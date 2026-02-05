　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不敵觀光公害！　富士山「新倉山淺間公園」櫻花祭取消

記者張方瑀／綜合報導

被譽為「日本原風景」、能一次將富士山、五重塔與滿開櫻花收入鏡頭的山梨縣著名地標「新倉山淺間公園」，一直是全球旅客赴日必拍的打卡聖地。然而，這幅美景背後卻隱藏著當地居民的崩潰與哀愁。由於觀光客激增導致「觀光公害」問題失控，富士吉田市府3日投下震撼彈，宣布今年春季確定取消「新倉山淺間公園櫻花祭」。

單日萬人湧入　「經典美景」成居民噩夢

綜合日媒報導，新倉山淺間公園憑藉「富士山、五重塔、櫻花」的經典構圖，在海外社群平台爆紅，每年吸引約20萬人次造訪。櫻花祭自2016年開辦以來，原意是為了提升地方魅力，但隨著疫情後國際觀光客急速回流，人潮早已超出地方承載極限。

▲▼日本山梨縣新倉山淺間公園。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本山梨縣新倉山淺間公園。（圖／達志影像／美聯社）

去年短短18天的活動，就湧入了21萬人次，單日遊客時常突破1萬人。旅客若想登上展望平台，往往得在烈日或寒風中排隊1至3小時，狹窄的步道擠得水洩不通，嚴重衝擊當地治安與交通。

擅闖民宅、庭院排泄　「過度旅遊」亂象頻傳

富士吉田市府指出，伴隨觀光人潮而來的是近乎失控的「過度旅遊」現象。除了長期的交通壅塞、隨地亂丟菸蒂與租賃車違停外，觀光客甚至闖入鄰近住宅區，導致學童上下學路徑受阻。

▲▼日本山梨縣新倉山淺間公園。（圖／達志影像／美聯社）

▲新倉山淺間公園去年短短18天的賞櫻活動，就湧入了21萬人次。（圖／達志影像／美聯社）

更誇張的是，部分遊客疑似因找不到洗手間，竟大膽擅自拉開民宅大門「借廁所」，甚至直接在私人住宅的庭院內排泄，種種離譜行徑讓當地居民叫苦連天。市長堀內茂感嘆，「在美麗景色背後，市民安靜的日常生活正遭到破壞，我們對此抱持高度危機感。」

建立新機制　市府：方針未定前不復辦

面對日益嚴重的觀光公害，堀內茂市長強調，為了打造居民與觀光共存的環境，市府決定在建立完善的「收費制度」或活動管理機制前，將不再重啟櫻花祭。他表示：「我們希望建構一個能讓市民引以為傲、並發自內心歡迎世界遊客的城市。」

雖然今年櫻花祭停辦，但考量4月初仍會有大量散客自發前往賞櫻，市府宣布將4月1日至17日列為「對策強化期間」，屆時將加派警備人員、設置臨時廁所與停車場。市府也特別呼籲各國旅客，務必遵守基本禮儀，嚴禁擅闖私人空間或進入住宅區，以免美景蒙塵。

關鍵字：

富士山櫻花祭山梨縣觀光公害新倉山淺間公園日韓要聞

