網紅rori0714分享自己整形前後對比。（圖／翻攝Ｘ、抖音，下同）

記者張靖榕／綜合報導

日本TikTok網美「rori0714」近日在社群平台掀起熱議。她公開透過AI生成的「整形前後合照」，將過去與現在的自己同框呈現，外貌差異之大引發網友震撼，相關畫面在網路上累計已超過1500萬人次瀏覽，逾20萬人按讚。

接受多項手術徹底翻轉外型

rori0714以形象甜美走紅，她透露，自己不僅接受多項整形手術，體重也從原本的92公斤減至42公斤，整體外型可說徹底翻轉。她日前在社群平台X分享AI合成照片，畫面中可見整形前後的自己在眼睛、鼻子、嘴巴與臉型等部位差異明顯，幾乎判若兩人。她也坦言，看到合成畫面時「連自己都看哭了」。

▲抖音網紅rori0714分享自己整形前後對比。（圖／翻攝抖音）

▲▼抖音網紅rori0714分享自己整形前後對比。（圖／翻攝抖音）

網友熱議

貼文曝光後迅速引發討論，不少粉絲留言稱讚她「變得很可愛」、「努力真的有成果」，也有人對她的轉變表示佩服。不過，網路上同樣出現質疑與嘲諷聲音，有人酸言「想看不化妝的對決」、「生小孩就會露餡」、「老公看到小孩可能會被嚇到」，甚至直指這是「課金改造的成果」。

@rori0714

自分の容姿に絶望してずっと泣いて、夜中スマホとにらめっこして症例写真沢山みて、食べたいものをひたすら我慢して、加工アプリでしか写真撮れなかった昔の私へ。 私の成長が誰かの希望になれたらいいな

♬ Wake up my music ～いちご ＆ あおい Ver.～ - わか & ふうり


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鼎泰豐服務員國旗胸針藏玄機　「1人會3國語言」千人讚翻
快訊／北港武德宮清晨竄火！　18警消緊急灌救
日本妹「整形前後」同框自拍　逾1500萬人次見證
日本WBC夢幻打線成形！　大谷領軍16人累計1813轟
威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！財神方位曝光
美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密
台積電加碼投資5440億！　熊本二廠「跳級量產」3奈米

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

挪威王儲妃認與淫魔往來！長子涉「迷姦」痛哭喊冤　4成民眾喊廢

輝達H200晶片售「字節跳動」仍卡關！　因川普祭KYC條款

台積電加碼5440億！　日媒曝熊本二廠「跳級量產3奈米」

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

恐怖煉獄！奈及利亞大屠殺　170人遭「反綁跪地」集體處決

川普深夜報喜！習近平承諾「對美大採購」　清單曝光

不敵觀光公害！　富士山「新倉山淺間公園」櫻花祭取消

台灣惡女大鬧澳洲！判決出爐滾地耍賴　33歲燒房撞室友

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

抗衡中國！　美歐日建立關鍵礦產合作夥伴關係

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

挪威王儲妃認與淫魔往來！長子涉「迷姦」痛哭喊冤　4成民眾喊廢

輝達H200晶片售「字節跳動」仍卡關！　因川普祭KYC條款

台積電加碼5440億！　日媒曝熊本二廠「跳級量產3奈米」

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

恐怖煉獄！奈及利亞大屠殺　170人遭「反綁跪地」集體處決

川普深夜報喜！習近平承諾「對美大採購」　清單曝光

不敵觀光公害！　富士山「新倉山淺間公園」櫻花祭取消

台灣惡女大鬧澳洲！判決出爐滾地耍賴　33歲燒房撞室友

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

抗衡中國！　美歐日建立關鍵礦產合作夥伴關係

台中小吃店濺血！男當媽媽面持利刃刺顧客右肩　雙方沒糾紛

恐怖畫面曝光！台鐵員工蹲下作業「車廂緩緩接近」　遭夾險成肉餅

挪威王儲妃認與淫魔往來！長子涉「迷姦」痛哭喊冤　4成民眾喊廢

女兒翹家10年只會要錢　老夫妻心痛「終止收養」斬31年情

「為什麼只有我們？」羅哈斯怒轟WBC保險問題　無法接受被擋出賽

釣小管漁船被貨櫃輪撞沉！船主求償2941萬　船長二副神隱仍判賠

00929績效表現亮眼！股民：月配息有感、成長動能更吸睛

騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

鼎泰豐服務員國旗胸針藏玄機　「1人會3國語言」千人讚翻

快訊／北港武德宮清晨竄火！1樓金紙堆燃燒　警消出動18人灌救

痛苦並快樂著be like...

國際熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

科技股重挫！那指收黑逾350點　台積電ADR跌近3％

Google財報出爐　盤後一度重挫6%

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

川普深夜報喜　習近平承諾「對美大採購」

比爾蓋茲首度回應：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲前妻：「淫魔富豪」勾起婚姻痛苦回憶

淫魔富豪檔案曝　15年前「吃人」指控引關注

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

CNN追問艾普斯坦案　川普白宮爆氣嗆記者

台積電加碼5440億　熊本二廠跳級量產3奈米

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

男客機上性侵犯16歲少女　機長霸氣折返航班

更多熱門

相關新聞

不敵觀光公害　日新倉山淺間公園櫻花取消

不敵觀光公害　日新倉山淺間公園櫻花取消

被譽為「日本原風景」、能一次將富士山、五重塔與滿開櫻花收入鏡頭的山梨縣著名地標「新倉山淺間公園」，一直是全球旅客赴日必拍的打卡聖地。然而，這幅美景背後卻隱藏著當地居民的崩潰與哀愁。由於觀光客激增導致「觀光公害」問題失控，富士吉田市府3日投下震撼彈，宣布今年春季確定取消「新倉山淺間公園櫻花祭」。

抗衡中國！　美歐日建立關鍵礦產合作夥伴關係

抗衡中國！　美歐日建立關鍵礦產合作夥伴關係

高市早苗宣傳片　飆破1億次觀看

高市早苗宣傳片　飆破1億次觀看

日本托嬰中心男師「摸數十名男童下體」！

日本托嬰中心男師「摸數十名男童下體」！

日翁「雙腳捲入除雪機」慘死！

日翁「雙腳捲入除雪機」慘死！

關鍵字：

櫻花妹日本日韓要聞整形

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

吳淡如認「放棄日本長居權」　鬆口背後原因

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面