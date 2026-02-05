寒流「先濕後乾」下探6℃　10度以下區域擴大

▲歐美預測一次看，輻射冷卻發威下探6度。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，各國數值模式模擬結果顯示，這波冷空氣預計最快7日報到，前後長達3至3.5天，至少是大陸冷氣團等級，甚至升級為寒流，最冷時刻將落在周日（8日）至周一（9日），屆時中部以北、宜花地區降溫最有感，部分地區最低下探6度，整體先濕冷後轉乾冷。

各國模式齊示警 冷空氣周六到周一壟罩3.5天

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，各國數值模式模擬結果顯示，這波強冷空氣預計周六（7日）至周一（9日）報到，前後延時3至3.5天。其中，AIGFS（美國）模式的結束時間還延後至周二（10日）上午。強度評估至少是強烈大陸冷氣團等級。

最冷時段會落在周日（8日）至下周一（9日）這段期間。美國的GFS及AIGFS模式甚至顯示下周一（9日）當天，強度有機會再升級為寒流，屆時中部以北、基隆及宜花地區天氣降溫最為有感，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低，「10度以下區域範圍持續擴大。」

先濕冷後乾冷 水氣減少+輻射冷卻恐跌破6度

林得恩提醒，這波強冷空氣先濕冷，後轉乾冷，尤其是周日（8日）、下周一（9日）之後，環境水氣逐漸減少，西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫有機會下探6度以下，請多加留意安全防範，注意溫度變化趨勢。