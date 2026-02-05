　
「香菜花生奶茶」上市！　敲碗蔡英文試喝心得

▲立頓香菜花生奶茶。（圖／翻攝Threads／tcoppazhaoguo）

▲立頓香菜花生奶茶。（圖／翻攝Threads／tcoppazhaoguo，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

立頓推出「香菜花生奶茶」，4日起在全家獨家開賣，引爆討論。香菜派的網紅律師巴毛試喝直言不妙，政壇與網友實測，評價呈現明顯兩極，許多網友也敲碗「香菜派」的前總統蔡英文試喝感想。

全家便利商店4日起限定上架立頓「香菜花生奶茶」，話題度十足。以愛香菜聞名的網紅律師巴毛律師陳宇安第一時間開箱，試喝後卻勸退粉絲，提醒大家別因好奇心就衝動嘗試。

香菜控也皺眉　試喝後留下長尾味
巴毛律師晚間在臉書分享心得指出，她與同樣愛香菜的弟弟，還找來三名香菜派友人一起實測，結果眾人表情一致凝重。她形容，飲品在舌尖會殘留香菜氣息，對不愛香菜的人來說，應該是最難以接受的味道。

▲立頓香菜花生奶茶。（圖／翻攝Threads／tcoppazhaoguo）

▲議員江肇國試喝立頓香菜花生奶茶。

她也補充，這股味道並非一閃即逝，而是喝完後仍會盤旋口中，讓人印象深刻。即便身為香菜擁護者，她仍坦言需要心理建設，直呼「不是隨便能駕馭」。

網友與政壇跟進　評價依舊分歧
全家便利商店官方臉書留言區，同樣湧現心得分享。有網友認為喝起來「只有很甜的奶茶感」，香菜存在感不高；也有人說入口瞬間香菜感爆發，但很快消散，整體還算順口。

民進黨台中市議員江肇國也在Threads貼出實測感想，並標註前總統蔡英文，半開玩笑表示：「這個真的有社會共識的喝法嗎？」引來不少網友也在底下留言、敲碗蔡英文的試喝心得。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

